इन देशों के पास है अपनी प्राइवेट आर्मी, जंग के मैदान में कभी भी पलट देते हैं बाजी

इन देशों के पास है अपनी प्राइवेट आर्मी, जंग के मैदान में कभी भी पलट देते हैं बाजी

Countries Have Private Armies: आज की तारीख में निजी सैन्य कंपनियां सिर्फ सुरक्षा प्रदाता नहीं हैं, बल्कि युद्ध के मैदान में रणनीतिक ताकत का हिस्सा बन चुकी हैं. चलिए जानें कि ये किन देशों के पास हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 17 Oct 2025 02:16 PM (IST)
Countries Have Private Armies: आज की तारीख में निजी सैन्य कंपनियां सिर्फ सुरक्षा प्रदाता नहीं हैं, बल्कि युद्ध के मैदान में रणनीतिक ताकत का हिस्सा बन चुकी हैं. चलिए जानें कि ये किन देशों के पास हैं.

Indian Air Force: भारत ने अपनी सैन्य शक्ति के एक और बड़े अध्याय में इतिहास रच दिया है. वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट (WDMMA) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वायुसेना अब दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बन गई है. इस रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है. अब केवल अमेरिका और रूस ही भारत से आगे हैं. यह उपलब्धि न सिर्फ भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भारतीय वायुसेना आधुनिक युद्ध के हर मोर्चे पर पूरी तरह तैयार है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि आखिर चीन कहां पिछड़ गया.

रूस का वैगनर ग्रुप शुरुआत में एक बेहद कुख्यात निजी सेना थी, जिसे यूक्रेन और अफ्रीका के कई संकटग्रस्त क्षेत्रों में तैनात किया गया था. यह समूह विशेष रूप से अपने कठोर प्रशिक्षण और हवाई हमलों में दक्षता के लिए जाना जाता था. हालांकि अब यह पूरी तरह से रूसी सरकार के नियंत्रण में है.
ऑस्ट्रेलिया में यूनिटी रिसोर्स ग्रुप जैसी निजी सेना मौजूद है, जो न सिर्फ घरेलू सुरक्षा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सरकारी और निजी सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती है. ये समूह अक्सर खतरनाक क्षेत्रों में तैनात होकर सुरक्षा और रणनीतिक सहायता प्रदान करते हैं.
एशिया सिक्योरिटी ग्रुप जैसी निजी सेनाएं अफगानिस्तान में सक्रिय हैं. ये समूह विशेष रूप से खतरनाक इलाकों में सुरक्षा मिशनों और हायर रिस्क ऑपरेशंस के लिए जाने जाते हैं.
ब्रिटेन में एजिस डिफेंस सर्विसेज और एरिनि इंटरनेशनल जैसी कई निजी सैन्य और सुरक्षा कंपनियां हैं. ये कंपनियां न केवल ब्रिटेन में, बल्कि दुनिया भर में सुरक्षा और रणनीतिक सलाह देने के लिए सक्रिय हैं.
अमेरिका में डायनकॉर्प, ट्रिपल कैनोपी और कई अन्य निजी सैन्य कंपनियां मौजूद हैं. ये कंपनियां दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में तैनात रहती हैं और सुरक्षा, प्रशिक्षण तथा ऑपरेशन सपोर्ट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.
स्कॉटलैंड में एथोल हाईलैंडर्स जैसी ऐतिहासिक निजी सेनाएं हैं, जो कभी एथोल के ड्यूक के निजी बॉडीगार्ड्स के रूप में काम करती थीं. ये ग्रुप अब भी अपने परंपरागत प्रशिक्षण और सुरक्षा कौशल के लिए जाना जाता है.
इसके अलावा चीन, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और कई अन्य देशों में भी प्राइवेट आर्मी मौजूद हैं. हालांकि उनकी गतिविधियां और प्रभाव अलग-अलग देशों में भिन्न हो सकते हैं, फिर भी इनकी मौजूदगी युद्ध और सुरक्षा के क्षेत्रों में हमेशा निर्णायक साबित होती है.
Published at : 17 Oct 2025 02:16 PM (IST)
Private Armies Countries Have Private Armies Russia Private Armies British Private Armies

