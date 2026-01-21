हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किस मुस्लिम देश के पास सबसे खतरनाक ड्रोन, इसके सामने कहां टिकता है भारत?

किस मुस्लिम देश के पास सबसे खतरनाक ड्रोन, इसके सामने कहां टिकता है भारत?

मुस्लिम देशों में पिछले कुछ सालों में तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री तेजी से आगे बड़ी है. तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल नागोर्नो-काराबाख युद्ध, लीबिया और यूक्रेन-रूस संघर्ष में किया गया है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 21 Jan 2026 09:34 AM (IST)
मुस्लिम देशों में पिछले कुछ सालों में तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री तेजी से आगे बड़ी है. तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल नागोर्नो-काराबाख युद्ध, लीबिया और यूक्रेन-रूस संघर्ष में किया गया है.

दुनियाभर में युद्ध को लेकर हो रहे हाल की घटनाओं में ड्रोन तकनीक एक बार फिर चर्चा में आ गई है. कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भी भारत पर ड्रोन से हमले किए थे. दरअसल आधुनिक युद्ध में ड्रोन सिर्फ निगरानी नहीं, बल्कि सटीक हमलों का बड़ा हथियार बन चुके हैं. जिसके बाद सीमा पार हमलों के लिए इस्तेमाल किए गए ड्रोन ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर किस मुस्लिम देश के पास सबसे खतरनाक ड्रोन तकनीक है और भारत इसके सामने कहां खड़ा है.

मुस्लिम देशों में पिछले कुछ सालों में तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री तेजी से आगे बड़ी है. तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल नागोर्नो-काराबाख युद्ध, लीबिया और यूक्रेन-रूस संघर्ष में किया गया है. वहीं इसकी सफलता ने तुर्की को ड्रोन टेक्नोलॉजी की दुनिया के टॉप देश में शामिल कर दिया है.
मुस्लिम देशों में पिछले कुछ सालों में तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री तेजी से आगे बड़ी है. तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल नागोर्नो-काराबाख युद्ध, लीबिया और यूक्रेन-रूस संघर्ष में किया गया है. वहीं इसकी सफलता ने तुर्की को ड्रोन टेक्नोलॉजी की दुनिया के टॉप देश में शामिल कर दिया है.
दरअसल तुर्की का सबसे चर्चित और खतरनाक ड्रोन Bayraktar TB2 है. यह 27 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 25,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है. यह चार लेजर गाइडेड बम या मिसाइल ले जाने में सक्षम है और लाइव टारगेटिंग व रियल टाइम फीडबैक इसकी खासियत मानी जाती है.
दरअसल तुर्की का सबसे चर्चित और खतरनाक ड्रोन Bayraktar TB2 है. यह 27 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 25,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है. यह चार लेजर गाइडेड बम या मिसाइल ले जाने में सक्षम है और लाइव टारगेटिंग व रियल टाइम फीडबैक इसकी खासियत मानी जाती है.
Published at : 21 Jan 2026 09:34 AM (IST)
