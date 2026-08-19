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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHealthy Food Business: फिटनेस के दौर में हिट हैं हेल्दी फूड कार्ट, कम लागत में शुरू करें ये बिजनेस

Healthy Food Business: फिटनेस के दौर में हिट हैं हेल्दी फूड कार्ट, कम लागत में शुरू करें ये बिजनेस

आज के दौर में लोग हेल्थ को लेकर काफी जागरूक हैं. ऐसे में हेल्दी फूड की बढ़ रही मांग, कम लागत में शुरू करें ये हेल्दी फूड कार्ट बिजनेस.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 19 Aug 2026 03:35 PM (IST)
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Healthy Food Business: आज के दौर में लोग हेल्थ को लेकर काफी जागरूक हैं. हेल्दी फूड खाने से अपनी उम्र व इम्यूनिटी दोनों ही बढ़ती है और यह दिल की बीमारी, डायबिटीज जैसे खतरों को कम करता है. साथ ही हेल्दी फूड जिम जाने वालों के प्रोटीन इंटेक को पूरा करने और वजन घटाने में भी काफी मददगार होता है. पर बिजी रूटीन के कारण कई लोग इसे घर पर बनाने की जगह खरीदना ज्यादा प्रिफर करते हैं, जिससे कि टाइम भी बच सके और हेल्थ भी बनी रहे. ऐसे में फूड कार्ट बिजनेस शुरू करना एक अच्छा विकल्प है. यह कम लागत में आपको अच्छा मुनाफा देगा.

कैसे करें सेट-अप

फूड कार्ट शुरू करने से पहले सही जगह और प्लान का होना बहुत जरूरी है. अपना मेनू बनाएं. ऐसी जगह चुनें जहां जिम जाने वाले लोग, ऑफिस कर्मचारी, कॉलेज स्टूडेंट्स या सुबह-शाम पार्क में आने-जाने वाले लोग ज्यादा हों. शुरुआत में ज्यादा बड़ा मेनू न रखते हुए पसंद किए जाने वाले व प्रोटीन पूरा करने वाले आसान रिफ्रेशिंग फूड मेनू में जोड़ें, जिससे सामान भी खराब न हो और लागत भी कम लगे. फूड कार्ट साफ-सुथरी, मजबूत और सामान रखने के लिए सुविधाजनक जगह का ख्याल रखते हुए बनवाएं. खाने का काम शुरू करने से पहले FSSAI पंजीकरण और बाकी की परमिशन ले लें. खर्च को जोड़ते समय कच्चा सामान, पैकेजिंग, पानी, गैस या बिजली और रोजाना की छोटी-मोटी जरूरतों को शामिल करके बजट बनाएं. साफ-सफाई का खास ध्यान रखें, खाने को ढककर रखें और ग्राहकों के लिए UPI भुगतान की सुविधा जरूर दें. शुरुआत में कम इनवेस्टमेंट से काम शुरू करके ग्राहकों की पसंद समझें और धीरे-धीरे मेनू व बिजनेस बढ़ाएं.

कैसे चुनें मेनू

हेल्दी मील और ड्रिंक्स मेनू बनाते समय हाई प्रोटीन के साथ विटामिन और मिनरल देने वाले संतुलित खाने को मेनू में जोड़ें. ऐसे भोजन पेट को लंबे समय तक भरा रखने के साथ शरीर को ऊर्जा भी देते हैं. हेल्दी फूड कार्ट के मेन्यू में क्विनोआ और भुने चने का सलाद रखा जा सकता है, जिसमें पालक और टमाटर मिलाकर आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर बढ़ाया जा सकता है. ग्रिल्ड चिकन या पनीर क्विनोआ बाउल में ब्रोकली और शिमला मिर्च शामिल करने से प्रोटीन के साथ विटामिन और फाइबर भी जुड़ जाते हैं.

वहीं मूंग दाल चिल्ला और पनीर फिलिंग, दही और चिया सीड्स बाउल, तथा ब्राउन राइस के साथ टोफू या अंडे भी अच्छा विकल्प हैं. इसके साथ नारियल पानी, बिना चीनी का नींबू-पानी, छाछ, ताजे फलों और सब्जियों का स्मूदी या ग्रीन स्मूदी जैसे हेल्दी ड्रिंक्स भी रख सकते हैं. ड्रिंक्स में चीनी की मात्रा कम रखें, ताकि इन्हें फिटनेस पसंद करने वाले लोग भी आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकें. साथ कुछ अन्य फूड्स जोड़कर आप अपने अनुसार मेनू को और हेल्दी बना सकते हैं.

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कैसे करें मार्केटिंग

आप अपने फूड कार्ट बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने व बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर अपना पेज बनाकर लोगों तक अपना मेनू व फूड के बेनेफिट्स बता सकते हैं. साथ ही आप आसपास के जिम में अपना फूड प्रमोशनल डिस्काउंट का ऑफर दें. पहले ग्राहकों के लिए या मंथली पैकेज वाले ग्राहकों के लिए 10% की छूट या कॉम्बो मील के साथ ड्रिंक फ्री कर दें. साथ ही आप आसपास के PG, जिम व अन्य संपर्क में ऑनलाइन मेनू शेयर कर सकते हैं. गूगल मैप्स पर प्रोफाइल बनाएं ताकि लोग आपको खोज सकें.

यह भी पढ़ें: Farmer Suicides India: किन वजहों से सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं किसान, किस राज्य में सबसे ज्यादा?

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 19 Aug 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Healthy Diet Low Investment Business Fitness Food Healthy Food Business
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