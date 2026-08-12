मंगलवार को फिर चमकी 'स्पाइडर मैन', जानें-'डीसी'- 'धमाल 4' का कलेक्शन

मंडे को सिनेमाघरों में मौजूद सभी फिल्मों को कमाई के लिए जद्दोजहद करते देखा गया. यहां तक कि स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने भी अपनी रिलीज के बाद पहली बार सिंगल डिजिट में कलेक्शन किया. नई रिलीज ओह माय डॉग के लिए लाखों कमाना भी मुश्किल नजर आया. वहीं धमाल 4 से लेकर जना नायकन भी बुरे हालात में दिखीं. हालांकि ब्लॉकबस्टर मंगलावर को एक बार फिर इन सभी फिल्मों की किस्मत चमकी है. चलिए यहां जानते हैं कि ट्यूज्डे को किस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है?

ओह माय डॉग ने मंगलवार को कितनी कमाई की

पंकज त्रिपाठी की लेटेस्ट रिलीज फिल्म ओह माय डॉग दर्शकों को इम्प्रेस नहीं कर पाई है. इसी के साथ ये फिल्म पहले दिन से कमाई के लिए संघर्ष कर रही है. अपने चौथे दिन यानी पहले मंडे टेस्ट में ये फेल साबित हुई थी और इसने महज 25 लाख रुपये कमाए थे. वहीं 5वें दिन भी इसकी स्थिर रही है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ओह माय डॉग ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 25 लाख रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 5 दिनों की कुल नेट कमाई अब 3.75 करोड़ रुपये हो गई है.

डीसी ने मंगलवार को कितना किया कलेक्शन?

लोकेश कनगराज और वामिका गब्बी की तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म ने पहले मंडे को भी अच्छा परफॉर्म किया था और इसकी कमाई 6 करोड़ रुपये रही थी. वहीं अब

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक डीसी ने रिलीज के 5वें दिन यानी पहले मंगलवार को 5.40 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 5 दिनों की कुल नेट कमाई 32.35 करोड़ रुपये हो गई है.

स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने दूसरे मंगलवार कितना कलेक्शन किया?

स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंडे को 7.60 करोड़ कमाए थे. वहीं दूसरे मंगलवार को इसकी कमाई में फिर तेजी देखी गई है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 8.50 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 13 दिनों की कुल नेट कमाई अब 431.55 करोड़ रुपये हो गई है.

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जना नायकन ने तीसरे मंगलवार कितनी की कमाई?

थलपति विजय की आखिरी फिल्म जना नायकन तीसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए संघर्ष कर रही है. रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंडे को तो ये लाखों में सिमट गई थी और इसने महज 75 लाख रुपये कमाए.

वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक जना नायकन ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को 65 लाख रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 20 दिनों की नेट कमाई अब 193.70 करोड़ रुपये हो गई है.

‘धमाल 4’ ने पांचवें मंगलवार को कितनी की कमाई?

अजय देवगन की धमाल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर खूब गर्दा उड़ाया है ये फिल्म सिनेमाघरो में एक हफ्ता पूरा कर चुकी है. वहीं पाचवें हफ्ते में भी ये खूब नोट छाप रही है. हालांकि इसकी कमाई अब बहुत कम हो गई है. बता दें कि पांचवें मंडे को इस फिल्म ने 35 लाख रुपये कमाए थे.

वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक धमाल 4 ने रिलीज के 33वें दिन यानी पांचवें मंगलवार को 40 लाख रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 33 दिनों की नेट कमाई अब 166.70 करोड़ रुपये हो गई है.

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