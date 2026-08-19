महाराष्ट्र SIR की प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, EC ने बढ़ाई तारीख

महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है. आयोग ने वोटर लिस्ट से जुड़ी सभी अहम तारीखों में बदलाव किया है. अब राज्य की फाइनल वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर की जगह 4 नवंबर 2026 को जारी होगी. वहीं, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी 24 अगस्त के बजाय अब 31 अगस्त को जारी की जाएगी.

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद मतदाताओं को आपत्ति दर्ज कराने और दावे पेश करने के लिए भी अतिरिक्त समय मिलेगा. पहले इसकी आखिरी तारीख 23 सितंबर तय की गई थी, लेकिन अब 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी. यानी पूरी प्रक्रिया के लिए करीब एक हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया है.

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Election Commission revises Maharashtra’s Special Intensive Revision (SIR) schedule. Polling station rationalisation will be completed by August 24, draft rolls published August 31, claims invited till September 30, objections disposed by October 29, and final rolls published… pic.twitter.com/3HbKds4KWF — IANS (@ians_india) August 19, 2026

2.07 करोड़ नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हो सकते हैं बाहर

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने मंगलवार (18 अगस्त) को बताया कि SIR के पहले चरण के बाद करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं. यह राज्य के कुल मतदाताओं का करीब 21.15 फीसदी है.

हालांकि, इन मतदाताओं को आगे दावा और आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए अपना नाम शामिल कराने का मौका मिलेगा.

9.78 करोड़ मतदाताओं का हुआ सत्यापन

महाराष्ट्र में SIR के तहत 30 जून से 17 अगस्त तक मतदाताओं का सत्यापन किया गया. इस दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं की जानकारी की जांच की. राज्य में कुल 9.78 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं.

इनमें से 7.71 करोड़ यानी 78.85 फीसदी मतदाताओं ने हस्ताक्षर किए हुए गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं. वहीं, करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म हासिल नहीं हो सके. इन्हें ‘अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म’ की श्रेणी में रखा गया है.

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अब 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद यह साफ होगा कि किन मतदाताओं के नाम इसमें शामिल हैं और किनके नाम हटाए गए हैं. इसके बाद 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी और पूरी प्रक्रिया के बाद 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी.