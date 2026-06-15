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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजBelarus Ruble: बेलारूस में कौन सी करेंसी चलती है, भारत के रुपये से कितना ताकतवर?

Belarus Ruble: बेलारूस में कौन सी करेंसी चलती है, भारत के रुपये से कितना ताकतवर?

Belarus Ruble: बेलारूस में चलने वाली मुद्रा का नाम बेलारूसी रूबल है. आइए जानते हैं कि यह मुद्रा भारतीय रुपये की तुलना में कितनी मजबूत है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 15 Jun 2026 03:38 PM (IST)
Belarus Ruble: बेलारूस में चलने वाली मुद्रा का नाम बेलारूसी रूबल है. आइए जानते हैं कि यह मुद्रा भारतीय रुपये की तुलना में कितनी मजबूत है.

Belarus Ruble: बेलारूस भले ही दुनिया की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं में से नहीं है लेकिन इसकी मुद्रा भारतीय रुपये की तुलना में काफी ज्यादा मूल्य की वजह से अक्सर ध्यान आकर्षित करती है. बेलारूस में इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक मुद्रा बेलारूसी रूबल है. आइए जानते हैं कि वह भारत के रुपये से कितनी ताकतवर है.

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बेलारूसी रूबल बेलारूस की कानूनी मुद्रा है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा कोड BYN द्वारा पहचाना जाता है. इसका इस्तेमाल खरीदारी, परिवहन और बैंकिंग गतिविधियों के साथ देश भर में सभी दैनिक लेनदेन के लिए किया जाता है.
बेलारूसी रूबल बेलारूस की कानूनी मुद्रा है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा कोड BYN द्वारा पहचाना जाता है. इसका इस्तेमाल खरीदारी, परिवहन और बैंकिंग गतिविधियों के साथ देश भर में सभी दैनिक लेनदेन के लिए किया जाता है.
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एक बेलारूसी रूबल का मूल्य लगभग ₹34.19 है. इसका मतलब यह है कि बेलारूसी मुद्रा का अंकित मूल्य भारतीय रुपये की तुलना में काफी ज्यादा है. इससे यह प्रत्यक्ष मुद्रा रूपांतरण में काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देती है.
एक बेलारूसी रूबल का मूल्य लगभग ₹34.19 है. इसका मतलब यह है कि बेलारूसी मुद्रा का अंकित मूल्य भारतीय रुपये की तुलना में काफी ज्यादा है. इससे यह प्रत्यक्ष मुद्रा रूपांतरण में काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देती है.
Published at : 15 Jun 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Indian Rupee Belarus Ruble Belarus Currency

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