राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खिंचवाना है फोटो, जानिए कितने पैसे होंगे खर्च?

वहीं सबसे टॉप पर यानि होस्ट कमेटी का हिस्सा बनने के लिए यह राशि 4,43,000 डॉलर यानी तकरीबन 3.7 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक तस्वीर और बैठक के लिए रखी गई इन ऊंची कीमतों ने ऑनलाइन दुनिया में नई बहस छेड़ दी है. हालांकि अमेरिका में चुनावी अभियानों के लिए फंड जुटाने का यह एक पारंपरिक और बेहद सफल तरीका है, जहां बड़े बिजनेसमैन और डोनर्स नेता से मिलने के लिए भारी भरकम रकम दाम में देते हैं.