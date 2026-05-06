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Hindus in Iran: ईरान के इस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू, हैरान कर देगी जनसंख्या
रिपोर्ट के अनुसार ईरान में हिंदुओं की संख्या काफी सीमित है. अलग-अलग आंकड़ों के अनुसार यह संख्या करीब 10,000 से लेकर 40,000 के बीच बताई जाती है जो देश की कुल आबादी का बहुत छोटा हिस्सा है.
Hindus in Iran: मिडिल ईस्ट में इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट की तरफ खींचा है. जहां एक तरफ यह संघर्ष हर दिन चर्चा में है, वहीं दूसरी और लोगों के मन में इसे लेकर कई सवाल भी आ रहे हैं. दरअसल ईरान एक मुस्लिम देश है, वही इसे लेकर ही लोगों के सवाल अक्सर उठते रहते हैं कि क्या ईरान में भी हिंदू रहते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ईरान के किस शहर में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं और यहां कितनी हिंदू आबादी है.
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Published at : 06 May 2026 09:25 AM (IST)
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