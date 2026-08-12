इतने बड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कैसे किया गया था लॉन्च, किस तकनीक का हुआ था इस्तेमाल?

International Space Station: अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में अब तक बनाई गई सबसे शानदार इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक है. 400 टन से ज्यादा वजनी और लगभग 1 फुटबॉल मैदान के आकार तक फैले इस स्टेशन को कभी भी एक बड़ी संरचना के रूप में लॉन्च नहीं किया गया था. इसके बजाय इसे कक्षा में टुकड़े-टुकड़े करके इकट्ठा किया गया. साथ ही अलग-अलग मॉड्यूलों को अंतरिक्ष में ले जाया गया और कई सालों तक जोड़ा गया. इस मॉड्यूलर दृष्टिकोण ने कई देशों के लिए प्रयोगशाला, रहने वाले क्वार्टर, बिजली प्रणाली और दूसरे घटकों में योगदान करना संभव बना दिया.

मॉड्यूल के साथ शुरू हुई पहल

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने में पहला बड़ा कदम 20 नवंबर 1998 को उठाया गया. रूस ने प्रोटॉन रॉकेट पर जरिया मॉड्यूल लॉन्च किया. जरिया ने विकासशील स्टेशन के लिए प्रारंभिक प्रणोदन, शक्ति और बुनियादी नियंत्रण कार्य प्रदान किए.

सिर्फ कुछ हफ्तों बाद दिसंबर 1998 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पेस शटल पर यूनिटी कनेक्टिंग मॉड्यूल लॉन्च किया. दोनों घटकों को कक्षा में जोड़ा गया. इससे भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन की नींव तैयार हुई.





अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को एक टुकड़े में क्यों लॉन्च नहीं किया गया?

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक ही लॉन्च में कक्षा में स्थापित करने के लिए काफी बड़ा और भारी था. यहां तक कि आज के सबसे बड़े रॉकेट भी पूरी तरह से इकट्ठे 400 टन के अंतरिक्ष स्टेशन को कक्षा में नहीं ले जा सकते हैं.

इसके बजाय इंजीनियरों ने स्टेशन को प्रबंधनीय खंडों में बांट दिया. हर मॉड्यूल एक रॉकेट या फिर अंतरिक्ष शटल की पेलोड क्षमता के अंदर फिट हो सकता है. साथ ही पहले से ही पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे स्टेशन से जोड़ा जा सकता है.

1998 और 2011 के बीच 40 से ज्यादा मिशन आयोजित किए गए. नासा के अंतरिक्ष शटल बेड़े ने खासतौर से जरूरी भूमिका निभाई, कई घटकों को कक्षा में पहुंचाया, जबकि रूसी लॉन्च वाहनों ने कई दूसरे मॉड्यूल और आपूर्ति पहुंचाई.

यह भी पढ़ेंः कितने बच्चों तक मिलती है मैटरनिटी लीव, क्या तीसरे बच्चे पर बदल जाता है नियम?

कैनाडर्म 2 ने असेंबली को संभव बनाया

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की प्रौद्योगिकी के सबसे जरूरी टुकड़ों में से एक कैनाडर्म 2 है. यह कनाडा द्वारा विकसित एक रोबोटिक भुजा है. यह लगभग 17 मीटर लंबा है और स्टेशन के बाहरी हिस्से में घूम सकता है. रोबोटिक भुजा ने अंतरिक्ष यात्रियों को बड़े घटकों को पकड़ने, स्थानांतरित करने और स्थिति में लाने की अनुमति दी. इन्हें माइक्रोग्रैविटी में मैन्युअल रूप से संभालना काफी मुश्किल होता है.

आसान शब्दों में कहें तो यह स्टेशन को बनाने में क्रेन के रूप में काम कर सकता है, अलग-अलग जगहों के बीच उपकरण और मॉड्यूल को पहुंचने में मदद कर सकता है और साथ ही असेंबली संचालन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की मदद कर सकता है. निर्माण और रखरखाव कार्यों को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष यात्री लगातार अतिरिक्त वाहन गतिविधियां करते थे, जिन्हें आमतौर पर स्पेसवॉक के रूप में जाना जाता है.





मॉड्यूल को कैसे जोड़ा गया?

अलग-अलग घटकों को बिल्कुल सटीकता के साथ एक साथ लाना पड़ा. इस वजह से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्वचालित डॉकिंग, रोबोटिक बर्थिंग और मैनुअल प्रक्रिया के संयोजन का इस्तेमाल करता है. डॉकिंग सिस्टम अंतरिक्ष यान और मॉड्यूल को स्टेशन तक पहुंचने और उससे जुड़ने की अनुमति देता है. बर्थिंग में विजिटिंग मॉड्यूल या फिर अंतरिक्ष यान को पकड़ने और उसे कनेक्शन बिंदु के सामने रखने के लिए रोबोटिक हाथ का इस्तेमाल करना शामिल है. एक बार अटैच हो जाने के बाद यांत्रिक और विद्युत कनेक्शन को सुरक्षित किया जा सकता है.

एक बहुराष्ट्रीय इंजीनियरिंग परियोजना

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण सिर्फ इस वजह से किया जा सका क्योंकि अलग-अलग देशों ने संगत तकनीकी मानकों के मुताबिक घटकों को विकसित किया. संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा सभी ने बड़े हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी में योगदान दिया. अलग-अलग अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा विकसित प्रयोगशालाएं, जीवित मॉड्यूल, रोबोटिक सिस्टम, बिजली उपकरण और दूसरे बुनियादी ढांचे अंत में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बने. इसके लिए डॉकिंग तंत्र और विद्युत कनेक्शन से लेकर कंप्यूटर सिस्टम और जीवन-समर्थन बुनियादी ढांचे तक हर चीज के सटीक कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी.

यह भी पढ़ेंः हर सेकंड कितना पानी फेंकती है वॉटर कैनन, जानें ये कितने खतरनाक