जैसे भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी, वैसे पाकिस्तान की आयरन लेडी कौन? जानें जवाब

मुनिबा का जन्म पाकिस्तान के बलोच परिवार में हुआ. बचपन में उन्हें पेंटर बनने का शौक था, लेकिन परिवार रूढ़िवादी था. 18 साल की उम्र में वे शादीशुदा हो गईं. 20 साल की उम्र में एक गंभीर कार हादसे के कारण उनके कमर के नीचे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वे चल फिर नहीं सकीं. डॉक्टर ने उन्हें यह भी बताया कि वे कभी मां नहीं बन सकतीं.