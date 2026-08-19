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भारत से हर महीने कितना डीजल खरीदता है बांग्लादेश? आंकड़ा जान उड़ेंगे होश

Bangladesh Power Crisis Diesel Import From India: गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा बांग्लादेश भारत से डीजल की मांग कर रहा है. चलिए जानें कि हर महीने पड़ोसी मुल्क भारत से कितना तेल लेता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 19 Aug 2026 05:18 PM (IST)
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Bangladesh Power Crisis Diesel Import From India: पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है और इस स्थिति से निपटने के लिए उसने भारत से अतिरिक्त डीजल की मांग की है. बांग्लादेश के मंत्री इकबाल हसन महमूद की इस अपील पर भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत अपनी घरेलू जरूरतों का ध्यान रखते हुए इस मांग पर विचार कर रहा है. दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी ईंधन व्यापार अब नए स्तर पर पहुंच चुका है. साल 2026 में होने वाले कुल डीजल आयात के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि दोनों देशों का ऊर्जा नेटवर्क कितना मजबूत हो चुका है.

बांग्लादेश का मासिक डीजल आयात और आपूर्ति लक्ष्य

वर्ष 2026 के लिए तय किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, बांग्लादेश भारत से कुल 1,80,000 टन डीजल का आयात करेगा. यदि इस वार्षिक लक्ष्य को 12 महीनों में समान रूप से विभाजित किया जाए, तो बांग्लादेश हर महीने भारत से लगभग 15,000 टन डीजल खरीदेगा. भारत और बांग्लादेश के बीच ईंधन साझेदारी की शुरुआत साल 2017 में हुई थी, जब दोनों देशों ने 15 साल के दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. इस करार के तहत भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) को नियमित डीजल की सप्लाई करती है.

रेल नेटवर्क से पाइपलाइन तक का बुनियादी बदलाव

शुरुआती वर्षों में भारत से बांग्लादेश ईंधन भेजना काफी महंगा और धीमी गति से होने वाला काम था. साल 2016 में जब रेलगाड़ियों के माध्यम से डीजल भेजा जाता था, तब प्रति माह औसतन केवल 2,200 टन ईंधन ही पहुंच पाता था और कुल सालाना मात्रा 50,000 से 1,50,000 टन के बीच रहती थी. असली बड़ा बदलाव मार्च 2023 में आया, जब इंडिया-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन (IBFP) चालू हुई. भारत के सिलीगुड़ी को बांग्लादेश के पार्वतीपुर से जोड़ने वाली यह 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन पुराने 512 किलोमीटर के लंबे रेल मार्ग का एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी, जिसकी क्षमता सालाना 10 लाख टन डीजल परिवहन की है.

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भारत से हर महीने कितना डीजल खरीदता है बांग्लादेश? आंकड़ा जान उड़ेंगे होश

बांग्लादेश के डीजल आयात के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी

पाइपलाइन बनने के बाद से बांग्लादेश के ईंधन आयात में तेज उछाल देखा गया है. वर्ष 2024 में बांग्लादेश ने भारत से लगभग 70,000 टन डीजल का आयात किया था, जो प्रतिमाह औसतन 5,800 टन बैठता था. इसके बाद वर्ष 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,30,000 टन तक पहुंच गया. अब वर्ष 2026 के लिए मंजूर किया गया 1,80,000 टन का आंकड़ा यह साबित करता है कि बांग्लादेश की भारतीय ईंधन पर निर्भरता और मांग में हर साल रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है.

भारत बांग्लादेश की विशाल बिजनेस डील

वर्ष 2026 के जनवरी से दिसंबर के बीच होने वाली इस डीजल आपूर्ति के लिए दोनों देशों के बीच एक बड़ा वित्तीय समझौता हुआ है. बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने ऑयल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ लगभग 119.1 मिलियन डॉलर (14.62 करोड़ बांग्लादेशी टका) की डील फाइनल की है. इस समझौते में डीजल की आधार कीमत 83.22 डॉलर प्रति बैरल तय की गई है, जिसमें 5.50 डॉलर प्रति बैरल का प्रीमियम भी शामिल है. बांग्लादेश इस पूरे आयात का भुगतान बैंक फाइनेंसिंग और अपने फंड से करता है.

बांग्लादेश और भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें

बांग्लादेश में ईंधन के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से अपने आप तय होने वाली ऑटोमैटिक प्रणाली पर काम करते हैं. वर्तमान में वहां पेट्रोल की कीमत 145 टका (भारतीय रुपये में लगभग 102 रुपये) प्रति लीटर, डीजल 115 टका (लगभग 81 रुपये) प्रति लीटर और ऑक्टेन 140 से 145 टका के बीच बिक रहा है. दूसरी ओर भारत के प्रमुख महानगरों में कीमतें अलग हैं- नई दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर है, मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये और डीजल 97.83 रुपये, कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.00 रुपये तथा चेन्नई में पेट्रोल 108.01 रुपये और डीजल 99.55 रुपये प्रति लीटर है.

भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण से बांग्लादेश का महत्व

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बांग्लादेश भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ोसी है. दोनों देश 4,096 किलोमीटर लंबी विस्तृत सीमा साझा करते हैं. बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा, कट्टरपंथ पर लगाम और पूर्वोत्तर भारत की शांति सीधे तौर पर बांग्लादेश के हालात से जुड़ी है. यदि बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती है या वहां चीन और पाकिस्तान का प्रभाव गहराता है, तो इससे भारत के सबसे संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, जो पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से जोड़ता है.


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बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए भारत की उपयोगिता

बांग्लादेश की बुनियादी जरूरतों, खाद्य सुरक्षा और व्यापारिक गतिविधियों के लिए भारत एक लाइफलाइन की तरह काम करता है. बांग्लादेश की 90% से अधिक जमीनी सीमा भारत से घिरी हुई है, इसलिए नेपाल और भूटान से व्यापार करने के लिए भी उसे भारतीय भूभाग की आवश्यकता पड़ती है. अपनी ऊर्जा जरूरतों के अलावा, बांग्लादेश अनाज, सब्जियां, प्याज, चीनी, चावल और सूती कपड़ा (कपास) जैसे कच्चे माल के लिए बड़े पैमाने पर भारत पर आश्रित है. भारत पूरे दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 05:18 PM (IST)
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