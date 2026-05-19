वैश्विक कोयला भंडार में रूस लगभग 15.5% के साथ दूसरे स्थान पर है. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया लगभग 14% के साथ आता है और चीन और भारत चौथे और पांचवें स्थान पर आते हैं. चीन के पास 13.1% और भारत के पास 10% है.