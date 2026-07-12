ब्रिटेन की महारानी से कई गुना अमीर थे कतर के अमीर, जानें उनके पास थी कितनी दौलत?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उनकी ₹2500 करोड़ की सुपरयॉट 'अल मिरकाब' प्रसिद्ध थी।

Qatar Former Emir Net Worth: कतर को दुनिया के नक्शे पर सबसे अमीर देश के रूप में स्थापित करने वाले पूर्व अमीर (शासक) शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया. पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए एक सच्चा दोस्त और कतर की अभूतपूर्व तरक्की का सूत्रधार कहा है. कतर का यह पूर्व शासक अपनी कूटनीति के साथ-साथ अपनी अथाह संपत्ति और आलीशान जीवनशैली के लिए जाने जाते थे. चलिए जानें कि उनके पास कितनी दौलत थी.

ब्रिटेन राजघराने से कई गुना ज्यादा थी कतर के पूर्व अमीर की दौलत

कतर के पूर्व अमीर की संपत्ति का आकलन करें तो वह ब्रिटिश शाही परिवार से कहीं आगे दिखाई देते हैं. फोर्ब्स मैग्जीन के पुराने आंकड़ों को देखें तो जहां ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की कुल निजी संपत्ति लगभग 500 मिलियन डॉलर (करीब 4100 करोड़ रुपये) के आसपास आंकी गई थी, वहीं शेख हमद बिन खलीफा अल थानी की निजी दौलत 2 से 2.5 बिलियन डॉलर (लगभग 20 हजार करोड़ रुपये) के बीच थी. इससे पता चलता है कि रईसी के मामले में कतर के पूर्व अमीर ब्रिटिश की महारानी के करीब पांच गुना ज्यादा अमीक थे.

लंदन शहर के बड़े हिस्से पर कतर का मालिकाना हक

ब्रिटिश मीडिया आउटलेट्स द टेलीग्राफ और द गार्जियन की रिपोर्ट्स बताती हैं कि कतर का शाही परिवार ब्रिटेन के क्राउन एस्टेट से भी ज्यादा लंदन की संपत्तियों का मालिक है. शेख हमद ने ही ‘कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी’ की मजबूत नींव रखी थी. इसी सरकारी फंड के जरिए कतर ने लंदन की सबसे मशहूर इमारतों जैसे हैरड्स डिपार्टमेंटल स्टोर, यूरोप की सबसे ऊंची बिल्डिंग ‘द शॉर्ड’ और लंदन के ‘हीथ्रो एयरपोर्ट’ में बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीदी, जो आज भी उनके पास है.

यह भी पढ़ें: क्या प्रधानमंत्री खुद कर सकते हैं ड्राइविंग, क्या उन्हें भी पड़ेगी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत?

समंदर तैरता हुआ जल महल

शेख हमद बिन खलीफा अल थानी की भव्य जीवनशैली का सबसे शानदार प्रतीक उनकी सुपरयॉट ‘अल मिरकाब’ रही है. अंतरराष्ट्रीय बोटिंग मैग्जीन्स और सुपरयॉट टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि साल 2008 में बनकर तैयार हुई इस आलीशान यॉट की अनुमानित कीमत करीब 300 मिलियन डॉलर (लगभग 2500 करोड़ रुपये) है. यह यॉट इतनी विशाल और भव्य है कि इसे दुनिया का ‘तैरता हुआ महल’ कहा जाता है. इसमें राजा-महाराजाओं की तरह रहने और घूमने की सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद थीं.

सुपरयॉट के अंदर लग्जरी सुविधाएं

इस 2500 करोड़ रुपये के सुपरयॉट के अंदर की दुनिया किसी भी बड़े सात सितारा होटल को टक्कर देती है. समंदर के बीच सैर करने वाली इस यॉट के भीतर एक बड़ा सिनेमा हॉल, आलीशान इनडोर स्विमिंग पूल, आरामदेह जकूजी और एक आधुनिक हेलीपैड भी बनाया गया है. इसमें कतर के शाही परिवार के बेहद खास मेहमानों के ठहरने के लिए 24 आलीशान वीआईपी सुइट्स हैं. इस यॉट का रखरखाव और इसकी भव्यता पूरी दुनिया में कतर के पूर्व अमीर के शाही शौक और रईसी की गवाही देती है.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में पायलट और को-पायलट का खाना अलग-अलग क्यों होता है, क्यों बनाया गया ये नियम?