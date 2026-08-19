7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल

Mohanlal Upcoming Projects: मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल इस फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर स्टार में से एक हैं. 66 साल की उम्र में भी मोहनलाल लगातार काम कर रहे हैं और अब उन्होंने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर फैंस के साथ एक गुड न्यूज शेयर की है. अभिनेता ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी सात फिल्में आने वाली हैं और इनके जरिए वो नए और पुराने फिल्ममेकर्स के साथ काम करते हुए नजर आएंगे.

मोहनलाल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

66 वर्षीय मोहनलाल ने अपने नए प्रोजेक्ट्स से जुड़ी जरूरी डिटेल्स एक्स हैंडल पर शेयर की है. अभिनेता ने बताया है कि वो 7 प्रोजेक्ट्स के जरिए सात फिल्ममेकर्स के साथ काम करेंगे. उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए प्रोजेक्ट्स के नाम का तो खुलास नहीं किया, लेकिन सभी सात फिल्ममेकर्स के नाम का जिक्र जरूर किया है. इनमें थ्रिलर, फ़ैंटेसी से लेकर ड्रामा तक सभी जॉनर की फिल्में शामिल हैं.

अभिनेता ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'रोमांचक कहानियां, रोमांचक सफर और कुछ बहुत खास फ़िल्ममेकर्स. यहां विष्णु मोहन, अजीत सत्यन, प्रियदर्शन, दिलीश पोथन, सत्यन अंथिकाड, जूड एंथनी जोसेफ और जीतू जोसेफ के साथ मेरे सात अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की एक झलक है.'

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जूड एंथनी जोसेफ और अनूप सत्यन के साथ पहली बार करेंगे काम

जूड एंथनी जोसेफ और अनूप सत्यन के साथ मोहनलाल पहली बार काम करने जा रहे हैं. लेकिन, आपको बता दें कि अनूप की फिल्म 'थुडक्कम' में वो कैमियो भूमिका निभा चुके हैं. इस फिल्म में अहम रोल मोहनलाल की बेटी विस्मया ने निभाया था.

सत्यन अंथिकाड और जीतू जोसेफ के साथ दे चुके हैं सफल फिल्में

बता दें कि सत्यन अंथिकाड और जीतू जोसेफ जैसे फिल्ममेकर्स के साथ मोहनलाल पहले भी काम कर चुके हैं. सत्यन अंथिकाड के साथ उन्होंने 'हृदयपूर्वम' में काम किया था जो काफी पसंद की गई थी. जबकि मोहनलाल की शानदार फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' का डायरेक्शन जीतू जोसफ ने किया है.

मोहनलाल की अगली रिलीज फिल्म की बात करें तो वो है 'अतिमनोहरम'. इस फिल्म में मोहनलाल के साथ मीरा जैस्मीन नजर आएंगी. इसके अलावा फिल्म का हिस्सा मुकेश, जगदीश और मनोज के. जयन भी हैं. इसका डायरेक्शनतरुण मूर्ति ने किया है. ये फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को थिएटर्स में दस्तक देगी.

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