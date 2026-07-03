आगरा: पति को मारकर बाथरूम में दफनाया, फिर करवा दिया फर्श, 45 दिन बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

उत्तर प्रदेश के आगरा में थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. करीब डेढ़ महीने से लापता चल रहे सुरेंद्र की गुमशुदगी का राज तब खुला, जब उसकी पत्नी रूबी ने खुद स्वीकार किया कि उसने पति के शव को घर के बाथरूम के फर्श के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दिया था और बाद में उस पर प्लास्टर भी करवा दिया.

जानकारी के अनुसार 26 मई 2026 को सुरेंद्र की गुमशुदगी थाना सिकंदरा में दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आसपास के लोगों से पूछताछ की और लगातार तलाश की, लेकिन सुरेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला. मामले में नया मोड़ तब आया, जब मृतक के भाई अनिल शर्मा लगातार अपनी भाभी रूबी से सुरेंद्र के बारे में पूछताछ करते रहे. हर बार रूबी यही कहती रही कि सुरेंद्र किसी काम से बाहर गए हैं और लौट आएंगे.

लेकिन जब अनिल शर्मा ने लगातार सवाल किए और सच्चाई जानने का दबाव बनाया, तब रूबी ने कथित रूप से पूरा राज खोल दिया. उसने बताया कि सुरेंद्र का शव घर के बाथरूम के नीचे दफन है और ऊपर से नया प्लास्टर करा दिया गया है. यह सुनते ही अनिल शर्मा ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

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खुदाई में कंकाल बरामद

सूचना मिलते ही थाना सिकंदरा पुलिस मौके पर पहुंची और बाथरूम का फर्श खुदवाया। खुदाई के दौरान नीचे से मानव कंकाल बरामद हुआ, जिसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पड़ोसी गौरव दीक्षित के अनुसार सुरेंद्र शराब पीने का आदी था और पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद, मारपीट और झगड़े होते थे. हालांकि पुलिस का कहना है कि केवल घरेलू विवाद के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच

इस पूरे मामले पर एसीपी हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में महिला द्वारा पति के शव को बाथरूम में दफनाने की बात सामने आई है. फिलहाल आरोपी पत्नी रूबी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सुरेंद्र की मौत किन परिस्थितियों में हुई, क्या यह सुनियोजित हत्या थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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