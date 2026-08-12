मंगलवार को फिर चमकी 'स्पाइडर मैन', जानें-'डीसी'- 'धमाल 4' का कलेक्शन

मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन

Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन

Tuesday Box Office Collection 11 August: मंगलवार को एक बार फिर सिनेमाघरों में मौजूद तमाम फिल्मों की कमाई में तेजी देखी गई. हालांकि सभी में स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे की कमाई में तेजी देखी गई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 12 Aug 2026 07:49 AM (IST)
Preferred Sources

मंडे को सिनेमाघरों में मौजूद सभी फिल्मों को कमाई के लिए जद्दोजहद करते देखा गया. यहां तक कि स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने भी अपनी रिलीज के बाद पहली बार सिंगल डिजिट में कलेक्शन किया. नई रिलीज ओह माय डॉग के लिए लाखों कमाना भी मुश्किल नजर आया. वहीं धमाल 4 से लेकर जना नायकन भी बुरे हालात में दिखीं. हालांकि ब्लॉकबस्टर मंगलावर को एक बार फिर इन सभी फिल्मों की किस्मत चमकी है. चलिए यहां जानते हैं कि ट्यूज्डे को किस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है?

ओह माय डॉग ने मंगलवार को कितनी कमाई की
पंकज त्रिपाठी की लेटेस्ट रिलीज फिल्म ओह माय डॉग दर्शकों को इम्प्रेस नहीं कर पाई है. इसी के साथ ये फिल्म पहले दिन से कमाई के लिए संघर्ष कर रही है. अपने चौथे दिन यानी पहले मंडे टेस्ट में ये फेल साबित हुई थी और इसने महज 25 लाख रुपये कमाए थे. वहीं 5वें दिन भी इसकी स्थिर रही है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ओह माय डॉग ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 25 लाख रुपये कमाए हैं.
  •  इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 5 दिनों की कुल नेट कमाई अब 3.75 करोड़ रुपये हो गई है.

डीसी ने मंगलवार को कितना किया कलेक्शन?
लोकेश कनगराज और वामिका गब्बी की तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म ने पहले मंडे को भी अच्छा परफॉर्म किया था और इसकी कमाई 6 करोड़ रुपये रही थी. वहीं अब

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक डीसी ने रिलीज के 5वें दिन यानी पहले मंगलवार को 5.40 करोड़ की कमाई की है.
  •  इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 5 दिनों की कुल नेट कमाई 32.35 करोड़ रुपये हो गई है.

स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने दूसरे मंगलवार कितना कलेक्शन किया?
स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंडे को 7.60 करोड़ कमाए थे. वहीं दूसरे मंगलवार को इसकी कमाई में फिर तेजी देखी गई है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 8.50 करोड़ की कमाई की है.
  •  इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 13 दिनों की कुल नेट कमाई अब 431.55 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-कार एक्सीडेंट के बाद ए आर रहमान के बेटे अमीन ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मैं गाड़ी नहीं चला रहा था'

जना नायकन ने तीसरे मंगलवार कितनी की कमाई?
थलपति विजय की आखिरी फिल्म जना नायकन तीसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए संघर्ष कर रही है. रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंडे को तो ये लाखों में सिमट गई थी और इसने महज 75 लाख रुपये कमाए.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक जना नायकन ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को 65 लाख रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 20 दिनों की नेट कमाई अब 193.70 करोड़ रुपये हो गई है.

धमाल 4’ ने पांचवें मंगलवार को कितनी की कमाई?
अजय देवगन की धमाल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर खूब गर्दा उड़ाया है ये फिल्म सिनेमाघरो में एक हफ्ता पूरा कर चुकी है. वहीं पाचवें हफ्ते में भी ये खूब नोट छाप रही है. हालांकि इसकी कमाई अब बहुत कम हो गई है. बता दें कि पांचवें मंडे को इस फिल्म ने 35 लाख रुपये कमाए थे.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक धमाल 4 ने रिलीज के 33वें दिन यानी पांचवें मंगलवार को 40 लाख रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 33 दिनों की नेट कमाई अब 166.70 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-South OTT Release This Week: 'कट्टालान' से 'मिस्टर वर्क फ्रॉम होम' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर 7 नई साउथ फिल्मों-सीरीज मचाएंगी धमाल

 

Published at : 12 Aug 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
DC Jana Nayagan Dhamaal 4 Tuesday Box Office Collection Ohh My Dog Spider Man Brand New Day
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Awarapan 2 vs Batwara 1947: एडवांस बुकिंग में सनी की 'बंटवारा 1947' पर भारी पड़ रही इमरान हाशमी की 'आवारापन 2', चौंका देगा कलेक्शन
एडवांस बुकिंग में 'बंटवारा 1947' पर भारी पड़ रही 'आवारापन 2', चौंका देगा कलेक्शन
बॉलीवुड
Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन
मंगलवार को फिर चमकी 'स्पाइडर मैन', जानें-'डीसी'- 'धमाल 4' का कलेक्शन
बॉलीवुड
कार एक्सीडेंट के बाद ए आर रहमान के बेटे अमीन ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मैं गाड़ी नहीं चला रहा था'
कार एक्सीडेंट के बाद ए आर रहमान के बेटे अमीन ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मैं गाड़ी नहीं चला रहा था'
बॉलीवुड
गुड्डू पंडित से 275% ज्यादा कालीन भैया ने कमाया, जानें 'मिर्जापुर द मूवी' में किस स्टार ने कितने करोड़ फीस ली
गुड्डू पंडित से 275% ज्यादा कालीन भैया ने कमाया, जानें 'मिर्जापुर द मूवी' में किस स्टार ने कितने करोड़ फीस ली
Advertisement

वीडियोज

Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर जताई नाराजगी, Legal Action की दी चेतावनी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली के तापमान में आई गिरावट, आज हल्की बारिश का आसार, जानें अपडेट
दिल्ली के तापमान में आई गिरावट, आज हल्की बारिश का आसार, जानें अपडेट
इंडिया
मूसलाधार बारिश, फ्लैश फ्लड की आशंका, 45 जगहों पर अलर्ट…, मैदान से पहाड़ तक आसमानी आफत
मूसलाधार बारिश, फ्लैश फ्लड की आशंका, 45 जगहों पर अलर्ट…, मैदान से पहाड़ तक आसमानी आफत
क्रिकेट
पुर्तगाल क्रिकेट टीम का हुआ एलान, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बना कप्तान
पुर्तगाल क्रिकेट टीम का हुआ एलान, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बना कप्तान
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
इंडिया
शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर आया भारत का रिएक्शन, कहा- 'हम अपनी...'
शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर आया भारत का रिएक्शन, कहा- 'हम अपनी...'
ट्रेंडिंग
Kanwariya Lying on Iron Nails: लोहे की कीलों पर लेटकर कांवड़ यात्रा कर रहा भोले का भक्त, वीडियो वायरल
लोहे की कीलों पर लेटकर कांवड़ यात्रा कर रहा भोले का भक्त, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
गोमूत्र से कमाई: 15 गांवों में शुरू हुआ अनोखा प्रोजेक्ट
गोमूत्र से कमाई: 15 गांवों में शुरू हुआ अनोखा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
ENT LIVE
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
ENT LIVE
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
ENT LIVE
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
ENT LIVE
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Embed widget