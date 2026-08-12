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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलकौन है रोनाल्डो के पहले बच्चे की मां? बॉलीवुड एक्ट्रेस से अफेयर की उड़ी थी अफवाह

कौन है रोनाल्डो के पहले बच्चे की मां? बॉलीवुड एक्ट्रेस से अफेयर की उड़ी थी अफवाह

Who is Cristiano Ronaldo jr Parents: क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2016 में जार्जिना रोड्रिगेज से मिले थे, दोनों ने पिछले साल सगाई की थी और अब शादी कर ली है. रोनाल्डो 25 साल की उम्र में पहली बार पिता बने थे.

Written By : शिवम |  Updated at : 12 Aug 2026 09:24 AM (IST)
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पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2016 में जार्जिना रोड्रिगेज से पहली बार मिले थे, जब वह Gucci के स्टोर पर काम करती थी. जार्जिना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें रोनाल्डो को देखते ही उनसे प्यार हो गया था. दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, पिछले साल उन्होंने सगाई की और अब शादी कर ली है. रोनाल्डो दुनिया के सबसे महान फुटबॉलरों में से एक हैं. वह खेल के मैदान पर बनाए अपने कीर्तिमान के लिए तो हमेशा सुर्खियों में रहे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी चर्चाओं में हमेशा बनी रही.

क्रिस्टियानो जूनियर की मां कौन है?

क्रिस्टियानो जूनियर रोनाल्डो के सबसे बड़े बेटे हैं, जिनका जन्म तब हुआ था जब रोनाल्डो 25 साल के थे. क्रिस्टियानो जूनियर  भी अपने पिता की तरह एक फुटबॉलर बनना चाहते हैं, जो जूनियर क्लब टीम के लिए खेलना शुरू कर चुके हैं. रोनाल्डो कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उनके बड़े बेटे भी उनकी तरह स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं.

रोनाल्डो ने कभी इसका खुलासा नहीं किया कि उनके पहले बच्चे की मां कौन है? हालांकि इसको लेकर अलग अलग कहानियां हैं, एक में दावा किया जाता है कि उनकी मां एक बार डांसर थी. रोनाल्डो ने अपने बच्चे को अकेले पालने के लिए उस महिला को बहुत सारा पैसा और रहने के लिए बड़ा घर दिया.

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रोनाल्डो और बिपाशा बसु के बीच अफेयर था या नहीं?

बात साल 2007 की है, पुर्तगाल के लिस्बन में एक समारोह था. इस दौरान एक पार्टी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बिपाशा बसु साथ थे, दोनों की फोटो वायरल हो गई जिसमें दोनों काफी नजदीक खड़े थे. कथित तौर पर किस कर रहे थे. इसके बाद दोनों के अफेयर और रोमांस की खबरें आने लगी, हालांकि इसके बाद दोनों को साथ में नहीं देखा गया. इससे ये लगा कि वो सिर्फ एक अफवाह थी.

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रोनाल्डो के नवजात बेटे का हो गया था निधन

जॉर्जिना और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2022 में जुड़वा बच्चों के माता-पिता बनने वाले थे, लेकिन डिलीवरी के दौरान उनके बेटे का निधन हो गया. बेटी सुरक्षित जन्मीं थी. ये रोनाल्डो की जिंदगी का दुखद समय था, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी थी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 12 Aug 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
Bipasha Basu Ronaldo Cristiano Ronaldo Football News Cristiano Jr Ronaldo
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