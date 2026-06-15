बेलारूसी रूबल बेलारूस की कानूनी मुद्रा है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा कोड BYN द्वारा पहचाना जाता है. इसका इस्तेमाल खरीदारी, परिवहन और बैंकिंग गतिविधियों के साथ देश भर में सभी दैनिक लेनदेन के लिए किया जाता है.