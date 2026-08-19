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महाराष्ट्र SIR की प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, EC ने बढ़ाई तारीख

Maharashtra SIR News: महाराष्ट्र में SIR की तारीखों में बदलाव हुआ है. अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 अगस्त और फाइनल मतदाता सूची 4 नवंबर को जारी होगी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 19 Aug 2026 05:52 PM (IST)
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महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है. आयोग ने वोटर लिस्ट से जुड़ी सभी अहम तारीखों में बदलाव किया है. अब राज्य की फाइनल वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर की जगह 4 नवंबर 2026 को जारी होगी. वहीं, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी 24 अगस्त के बजाय अब 31 अगस्त को जारी की जाएगी.

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद मतदाताओं को आपत्ति दर्ज कराने और दावे पेश करने के लिए भी अतिरिक्त समय मिलेगा. पहले इसकी आखिरी तारीख 23 सितंबर तय की गई थी, लेकिन अब 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी. यानी पूरी प्रक्रिया के लिए करीब एक हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया है.

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2.07 करोड़ नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हो सकते हैं बाहर

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने मंगलवार (18 अगस्त) को बताया कि SIR के पहले चरण के बाद करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं. यह राज्य के कुल मतदाताओं का करीब 21.15 फीसदी है.

हालांकि, इन मतदाताओं को आगे दावा और आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए अपना नाम शामिल कराने का मौका मिलेगा.

9.78 करोड़ मतदाताओं का हुआ सत्यापन

महाराष्ट्र में SIR के तहत 30 जून से 17 अगस्त तक मतदाताओं का सत्यापन किया गया. इस दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं की जानकारी की जांच की. राज्य में कुल 9.78 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं.

इनमें से 7.71 करोड़ यानी 78.85 फीसदी मतदाताओं ने हस्ताक्षर किए हुए गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं. वहीं, करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म हासिल नहीं हो सके. इन्हें ‘अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म’ की श्रेणी में रखा गया है.

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अब 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद यह साफ होगा कि किन मतदाताओं के नाम इसमें शामिल हैं और किनके नाम हटाए गए हैं. इसके बाद 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी और पूरी प्रक्रिया के बाद 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 19 Aug 2026 05:03 PM (IST)
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