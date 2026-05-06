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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHindus in Iran: ईरान के इस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू, हैरान कर देगी जनसंख्या

Hindus in Iran: ईरान के इस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू, हैरान कर देगी जनसंख्या

रिपोर्ट के अनुसार ईरान में हिंदुओं की संख्या काफी सीमित है. अलग-अलग आंकड़ों के अनुसार यह संख्या करीब 10,000 से लेकर 40,000 के बीच बताई जाती है जो देश की कुल आबादी का बहुत छोटा हिस्सा है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 06 May 2026 09:25 AM (IST)
रिपोर्ट के अनुसार ईरान में हिंदुओं की संख्या काफी सीमित है. अलग-अलग आंकड़ों के अनुसार यह संख्या करीब 10,000 से लेकर 40,000 के बीच बताई जाती है जो देश की कुल आबादी का बहुत छोटा हिस्सा है.

Hindus in Iran: मिडिल ईस्ट में इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट की तरफ खींचा है. जहां एक तरफ यह संघर्ष हर दिन चर्चा में है, वहीं दूसरी और लोगों के मन में इसे लेकर कई सवाल भी आ रहे हैं. दरअसल ईरान एक मुस्लिम देश है, वही इसे लेकर ही लोगों के सवाल अक्सर उठते रहते हैं कि क्या ईरान में भी हिंदू रहते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ईरान के किस शहर में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं और यहां कितनी हिंदू आबादी है.

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रिपोर्ट के अनुसार ईरान में हिंदुओं की संख्या काफी सीमित है. अलग-अलग आंकड़ों के अनुसार यह संख्या करीब 10,000 से लेकर 40,000 के बीच बताई जाती है जो देश की कुल आबादी का बहुत छोटा हिस्सा है. इसके अलावा हजारों भारतीय नागरिक भी अलग-अलग कारणों से यहां रहते हैं, जिनमें छात्र, व्यापारी और मजदूर शामिल है.
रिपोर्ट के अनुसार ईरान में हिंदुओं की संख्या काफी सीमित है. अलग-अलग आंकड़ों के अनुसार यह संख्या करीब 10,000 से लेकर 40,000 के बीच बताई जाती है जो देश की कुल आबादी का बहुत छोटा हिस्सा है. इसके अलावा हजारों भारतीय नागरिक भी अलग-अलग कारणों से यहां रहते हैं, जिनमें छात्र, व्यापारी और मजदूर शामिल है.
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वहीं ईरान में ही एक ऐसा क्षेत्र भी है, जहां हिंदू समुदाय अपनी पहचान के साथ मौजूद है. दरअसल ईरान का तटीय शहर बंदर अब्बास इस मामले में खास माना जाता है. यहां न सिर्फ सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, बल्कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक निशान भी आज तक देखे जा सकते हैं. यही वजह है कि यह शहर भारत और ईरान के पुराने संबंधों की एक अहम कड़ी बनकर सामने आता है.
वहीं ईरान में ही एक ऐसा क्षेत्र भी है, जहां हिंदू समुदाय अपनी पहचान के साथ मौजूद है. दरअसल ईरान का तटीय शहर बंदर अब्बास इस मामले में खास माना जाता है. यहां न सिर्फ सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, बल्कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक निशान भी आज तक देखे जा सकते हैं. यही वजह है कि यह शहर भारत और ईरान के पुराने संबंधों की एक अहम कड़ी बनकर सामने आता है.
Published at : 06 May 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
Hindus In Iran Bandar Abbas Hindus Iran Hindu Population Indian Community In Iran

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