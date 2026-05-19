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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCoal Reserves: किस देश में है कोयले का सबसे बड़ा भंडार, जानें किन चीजों में होता है इसका इस्तेमाल?

Coal Reserves: किस देश में है कोयले का सबसे बड़ा भंडार, जानें किन चीजों में होता है इसका इस्तेमाल?

Coal Reserves: कोयला दुनिया के सबसे जरूरी ऊर्जा संसाधनों में से एक है. आइए जानते हैं किस देश के पास कोयले का सबसे बड़ा भंडार है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 19 May 2026 07:17 AM (IST)
Coal Reserves: कोयला दुनिया के सबसे जरूरी ऊर्जा संसाधनों में से एक है. आइए जानते हैं किस देश के पास कोयले का सबसे बड़ा भंडार है.

Coal Reserves: रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते वैश्विक रुझान के बावजूद कोयला दुनिया के सबसे जरूरी ऊर्जा संसाधनों में से एक बना हुआ है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर किस देश के पास कोयले का सबसे बड़ा भंडार है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब और साथ ही यह भी कि कोयले का इस्तेमाल कहां-कहां होता है.

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संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विश्व स्तर पर सबसे बड़ा सिद्ध कोयले का भंडार है. यह दुनिया के कुल कोयला भंडार का लगभग 22.3% है.
संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विश्व स्तर पर सबसे बड़ा सिद्ध कोयले का भंडार है. यह दुनिया के कुल कोयला भंडार का लगभग 22.3% है.
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वैश्विक कोयला भंडार में रूस लगभग 15.5% के साथ दूसरे स्थान पर है. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया लगभग 14% के साथ आता है और चीन और भारत चौथे और पांचवें स्थान पर आते हैं. चीन के पास 13.1% और भारत के पास 10% है.
वैश्विक कोयला भंडार में रूस लगभग 15.5% के साथ दूसरे स्थान पर है. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया लगभग 14% के साथ आता है और चीन और भारत चौथे और पांचवें स्थान पर आते हैं. चीन के पास 13.1% और भारत के पास 10% है.
Published at : 19 May 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
Coal Production Coal Reserves United States Coal

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