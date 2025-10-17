इन देशों के पास है अपनी प्राइवेट आर्मी, जंग के मैदान में कभी भी पलट देते हैं बाजी

रूस का वैगनर ग्रुप शुरुआत में एक बेहद कुख्यात निजी सेना थी, जिसे यूक्रेन और अफ्रीका के कई संकटग्रस्त क्षेत्रों में तैनात किया गया था. यह समूह विशेष रूप से अपने कठोर प्रशिक्षण और हवाई हमलों में दक्षता के लिए जाना जाता था. हालांकि अब यह पूरी तरह से रूसी सरकार के नियंत्रण में है.