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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलWatch: फ्रांस में भड़के दंगे, FIFA सेमीफाइनल में स्पेन से हारी टीम तो गुस्साए लोग; वीडियो वायरल

Watch: फ्रांस में भड़के दंगे, FIFA सेमीफाइनल में स्पेन से हारी टीम तो गुस्साए लोग; वीडियो वायरल

France: फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फ्रांस को स्पेन के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद फ्रांस में लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखा. सड़कों पर दंगों जैसा माहौल नजर आया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 15 Jul 2026 03:49 PM (IST)
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Riots In France: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल बीते मंगलवार (14 जुलाई) फ्रांस और स्पेन के बीच डलास स्टेडियम में खेला गया. मुकाबले में स्पेन ने 2-0 से जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बना ली. टीम ने 16 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में कदम रखा. वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की हार से लोग काफी खफा नजर आए. टीम की हार के बाद देश में दंगे जैसे हालात देखने को मिले. 

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, जिसमें लोग सड़कों पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए दिख रहे हैं. इसके साथ ही कुछ जगहों पर आगजनी भी देखने को मिली. देश की राजधानी पेरिस में भी लोगों का गुस्सा देखने को मिला. वीडियो में ऐसे तमाम दावे किए जा रहे हैं. 

फ्रांस का एक बार फिर तीसरा वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया. पिछले यानी 2022 के विश्व कप में फ्रांस ने फाइनल में जगह हासिल की थी, लेकिन टीम को अर्जेंटीना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. मुकाबला 3-3 की बराबरी पर समाप्त हुआ था. इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में लियोनल मेसी वाली अर्जेंटीना ने फ्रांस के खिलाफ 4-2 से जीत हासिल करके खिताब जीता था. 

फ्रांस और स्पेन के सेमीफाइनल का हाल 

सेमीफाइनल में पूरी तरह से स्पेन का दबदबा देखने को मिला. पहले हाफ के 22वें मिनट पर स्पेन के मिकेल ओयारजाबल ने पहला गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई. इसके बाद 58वें मिनट पर पेड्रो पोरो ने टीम के लिए दूसरा गोल किया. अब स्पेन की बढ़त 2-0 की हो गई. फ्रांस के ऊपर दबाव और बढ़ गया. फुल टाइम तक फ्रांस एक भी गोल नहीं कर पाया. टीम के सुपर स्टार किलियन एम्बाप्पे भी बिल्कुल बेबस नजर आए, जिनसे फैंस को बहुत उम्मीद थी. 

टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 20 जुलाई (सोमवार) को खेला जाएगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल में स्पेन की भिड़ंत किससे होती है. दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच है, जिसमें जीत हासिल करने वाली टीम दूसरी फाइनलिस्ट बनेगी. 

 

यह भी पढ़ें: ICC Rankings: ताजा रैंकिंग जारी, श्रेयस अय्यर ने लगाई लंबी छलांग, देखें किसे हुए फायदा किसे नुकसान

Published at : 15 Jul 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
FIFA World Cup 2026 France Vs Spain FIFA World Cup Semi Final
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