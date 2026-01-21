हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजजैसे भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी, वैसे पाकिस्तान की आयरन लेडी कौन? जानें जवाब

जैसे भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी, वैसे पाकिस्तान की आयरन लेडी कौन? जानें जवाब

उन्हें लौह महिला यानी आयरन लेडी कहा जाता था. इंदिरा गांधी ने गरीबी मिटाने, आर्थिक सुधार करने और देश की विदेश नीति को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Jan 2026 09:10 AM (IST)
उन्हें लौह महिला यानी आयरन लेडी कहा जाता था. इंदिरा गांधी ने गरीबी मिटाने, आर्थिक सुधार करने और देश की विदेश नीति को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई.

इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थीं. उन्होंने 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक देश की बागडोर संभाली. उन्हें लौह महिला यानी आयरन लेडी कहा जाता था. इंदिरा गांधी ने गरीबी मिटाने, आर्थिक सुधार करने और देश की विदेश नीति को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई. ऐसे में आइए आज हम जानते हैं कि जैसे भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी वैसे पाकिस्तान की आयरन लेडी कौन है.

1/5
पाकिस्तान की आयरन लेडी मुनिबा मजारी हैं. वह संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की नेशनल एम्बेसडर भी रह चुकी हैं. ब्रिटिश समाचार संस्था बीबीसी ने उन्हें 2015 में 100 वुमन सीरीज में शामिल किया, और फोर्ब्स ने 2016 में 30 साल से कम उम्र की 30 प्रभावशाली लोगों में गिना.
पाकिस्तान की आयरन लेडी मुनिबा मजारी हैं. वह संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की नेशनल एम्बेसडर भी रह चुकी हैं. ब्रिटिश समाचार संस्था बीबीसी ने उन्हें 2015 में 100 वुमन सीरीज में शामिल किया, और फोर्ब्स ने 2016 में 30 साल से कम उम्र की 30 प्रभावशाली लोगों में गिना.
2/5
मुनिबा का जन्म पाकिस्तान के बलोच परिवार में हुआ. बचपन में उन्हें पेंटर बनने का शौक था, लेकिन परिवार रूढ़िवादी था. 18 साल की उम्र में वे शादीशुदा हो गईं. 20 साल की उम्र में एक गंभीर कार हादसे के कारण उनके कमर के नीचे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वे चल फिर नहीं सकीं. डॉक्टर ने उन्हें यह भी बताया कि वे कभी मां नहीं बन सकतीं.
मुनिबा का जन्म पाकिस्तान के बलोच परिवार में हुआ. बचपन में उन्हें पेंटर बनने का शौक था, लेकिन परिवार रूढ़िवादी था. 18 साल की उम्र में वे शादीशुदा हो गईं. 20 साल की उम्र में एक गंभीर कार हादसे के कारण उनके कमर के नीचे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वे चल फिर नहीं सकीं. डॉक्टर ने उन्हें यह भी बताया कि वे कभी मां नहीं बन सकतीं.
Published at : 21 Jan 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
Indira Gandhi Prime Minister Of India Iron Lady Muniba Mazari Iron Lady Of Pakistan

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लापरवाही की हद पार: नोएडा में जहां इंजीनियर की मौत हुई, वहां बाल-बाल बचा था ट्रक ड्राइवर, तब भी नहीं हुई नाले की मरम्मत
नोएडा में जहां इंजीनियर की मौत हुई, वहां बाल-बाल बचा था ट्रक ड्राइवर, तब भी नहीं हुई नाले की मरम्मत
विश्व
भारत पर नहीं लगेगा 500 फीसदी टैरिफ? अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का बड़ा खुलासा, बताया निशाने पर कौन
भारत पर नहीं लगेगा 500 फीसदी टैरिफ? अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का बड़ा खुलासा, बताया निशाने पर कौन
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BJP President बनते ही एक्शन में आए Nitin Nabin, आगामी चुनाव पर ले लिया बड़ा फैसला
Engineer Death : SIT की रडार पर 4 बड़े अधिकारी, लापरवाही के चलते मौत को लेकर होगी जांच
Sansani:Crime News : पटना में एक और छात्रा की 'डेथ मिस्ट्री' ! | Crime News
दहेज मांगा तो चौराहे पर लगेगी फोटो! गांव वालों ने लालची दूल्हों को ऐसे सिखाया सबक
'शंकराचार्य' के स्नान पर राजनीति के पीछे का असली खेल क्या?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लापरवाही की हद पार: नोएडा में जहां इंजीनियर की मौत हुई, वहां बाल-बाल बचा था ट्रक ड्राइवर, तब भी नहीं हुई नाले की मरम्मत
नोएडा में जहां इंजीनियर की मौत हुई, वहां बाल-बाल बचा था ट्रक ड्राइवर, तब भी नहीं हुई नाले की मरम्मत
विश्व
भारत पर नहीं लगेगा 500 फीसदी टैरिफ? अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का बड़ा खुलासा, बताया निशाने पर कौन
भारत पर नहीं लगेगा 500 फीसदी टैरिफ? अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का बड़ा खुलासा, बताया निशाने पर कौन
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
बॉलीवुड
वरुण धवन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा'
वरुण धवन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा'
ट्रैवल
दिल्ली में बेहद मशहूर हैं ये फुटवियर मार्केट्स, यहां आपको मिलेगा परफेक्ट स्टाइल
दिल्ली में बेहद मशहूर हैं ये फुटवियर मार्केट्स, यहां आपको मिलेगा परफेक्ट स्टाइल
शिक्षा
Republic Day 2026: दोस्तों को भेजें दिल छू लेने वाली बेस्ट शायरी और क्रिएटिव SMS, 26 जनवरी पर उबाल मारेगी देशभक्ति
दोस्तों को भेजें दिल छू लेने वाली बेस्ट शायरी और क्रिएटिव SMS, 26 जनवरी पर उबाल मारेगी देशभक्ति
ट्रेंडिंग
चैट जीपीटी से रोमांटिक भाषण लिखवाना पड़ा भारी, इस एक गलती की वजह से टूट गई शादी, जानिए अनोखा मामला
चैट जीपीटी से रोमांटिक भाषण लिखवाना पड़ा भारी, इस एक गलती की वजह से टूट गई शादी, जानिए अनोखा मामला
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget