Petrol Diesel Rates: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट के बाद दुनिया भर के ईंधन बाजारों में बड़ी हलचल शुरू हो गई है. एक वक्त पर 126 डॉलर प्रति बैरल की ऊंचाई पर पहुंचने वाला कच्चा तेल अब घटकर 71 डॉलर के आसपास आ चुका है. इस गिरावट के बाद कई देशों ने अपने यहां पेट्रोल-डीजल के दामों में कमी कर दी है. इससे वैश्विक स्तर पर पेट्रोल का औसत रेट 150 रुपये कम होकर 139.33 रुपये प्रति लीटर पर आ चुका है. हालांकि भारत में अभी भी कीमत जस की तस बनी हुई हैं, जिससे आम जनता के बीच यह बहस शुरू हो गई है कि भारतीयों को इसका फायदा कब मिलेगा और हमारे पड़ोसी मुल्कों में तेल के दाम क्या हैं.

भारत में क्यों तुरंत नहीं मिल रही राहत?

कच्चे तेल की कीमतों में आई इस बड़ी गिरावट के बाद भी भारत में ईंधन सस्ता न होने के पीछे एक तकनीकी और व्यावहारिक कारण है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मानें तो सरकारी तेल कंपनियां रिफाइनरी के लिए कम से कम दो महीने पहले एडवांस में कच्चा तेल खरीदती हैं. इसका सीधा मतलब है कि वर्तमान में देश की रिफाइनरियों में जिस कच्चे तेल से पेट्रोल-डीजल तैयार किया जा रहा है, वह करीब दो महीने पहले यानि अप्रैल-मई में खरीदा गया था. इसीलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तुरंत दाम घटने का असर भारत में दिखने में कम से कम दो महीने का वक्त लगेगा, वह भी तब जब वैश्विक परिस्थितियां ठीक रहीं.

युद्ध के वक्त पड़ोसी देशों में तेल का हाल

ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच छिड़े युद्ध के दौरान जब कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे, उस वक्त भारत की तरह तमाम पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार ने महंगाई का पूरा बोझ अपनी जनता पर डाल दिया था. उस संकट के वक्त वहां की जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी, वहीं भारत सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखकर जनता को राहत दी थी. युद्ध के वक्त म्यांमार पर बड़ी मार पड़ी थी, वहां पेट्रोल के दाम दोगुने और डीजल 120 प्रतिशत महंगा हो गया था.

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कच्चे तेल में गिरावट के बाद पड़ोसी देशों में पेट्रोल-डीजल के रेट

ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज डॉट कॉम के ताजा आंकड़ों की मानें तो युद्ध का असर कम होने और क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद भी हमारे पड़ोसियों के यहां ईंधन अब भी युद्ध से पहले के मुकाबले काफी महंगा है. म्यांमार में पेट्रोल आज भी डेढ़ गुना कीमत पर मिल रहा है और डीजल 43.7 प्रतिशत महंगा है. श्रीलंका में पेट्रोल 45.6% और डीजल 48% से ऊपर है. नेपाल में पेट्रोल 38.2% और डीजल 58.5% महंगी कीमत पर बिक रहा है. बांग्लादेश में पेट्रोल 20.8% और डीजल 15% तथा चीन में तेल 15.6% महंगा है. पाकिस्तान में भी पेट्रोल 16% और डीजल 13% महंगा बिक रहा है. इसकी तुलना में भारत में युद्ध के पहले से अब तक दाम सिर्फ 8% ही बढ़े हैं.

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