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Belarus Ruble: बेलारूस में कौन सी करेंसी चलती है, भारत के रुपये से कितना ताकतवर?
Belarus Ruble: बेलारूस में चलने वाली मुद्रा का नाम बेलारूसी रूबल है. आइए जानते हैं कि यह मुद्रा भारतीय रुपये की तुलना में कितनी मजबूत है.
Belarus Ruble: बेलारूस भले ही दुनिया की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं में से नहीं है लेकिन इसकी मुद्रा भारतीय रुपये की तुलना में काफी ज्यादा मूल्य की वजह से अक्सर ध्यान आकर्षित करती है. बेलारूस में इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक मुद्रा बेलारूसी रूबल है. आइए जानते हैं कि वह भारत के रुपये से कितनी ताकतवर है.
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Published at : 15 Jun 2026 03:38 PM (IST)
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