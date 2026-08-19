एक्सप्लोरर
राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खिंचवाना है फोटो, जानिए कितने पैसे होंगे खर्च?
अमेरिका के ह्यूस्टन में 27 अगस्त को एक एक्सक्लूसिव इवनिंग रिसेप्शन है, जिसमें ट्रंप मुख्य अतिथि होंगे. अगर इस कार्यक्रम में आपको ट्रंप के साथ फोटो खिंचानी है तो चलिए जानें कितने रुपये देने होंगे.
अमेरिकी राजनीति में फंडरेजिंग का दौर कोई नया नहीं है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आगामी वीआईपी कार्यक्रम के इन्विटेशन कार्ड ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. भारतीय उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर इस निमंत्रण पत्र की फोटो शेयर की है, जिसमें ट्रंप के साथ केवल एक फोटो खिंचवाने की कीमत हजारों डॉलर में रखी गई है. सोशल मीडिया पर इस बारे में जमकर चर्चा हो रही है.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 19 Aug 2026 11:34 AM (IST)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
श्रीप्रकाश शुक्ला को क्यों कहते हैं सबसे खतरनाक डॉन? होश उड़ा देगी वजह
जनरल नॉलेज
किन वजहों से सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं किसान, किस राज्य में सबसे ज्यादा?
जनरल नॉलेज
कुछ लोगों पर क्यों असर नहीं करता खौलता हुए तेल? ये है वजह
जनरल नॉलेज
देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, जानें क्या कहते हैं आंकड़े?
Advertisement
डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
Opinion