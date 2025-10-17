एक्सप्लोरर
इन देशों के पास है अपनी प्राइवेट आर्मी, जंग के मैदान में कभी भी पलट देते हैं बाजी
Countries Have Private Armies: आज की तारीख में निजी सैन्य कंपनियां सिर्फ सुरक्षा प्रदाता नहीं हैं, बल्कि युद्ध के मैदान में रणनीतिक ताकत का हिस्सा बन चुकी हैं. चलिए जानें कि ये किन देशों के पास हैं.
Indian Air Force: भारत ने अपनी सैन्य शक्ति के एक और बड़े अध्याय में इतिहास रच दिया है. वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट (WDMMA) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वायुसेना अब दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बन गई है. इस रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है. अब केवल अमेरिका और रूस ही भारत से आगे हैं. यह उपलब्धि न सिर्फ भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भारतीय वायुसेना आधुनिक युद्ध के हर मोर्चे पर पूरी तरह तैयार है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि आखिर चीन कहां पिछड़ गया.
