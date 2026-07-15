World Leaders Luxury Plane : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस एयर फोर्स वन का इस्तेमाल करते हैं, वह दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता है. वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान फ्लाइंग क्रेमलिन अपनी शाही सजावट के लिए मशहूर है. दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयर इंडिया वन मॉर्डन तकनीक, लंबी दूरी की क्षमता और एडवांस सुरक्षा सिस्टम के लिए जाना जाता है.

दुनिया के इन बड़े नेताओं के विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं होते, बल्कि चलते-फिरते कमांड सेंटर, हाईटेक सुरक्षा कवच और कई मामलों में उड़ते हुए महल की तरह होते हैं. ऐसे में किसी विमान की पहचान उसकी सुरक्षा से है, तो कोई अपनी शाही सजावट और लग्जरी सुविधाओं के लिए चर्चा में रहता है. तो आइए जानते हैं कि पीएम मोदी, पुतिन या फिर ट्रंप किस नेता का प्लेन ज्यादा लग्जरी है और किसमें राजाओं वाली फीलिंग आती है.

पीएम मोदी का एयर इंडिया वन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होने वाला एयर इंडिया वन (Boeing 777-300ER) दुनिया के सबसे मॉर्डन वीवीआईपी विमानों में शामिल है. इसमें LAIRCM सिस्टम लगाया गया है, जो दुश्मन की हीट-सीकिंग मिसाइलों को लेजर तकनीक की मदद से इनएक्टिव कर सकता है. इसके अलावा विमान में सेल्फ-प्रोटेक्शन सूट (SPS) भी मौजूद है, जो रडार सिग्नल को पहचानकर सुरक्षा देती है. सुरक्षा के मामले में इसे दुनिया के सबसे एडवांस वीवीआईपी विमानों में गिना जाता है. यह विमान करीब 17,500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और लगभग 17 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है. इसमें प्रधानमंत्री के लिए अलग सुइट, कॉन्फ्रेंस रूम, आधुनिक संचार व्यवस्था और मेडिकल सुविधा मौजूद है. इसका इंटीरियर आरामदायक और प्रोफेशनल डिजाइन के साथ तैयार किया गया है.

ट्रंप का एयर फोर्स वन

ट्रंप का एयर फोर्स वन (Boeing VC-25A) दुनिया के सबसे सुरक्षित राष्ट्रपति विमानों में माना जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे न्यूक्लियर हमले के बाद पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों (EMP) से भी सुरक्षित बनाया गया है. ऐसी स्थिति में भी विमान के कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करते रहते हैं. इस विमान में हवा में ही फ्यूल भरने की सुविधा है, जिससे यह लंबे समय तक बिना लैंड किए उड़ान भर सकता है. इसके अलावा इसमें एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लेजर जैमर, फ्लेयर्स और चॉफ तकनीक मौजूद है, जो दुश्मन की मिसाइलों को भ्रमित कर सकती है. एयर फोर्स वन के अंदर एक मिनी हॉस्पिटल भी है, जिसमें ऑपरेशन टेबल, जरूरी मेडिकल डिवाइस और डॉक्टरों के लिए अलग व्यवस्था मौजूद रहती है. साथ ही इसमें दर्जनों सुरक्षित टेलीफोन लाइनें और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम हैं, जिनके जरिए राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी हिस्से से आदेश जारी कर सकते हैं.

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पुतिन का फ्लाइंग क्रेमलिन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान Ilyushin Il-96-300PU दुनिया के सबसे लग्जरी सरकारी विमानों में माना जाता है. इसे अक्सर फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है. इस विमान की सबसे चर्चित खासियत इसकी शाही सजावट है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके कई हिस्सों में सोने की परत का इस्तेमाल किया गया है. बाथरूम के फिटिंग्स, सजावटी सामान और कई इंटीरियर एलिमेंट्स को बेहद आलीशान तरीके से डिजाइन किया गया है. फर्श पर संगमरमर और अंदर महलों जैसी सजावट इसे दूसरे सरकारी विमानों से अलग बनाती है. विमान में कॉन्फ्रेंस रूम, निजी कार्यालय, बेडरूम और वीआईपी लाउंज जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. इसके अलावा यह सिर्फ लग्जरी ही नहीं, बल्कि रूस के लिए एक उड़ते हुए कमांड सेंटर की तरह भी काम करता है. जरूरत पड़ने पर इससे जरूरी सैन्य और सरकारी कम्युनिकेशन संचालित किए जा सकते हैं.

कीमत में कौन आगे?

रिपोर्ट्स के अनुसार, पुतिन के विशेष विमान की कीमत अलग-अलग रिपोर्ट्स में 70 मिलियन डॉलर से लेकर 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा तक बताई जाती है. वहीं भारत ने एयर इंडिया वन के लिए दो विशेष विमान खरीदे थे, जिनकी कुल लागत लगभग 8,458 करोड़ रुपये बताई गई है.

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