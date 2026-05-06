वहीं ईरान में ही एक ऐसा क्षेत्र भी है, जहां हिंदू समुदाय अपनी पहचान के साथ मौजूद है. दरअसल ईरान का तटीय शहर बंदर अब्बास इस मामले में खास माना जाता है. यहां न सिर्फ सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, बल्कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक निशान भी आज तक देखे जा सकते हैं. यही वजह है कि यह शहर भारत और ईरान के पुराने संबंधों की एक अहम कड़ी बनकर सामने आता है.