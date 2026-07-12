क्या प्रधानमंत्री खुद कर सकते हैं ड्राइविंग, क्या उन्हें भी पड़ेगी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत?

क्या भारत के प्रधानमंत्री सार्वजनिक सड़कों पर खुद चमचमाती गाड़ी दौड़ा सकते हैं? इसका सीधा जवाब है- हां, बिल्कुल चला सकते हैं. लेकिन इसके लिए उनको भी देश के आम नागरिक की तरह से ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी. भारतीय संविधान और कानून के नजरिए से देखें तो देश का प्रधानमंत्री नियमों से ऊपर नहीं है. हालांकि कागजी तौर पर इसकी इजाजत होने के बाद भी हकीकत की जमीन पर ऐसा होना असंभव है. इसके पीछे कानूनी बाध्यताओं से कहीं ज्यादा देश के सबसे बड़े वीवीआईपी की सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल और कई व्यावहारिक कारण जिम्मेदार हैं.

कानूनकी नजर में सब बराबर

भारत का मोटर व्हीकल एक्ट देश की सीमाओं के अंदर वाहन चलाने वाले हर एक शख्स पर समान रूप से लागू होता है. देश के परिवहन नियमों के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाने के लिए आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य शर्त है. भारत का संविधान का फिर देश का कोई भी परिवहन कानून प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों से किसी भी तरह की विशेष छूट या वीआईपी रियायत नहीं देता है. यदि वे बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, तो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन माना जाएगा.

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पीएम के लिए खुद गाड़ी न चलाने की पाबंदी

कानूनी रूप से हरी झंडी मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री असल जिंदगी में खुद स्टियरिंग नहीं संभाल सकते, क्योंकि उनकी सुरक्षा का जिम्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के पास होता है. एसपीजी के खुफिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल इतने सख्त होते हैं कि वे प्रधानमंत्री को खुद गाड़ी चलाने की अनुमति कतई नहीं देते हैं. देश के प्रधानमंत्री पर हर वक्त मंडराने वाले खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठा सकतीं, इसलिए उनका खुद गाड़ी चलाना सुरक्षा नियमों के खिलाफ है.

बुलेटप्रूफ गाड़ियां संभालने वाले कमांडोज

प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल होने वाली गाड़ियां कोई आम गाड़ियां नहीं होती हैं, बल्कि वे बेहद आधुनिक, भारी-भरकम और बम-गोली बेअसर करने वाली बुलेटप्रूफ गाड़ियां होती हैं. इस विशेष उच्च-सुरक्षा वाहनों को चलाने के लिए सामान्य ड्राइविंग स्किल काफी नहीं होती है. इसके लिए एसपीपी के विशेष रूप से प्रशिक्षित और सुरक्षा स्वीकृत कमांडोज ड्राइवर को तैनात किया जाता है. ये ड्राइवर किसी भी आपात स्थिति या हमले के वक्त गाड़ी को सुरक्षित रूप से निकालने की कड़क ट्रेनिंग पाते हैं, जो किसी एक आम चालक के बस की बात नहीं है.

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