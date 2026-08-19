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राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खिंचवाना है फोटो, जानिए कितने पैसे होंगे खर्च?

अमेरिका के ह्यूस्टन में 27 अगस्त को एक एक्सक्लूसिव इवनिंग रिसेप्शन है, जिसमें ट्रंप मुख्य अतिथि होंगे. अगर इस कार्यक्रम में आपको ट्रंप के साथ फोटो खिंचानी है तो चलिए जानें कितने रुपये देने होंगे.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 19 Aug 2026 11:35 AM (IST)
अमेरिका के ह्यूस्टन में 27 अगस्त को एक एक्सक्लूसिव इवनिंग रिसेप्शन है, जिसमें ट्रंप मुख्य अतिथि होंगे. अगर इस कार्यक्रम में आपको ट्रंप के साथ फोटो खिंचानी है तो चलिए जानें कितने रुपये देने होंगे.

अमेरिकी राजनीति में फंडरेजिंग का दौर कोई नया नहीं है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आगामी वीआईपी कार्यक्रम के इन्विटेशन कार्ड ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. भारतीय उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर इस निमंत्रण पत्र की फोटो शेयर की है, जिसमें ट्रंप के साथ केवल एक फोटो खिंचवाने की कीमत हजारों डॉलर में रखी गई है. सोशल मीडिया पर इस बारे में जमकर चर्चा हो रही है.

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दिग्गज भारतीय उद्योगपति हर्ष गोयनका अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अक्सर दिलचस्प और हैरान करने वाली जानकारियां शेयर करते रहते हैं. हाल ही में 18 अगस्त को उन्होंने रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के एक खास इवेंट का कार्ड पोस्ट किया.
दिग्गज भारतीय उद्योगपति हर्ष गोयनका अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अक्सर दिलचस्प और हैरान करने वाली जानकारियां शेयर करते रहते हैं. हाल ही में 18 अगस्त को उन्होंने रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के एक खास इवेंट का कार्ड पोस्ट किया.
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गोयनका ने इसके साथ हैरान करने वाली इमोजी बनाई और लिखा कि अगर किसी को ट्रंप के साथ फोटो-ऑप यानी तस्वीर खिंचवानी है, तो उसे 80 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने होंगे. यानि 88,600 डॉलर जब आप देंगे, तब उनके साथ फोटो खिंचा सकते हैं.
गोयनका ने इसके साथ हैरान करने वाली इमोजी बनाई और लिखा कि अगर किसी को ट्रंप के साथ फोटो-ऑप यानी तस्वीर खिंचवानी है, तो उसे 80 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने होंगे. यानि 88,600 डॉलर जब आप देंगे, तब उनके साथ फोटो खिंचा सकते हैं.
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उनका यह पोस्ट आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे. वायरल कार्ड के मुताबिक, यह कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं बल्कि रिपब्लिकन नेशनल कमेटी द्वारा आयोजित एक एक्सक्लूसिव इवनिंग रिसेप्शन है.
उनका यह पोस्ट आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे. वायरल कार्ड के मुताबिक, यह कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं बल्कि रिपब्लिकन नेशनल कमेटी द्वारा आयोजित एक एक्सक्लूसिव इवनिंग रिसेप्शन है.
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यह इवेंट टेक्सास के मशहूर शहर ह्यूस्टन में गुरुवार, 27 अगस्त 2026 के दिन तय किया गया है. इस भव्य कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और उनके समर्थकों को उनसे सीधे मिलने का अवसर मिलेगा.
यह इवेंट टेक्सास के मशहूर शहर ह्यूस्टन में गुरुवार, 27 अगस्त 2026 के दिन तय किया गया है. इस भव्य कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और उनके समर्थकों को उनसे सीधे मिलने का अवसर मिलेगा.
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इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग-अलग श्रेणियों में योगदान की रकम तय की गई है. साधारण रिसेप्शन में एंट्री के लिए प्रति कपल 10,000 डॉलर यानी करीब 8.3 लाख रुपये की फीस है.
इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग-अलग श्रेणियों में योगदान की रकम तय की गई है. साधारण रिसेप्शन में एंट्री के लिए प्रति कपल 10,000 डॉलर यानी करीब 8.3 लाख रुपये की फीस है.
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अगर कोई व्यक्ति केवल पूर्व राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवाने का अवसर चाहता है, तो उस फोटो अपॉर्चुनिटी पैकेज का रेट प्रति कपल 88,600 डॉलर यानी 80 लाख रुपये से अधिक रखा गया है.
अगर कोई व्यक्ति केवल पूर्व राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवाने का अवसर चाहता है, तो उस फोटो अपॉर्चुनिटी पैकेज का रेट प्रति कपल 88,600 डॉलर यानी 80 लाख रुपये से अधिक रखा गया है.
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इवेंट में केवल फोटो तक ही बातें सीमित नहीं हैं, बल्कि बड़े डोनेशन देने वालों के लिए और भी कई बड़े विकल्प मौजूद हैं. ट्रंप के साथ आमने-सामने बैठकर खास राउंडटेबल बातचीत करना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रति कपल 2,500,00 डॉलर यानी लगभग 2.1 करोड़ रुपये चुकाने होंगे.
इवेंट में केवल फोटो तक ही बातें सीमित नहीं हैं, बल्कि बड़े डोनेशन देने वालों के लिए और भी कई बड़े विकल्प मौजूद हैं. ट्रंप के साथ आमने-सामने बैठकर खास राउंडटेबल बातचीत करना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रति कपल 2,500,00 डॉलर यानी लगभग 2.1 करोड़ रुपये चुकाने होंगे.
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वहीं सबसे टॉप पर यानि होस्ट कमेटी का हिस्सा बनने के लिए यह राशि 4,43,000 डॉलर यानी तकरीबन 3.7 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक तस्वीर और बैठक के लिए रखी गई इन ऊंची कीमतों ने ऑनलाइन दुनिया में नई बहस छेड़ दी है. हालांकि अमेरिका में चुनावी अभियानों के लिए फंड जुटाने का यह एक पारंपरिक और बेहद सफल तरीका है, जहां बड़े बिजनेसमैन और डोनर्स नेता से मिलने के लिए भारी भरकम रकम दाम में देते हैं.
वहीं सबसे टॉप पर यानि होस्ट कमेटी का हिस्सा बनने के लिए यह राशि 4,43,000 डॉलर यानी तकरीबन 3.7 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक तस्वीर और बैठक के लिए रखी गई इन ऊंची कीमतों ने ऑनलाइन दुनिया में नई बहस छेड़ दी है. हालांकि अमेरिका में चुनावी अभियानों के लिए फंड जुटाने का यह एक पारंपरिक और बेहद सफल तरीका है, जहां बड़े बिजनेसमैन और डोनर्स नेता से मिलने के लिए भारी भरकम रकम दाम में देते हैं.
Published at : 19 Aug 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
Harsh Goenka Photo With Donald Trump

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