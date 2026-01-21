किस मुस्लिम देश के पास सबसे खतरनाक ड्रोन, इसके सामने कहां टिकता है भारत?

दरअसल तुर्की का सबसे चर्चित और खतरनाक ड्रोन Bayraktar TB2 है. यह 27 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 25,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है. यह चार लेजर गाइडेड बम या मिसाइल ले जाने में सक्षम है और लाइव टारगेटिंग व रियल टाइम फीडबैक इसकी खासियत मानी जाती है.