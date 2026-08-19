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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSonia Gandhi New Book: कहां से खरीद सकते हैं सोनिया गांधी की किताब, कितनी है कीमत?

Sonia Gandhi New Book: कहां से खरीद सकते हैं सोनिया गांधी की किताब, कितनी है कीमत?

Sonia Gandhi New Book: सोनिया गांधी की नई किताब में उनके बचपन, राजीव गांधी से मुलाकात, परिवार और राजनीतिक सफर से जुड़े कई अनकहे पहलुओं की जानकारी मिलेगी.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 19 Aug 2026 01:59 PM (IST)
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Sonia Gandhi New Book:  कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को आखिर कौन नहीं जानता होगा, लेकिन आज तक सोनिया गांधी को ज्यादातर लोग केवल राजनीति क्षेत्र से ही जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है सोनिया गांधी की हाल ही में एक किताब "बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव" इस साल के नवंबर में बाजारों में उपलब्ध हो जाएगी. ये किताब सोनिया गांधी ने खुद अपनी कलम से लिखी है, उनकी यह नई किताब पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि इसमें वे पहली बार अपनी निजी जिंदगी, परिवार और राजनीतिक सफर से जुड़े कई अनकहे पहलुओं को खुलकर बताएंगी. यही वजह है कि किताब के पब्लिश होने की डेट सामने आते ही ये किताब एक बार फिर चर्चा में आ गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर यह किताब कब आएगी, इसे कहां से खरीदा जा सकेगा और इसकी कीमत क्या होगी.

किताब का नाम और कब होगी रिलीज

सोनिया गांधी की इस नई किताब का नाम "बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव" रखा गया है, जिसे मशहूर प्रकाशक अल्फ्रेड ए नॉफ द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है. यह किताब कुल 544 पन्नों की है और इसे 10 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा. इस किताब में सोनिया गांधी अपने इटली में बीते बचपन, कैंब्रिज में राजीव गांधी से हुई मुलाकात और उनसे हुए प्यार, इंदिरा गांधी के साथ बिताए पारिवारिक पलों, और अपनी जिंदगी में आए दो बड़े महत्वपूर्ण लोग यानी उनकी सास और पति की हत्या के बारे में खुलकर बात की है.

इसके अलावा वे यह भी बताएंगी कि साल 2004 में प्रधानमंत्री पद ठुकराने का उनका फैसला आखिर क्यों और कैसे लिया गया था. प्रकाशक के मुताबिक यह किताब सोनिया गांधी की तरफ से पहली बार अपने परिवार और खुद की कहानी को अपने ही शब्दों में बताने की एक कोशिश है, जो इसे बाकी किताबों से अलग बनाती है. क्योंकि ये किताब गांधी परिवार से जुड़ी है, और गांधी परिवार वही है जो आजादी से लेकर आज तक राजनीति में अपना नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा हुआ है. यही वजह है कई सारे पाठक इस किताब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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कहां से खरीदें और कितनी होगी कीमत

कई सारे पाठक ऐसे जो आज के दिनों से ही इस किताब को खरीदने के बारे में अपना विचार बना रखे हुए हैं, तो ऐसे में वे हर खबर में ये ही जानना चाहते हैं कि ये किताब वे बाजारों में आते ही कहां से खरीद सकेंगे और इसका दाम कितना होगा, तो इसके जवाब में आपको बता दें कि फिलहाल यह किताब प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और इसे प्रकाशक अल्फ्रेड ए नॉफ की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ अमेजन जैसी बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स से पहले ही बुक किया जा सकता है, ताकि 10 नवंबर को रिलीज होते ही यह सीधे आपके घर पहुंच जाए. आने वाले दिनों में यह किताब भारत के बड़े बुक स्टोर्स और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हो सकती है.

जहां तक कीमत की बात है, तो प्रकाशक की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक कीमत सार्वजनिक नहीं की गई है, यह जानकारी रिलीज की तारीख नजदीक आने पर सामने आने की उम्मीद है. ऐसे में जो पाठक इस किताब को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें प्री-ऑर्डर वाली वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए, जहां कीमत और उपलब्धता से जुड़ी ताजा जानकारी सबसे पहले अपडेट की जाएगी.

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Soniya Gandhi GK NEWS Sonia Gandhi New Book Belonging A Journey Of Love
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