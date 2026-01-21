एक्सप्लोरर
कम से कम कितनी देर की बनानी चाहिए रील? जानें इंस्टाग्राम पर छाने की ट्रिक
इसका सबसे बड़ा कारण रील की सही लंबाई, शुरुआत (Hook) और फॉर्मेट है. अगर आपकी रील बहुत लंबी है और लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, तो इंस्टाग्राम उसे आगे नहीं बढ़ाता है.
आज के समय में इंस्टाग्राम रील्स सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रहीं, बल्कि पर्सनल ब्रांड बनाने, बिजनेस बढ़ाने और लाखों लोगों तक पहुंचने का सबसे तेज तरीका बन चुकी हैं. लेकिन सवाल ये है कि कुछ रील्स लाखों व्यूज कैसे ले जाती हैं और कुछ 1 से 2 हजार पर ही क्यों रुक जाती हैं. इसका सबसे बड़ा कारण रील की सही लंबाई, शुरुआत (Hook) और फॉर्मेट है. अगर आपकी रील बहुत लंबी है और लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, तो इंस्टाग्राम उसे आगे नहीं बढ़ाता है और अगर रील बहुत छोटी है लेकिन उसमें दम नहीं है, तो लोग स्क्रॉल करके आगे निकल जाते हैं. तो आइए जानते हैं कि रील कम से कम कितनी देर की बनानी चाहिए.
