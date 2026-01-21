हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकम से कम कितनी देर की बनानी चाहिए रील? जानें इंस्टाग्राम पर छाने की ट्रिक

कम से कम कितनी देर की बनानी चाहिए रील? जानें इंस्टाग्राम पर छाने की ट्रिक

इसका सबसे बड़ा कारण रील की सही लंबाई, शुरुआत (Hook) और फॉर्मेट है. अगर आपकी रील बहुत लंबी है और लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, तो इंस्टाग्राम उसे आगे नहीं बढ़ाता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Jan 2026 09:13 AM (IST)
इसका सबसे बड़ा कारण रील की सही लंबाई, शुरुआत (Hook) और फॉर्मेट है. अगर आपकी रील बहुत लंबी है और लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, तो इंस्टाग्राम उसे आगे नहीं बढ़ाता है.

आज के समय में इंस्टाग्राम रील्स सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रहीं, बल्कि पर्सनल ब्रांड बनाने, बिजनेस बढ़ाने और लाखों लोगों तक पहुंचने का सबसे तेज तरीका बन चुकी हैं. लेकिन सवाल ये है कि कुछ रील्स लाखों व्यूज कैसे ले जाती हैं और कुछ 1 से 2 हजार पर ही क्यों रुक जाती हैं. इसका सबसे बड़ा कारण रील की सही लंबाई, शुरुआत (Hook) और फॉर्मेट है. अगर आपकी रील बहुत लंबी है और लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, तो इंस्टाग्राम उसे आगे नहीं बढ़ाता है और अगर रील बहुत छोटी है लेकिन उसमें दम नहीं है, तो लोग स्क्रॉल करके आगे निकल जाते हैं. तो आइए जानते हैं कि रील कम से कम कितनी देर की बनानी चाहिए.

1/6
इंस्टाग्राम पर रील बनाने की कोई तय न्यूनतम लंबाई नहीं है. आप 3 सेकंड की रील भी बना सकते हैं. लेकिन 3–5 सेकंड की रील पर ध्यान खींचना बहुत मुश्किल होता है. ज्यादातर लोग उसे नोटिस ही नहीं करते हैं. इसलिए सबसे बेहतर रील लंबाई 7 से 15 सेकंड है. इस पर सबसे ज्यादा रिटेंशन और वायरल होने का चांस होता है. इसके अलावा 15 से 30 सेकंड वाली रील पर जानकारी देने और वैल्यू क्रिएट करने के लिए बेस्ट है. अगर आप नए हैं, तो 10–15 सेकंड से शुरुआत करें.
इंस्टाग्राम पर रील बनाने की कोई तय न्यूनतम लंबाई नहीं है. आप 3 सेकंड की रील भी बना सकते हैं. लेकिन 3–5 सेकंड की रील पर ध्यान खींचना बहुत मुश्किल होता है. ज्यादातर लोग उसे नोटिस ही नहीं करते हैं. इसलिए सबसे बेहतर रील लंबाई 7 से 15 सेकंड है. इस पर सबसे ज्यादा रिटेंशन और वायरल होने का चांस होता है. इसके अलावा 15 से 30 सेकंड वाली रील पर जानकारी देने और वैल्यू क्रिएट करने के लिए बेस्ट है. अगर आप नए हैं, तो 10–15 सेकंड से शुरुआत करें.
2/6
इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम दो चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देता है. छोटी रील का फायदा है कि लोग पूरी रील देख लेते हैं और कई बार रील अपने आप दोबारा चल जाती है. इससे वॉच टाइम बढ़ता है. इसी वजह से 7–15 सेकंड की रील्स सबसे ज्यादा पुश होती हैं. लेकिन ध्यान रखें सिर्फ छोटी होना काफी नहीं है, दिलचस्प होना जरूरी है.
इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम दो चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देता है. छोटी रील का फायदा है कि लोग पूरी रील देख लेते हैं और कई बार रील अपने आप दोबारा चल जाती है. इससे वॉच टाइम बढ़ता है. इसी वजह से 7–15 सेकंड की रील्स सबसे ज्यादा पुश होती हैं. लेकिन ध्यान रखें सिर्फ छोटी होना काफी नहीं है, दिलचस्प होना जरूरी है.
Published at : 21 Jan 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
Instagram Reels Instagram Reels VIRAL Reels Viral Tips

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लापरवाही की हद पार: नोएडा में जहां इंजीनियर की मौत हुई, वहां बाल-बाल बचा था ट्रक ड्राइवर, तब भी नहीं हुई नाले की मरम्मत
नोएडा में जहां इंजीनियर की मौत हुई, वहां बाल-बाल बचा था ट्रक ड्राइवर, तब भी नहीं हुई नाले की मरम्मत
विश्व
भारत पर नहीं लगेगा 500 फीसदी टैरिफ? अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का बड़ा खुलासा, बताया निशाने पर कौन
भारत पर नहीं लगेगा 500 फीसदी टैरिफ? अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का बड़ा खुलासा, बताया निशाने पर कौन
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BJP President बनते ही एक्शन में आए Nitin Nabin, आगामी चुनाव पर ले लिया बड़ा फैसला
Engineer Death : SIT की रडार पर 4 बड़े अधिकारी, लापरवाही के चलते मौत को लेकर होगी जांच
Sansani:Crime News : पटना में एक और छात्रा की 'डेथ मिस्ट्री' ! | Crime News
दहेज मांगा तो चौराहे पर लगेगी फोटो! गांव वालों ने लालची दूल्हों को ऐसे सिखाया सबक
'शंकराचार्य' के स्नान पर राजनीति के पीछे का असली खेल क्या?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लापरवाही की हद पार: नोएडा में जहां इंजीनियर की मौत हुई, वहां बाल-बाल बचा था ट्रक ड्राइवर, तब भी नहीं हुई नाले की मरम्मत
नोएडा में जहां इंजीनियर की मौत हुई, वहां बाल-बाल बचा था ट्रक ड्राइवर, तब भी नहीं हुई नाले की मरम्मत
विश्व
भारत पर नहीं लगेगा 500 फीसदी टैरिफ? अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का बड़ा खुलासा, बताया निशाने पर कौन
भारत पर नहीं लगेगा 500 फीसदी टैरिफ? अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का बड़ा खुलासा, बताया निशाने पर कौन
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
बॉलीवुड
वरुण धवन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा'
वरुण धवन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा'
ट्रैवल
दिल्ली में बेहद मशहूर हैं ये फुटवियर मार्केट्स, यहां आपको मिलेगा परफेक्ट स्टाइल
दिल्ली में बेहद मशहूर हैं ये फुटवियर मार्केट्स, यहां आपको मिलेगा परफेक्ट स्टाइल
शिक्षा
Republic Day 2026: दोस्तों को भेजें दिल छू लेने वाली बेस्ट शायरी और क्रिएटिव SMS, 26 जनवरी पर उबाल मारेगी देशभक्ति
दोस्तों को भेजें दिल छू लेने वाली बेस्ट शायरी और क्रिएटिव SMS, 26 जनवरी पर उबाल मारेगी देशभक्ति
ट्रेंडिंग
चैट जीपीटी से रोमांटिक भाषण लिखवाना पड़ा भारी, इस एक गलती की वजह से टूट गई शादी, जानिए अनोखा मामला
चैट जीपीटी से रोमांटिक भाषण लिखवाना पड़ा भारी, इस एक गलती की वजह से टूट गई शादी, जानिए अनोखा मामला
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget