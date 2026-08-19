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डॉक्टर खेलते रहे पब्जी, चली गई पिता की जान- रुला देगा वायरल वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का अपने पिता की लाश के साथ वीडियो बना रहा है. लड़का वीडियो में कहता है कि ये मेरे पापा हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Aug 2026 05:15 PM (IST)
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पिता के जाने का दर्द क्या होता है ये एक जवान बेटा बहुत अच्छे से जानता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का अपने पिता की लाश के साथ वीडियो बनाते हुए अस्पताल के डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाता दिखाई दे रहा है. लड़के का आरोप है कि उसके पिता की तबीयत एक दम ठीक थी लेकिन डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही की वजह से उनकी जान चली गई है. वीडियो शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है, जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

पब्जी खेलते रहे डॉक्टर, चली गई मरीज की जान

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का अपने पिता की लाश के साथ वीडियो बना रहा है. लड़का वीडियो में कहता है कि ये मेरे पापा हैं और इनकी डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से जान चली गई है. शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स पब्जी खेल रहे थे और उन्होंने पिता के इलाज में ध्यान नहीं दिया. लड़के ने दो डॉक्टर्स के नाम लिए जिन्हें उसने उसके पिता के इलाज में लापरवाही का जिम्मेदार बताया. इन डॉक्टर्स ने मेरे पिता का कोई इलाज नहीं किया बल्कि उन्हें रैफर कर दिया.

 
 
 
 
 
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एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. खबर केवल वीडियो में किए जा रहे दावों के आधार पर लिखी गई है.

बेटे ने वीडियो जारी कर लगाया आरोप

आगे लड़के ने बताया कि मेरे पिता को जब रैफर किया तो एंबुलेंस वाले ने भी कहा कि ये गाड़ी 60 किमी. से आगे नहीं जाएगी. लड़के ने अपने पिता की मौत का जिम्मेदार उन डॉक्टर्स और एंबुलेंस वालों को बताया. इस दौरान उसके चेहरे पर गुस्सा, मायूसी और डर एक साथ दिखाई दे रहा था. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स का फूटा गुस्सा

वीडियो को  foofaji नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन डॉक्टर्स के खिलाफ जांच होनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...जब जान बचाने वाले ही जान लेने लग जाएं तो कोई क्या ही करेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बड़ा बुरा हुआ भाई के साथ, मैं खुद इसे भुगत चुका हूं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 05:15 PM (IST)
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