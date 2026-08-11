मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज15 August Boondi Ladoo History: 15 अगस्त पर बूंदी ही क्यों बांटी जाती है? कहां से हुई थी इसकी शुरूआत

15 August Boondi Ladoo History: 15 अगस्त पर बूंदी ही क्यों बांटी जाती है? कहां से हुई थी इसकी शुरूआत

15 August Boondi Ladoo History: 15 अगस्त पर झंडा फहराने के बाद मिठाई बांटने की परंपरा है. बूंदी को सस्ती, आसानी से बनने वाली और बड़ी मात्रा में बांटने के कारण पसंद किया जाता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 11 Aug 2026 10:32 PM (IST)
Preferred Sources

15 August Boondi Ladoo History: हर साल 15 अगस्त को भारतमें धूम धाम से बनाया जाता है, स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में झंडा फहराने के बाद  नाच गाना होता है, और इस सबसे आम बात ये है कि इस दिन बूंदी के लड्डू बाटे जाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस दिन बूंदी के लड्डू ही क्यों बाटे जाते है. कई लोग इसे लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं और कुछ लोग इसकी असली वजह जानना चाहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस परंपरा के पीछे क्या सच्चाई है. 

15 अगस्त और मिठाई बांटने की परंपरा

15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों की करीब 200 साल की गुलामी से आजादी मिली थी. इस दिन को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस खास मौके पर देशभर में झंडा फहराया जाता है, देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं और लोगों में मिठाई बांटी जाती है. मिठाई बांटने की यह परंपरा खुशी जताने का एक आम तरीका है. भारत में जब भी कोई अच्छी बात होती है या कोई त्योहार आता है, तो लोग एक-दूसरे का मुंह मीठा करते हैं. यही परंपरा स्वतंत्रता दिवस पर भी निभाई जाती है और स्कूल, कॉलेज व सरकारी दफ्तरों में झंडा फहराने के बाद बच्चों और कर्मचारियों को मिठाई दी जाती है. 

यह भी पढ़ेंः देश के इन हाईकोर्ट में नहीं है रेगुलर चीफ जस्टिस, देख लें लिस्ट

बूंदी ही क्यों बनी खास मिठाई

अब सवाल यह है कि इतनी सारी मिठाइयों में बूंदी को ही क्यों चुना जाता है. बता देें कि इसकी कोई एक तय वजह नहीं है, लेकिन कुछ आसान कारण हैं जिनकी वजह से बूंदी सबसे लोकप्रिय पसंद बन गई. पहला कारण है कि बूंदी बनाना आसान होता है और इसे बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में तैयार किया जा सकता है. 15 अगस्त पर स्कूलों और दफ्तरों में सैकड़ों-हजारों लोगों को मिठाई बांटनी होती है, इसलिए ऐसी मिठाई चाहिए जो जल्दी बने और सस्ती भी पड़े. दूसरा कारण है कि बूंदी की कीमत बाकी मिठाइयों जैसे लड्डू, बर्फी या पेड़े से काफी कम होती है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों तक यह आसानी से पहुंच जाती है. तीसरा कारण यह भी है कि बूंदी का पीला-केसरिया रंग तिरंगे के रंग से मिलता-जुलता लगता है.

आज के समय में बूंदी बांटना सिर्फ एक मिठाई देने की रस्म नहीं रह गई है, बल्कि यह खुशी और एकता का प्रतीक बन चुकी है. स्कूलों में बच्चे झंडा फहराने के बाद जब बूंदी खाते हैं, तो यह उनके लिए आजादी के जश्न का हिस्सा बन जाता है. यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और आज भी लगभग हर छोटे-बड़े कार्यक्रम में इसे निभाया जाता है.    

यह भी पढ़ेंः इस्लामिक नाटो के पास कितना पैसा, कौन निभाएगा अमेरिका वाला रोल?

Published at : 11 Aug 2026 10:32 PM (IST)
Tags :
GK NEWS Why Boondi Is Distributed On 15 August Boondi Ladoo History
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
15 August Boondi Ladoo History: 15 अगस्त पर बूंदी ही क्यों बांटी जाती है? कहां से हुई थी इसकी शुरूआत
15 अगस्त पर बूंदी ही क्यों बांटी जाती है? कहां से हुई थी इसकी शुरूआत
जनरल नॉलेज
झारखंड में उठी CBI जांच की मांग, जानें क्या हैं CBI जांच के नियम और कैसे होती है यह?
झारखंड में उठी CBI जांच की मांग, जानें क्या हैं CBI जांच के नियम और कैसे होती है यह?
जनरल नॉलेज
कितने बच्चों तक मिलती है मैटरनिटी लीव, क्या तीसरे बच्चे पर बदल जाता है नियम?
कितने बच्चों तक मिलती है मैटरनिटी लीव, क्या तीसरे बच्चे पर बदल जाता है नियम?
जनरल नॉलेज
McMahon Line से Map War तक, भारत-चीन सीमा विवाद के 10 बड़े सवाल और जवाब
McMahon Line से Map War तक, भारत-चीन सीमा विवाद के 10 बड़े सवाल और जवाब
Advertisement

वीडियोज

The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर जताई नाराजगी, Legal Action की दी चेतावनी
Govinda ने मां Nirmala Devi को खोने का दर्द किया बयां, बोले- लगा सब कुछ खत्म हो गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पाकिस्तान-तुर्किए और सऊदी डिफेंस डील पर आया भारत सरकार का जवाब, जानें क्या कहा
पाकिस्तान-तुर्किए और सऊदी डिफेंस डील पर आया भारत सरकार का जवाब, जानें क्या कहा
बिहार
बिहार: 'UP के शिक्षकों के साथ…', ट्रांसफर-पोस्टिंग पर बड़ी खबर
बिहार: 'UP के शिक्षकों के साथ…', ट्रांसफर-पोस्टिंग पर बड़ी खबर
क्रिकेट
पुर्तगाल क्रिकेट टीम का हुआ एलान, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बना कप्तान
पुर्तगाल क्रिकेट टीम का हुआ एलान, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बना कप्तान
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
इंडिया
'तृषा को डिप्टी CM...', AIADMK विधायक ने CM विजय पर कसा तंज
'तृषा को डिप्टी CM...', AIADMK विधायक ने CM विजय पर कसा तंज
इंडिया
हमले को लेकर ममता बनर्जी का आया पहला रिएक्शन, कहा - 'मेरे सीने में...'
हमले को लेकर ममता बनर्जी का आया पहला रिएक्शन, कहा - 'मेरे सीने में...'
बिजनेस
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
ENT LIVE
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
ENT LIVE
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
ENT LIVE
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
ENT LIVE
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Embed widget