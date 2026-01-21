कम से कम कितनी देर की बनानी चाहिए रील? जानें इंस्टाग्राम पर छाने की ट्रिक

इंस्टाग्राम पर रील बनाने की कोई तय न्यूनतम लंबाई नहीं है. आप 3 सेकंड की रील भी बना सकते हैं. लेकिन 3–5 सेकंड की रील पर ध्यान खींचना बहुत मुश्किल होता है. ज्यादातर लोग उसे नोटिस ही नहीं करते हैं. इसलिए सबसे बेहतर रील लंबाई 7 से 15 सेकंड है. इस पर सबसे ज्यादा रिटेंशन और वायरल होने का चांस होता है. इसके अलावा 15 से 30 सेकंड वाली रील पर जानकारी देने और वैल्यू क्रिएट करने के लिए बेस्ट है. अगर आप नए हैं, तो 10–15 सेकंड से शुरुआत करें.