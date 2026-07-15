AI से एक सवाल पूछने पर जितना पानी उड़ता है, उतने से कितने लोगों की प्यास बुझ सकती है?

INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTech Tok AudioExplained: AI डेटा सेंटर की बढ़ती तलब! एक सवाल पूछने पर जितना पानी उड़ता है, उतने से कितने लोगों की प्यास बुझ सकती है?

Explained: AI डेटा सेंटर की बढ़ती तलब! एक सवाल पूछने पर जितना पानी उड़ता है, उतने से कितने लोगों की प्यास बुझ सकती है?

Data Centre Water Consumption: NASSCOM के मुताबिक, भारत में डेटा सेंटरों की क्षमता 2024 के 950 मेगावाट से बढ़कर 2026 तक 1,700 मेगावाट होने जा रही है. रोजाना करीब 1 करोड़ लीटर तक पानी की मांग बढ़ेगी.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 15 Jul 2026 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

आपने फोन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से एक मामूली सा सवाल पूछा, 'आज का मौसम कैसा रहेगा?' जवाब भी सेकेंड भर में आ गया. लेकिन इस एक सवाल के पीछे जो चीज खपती है, वो है पानी की एक पूरी बोतल. जी हां, हर बार जब आप AI से बात करते हैं, तो कहीं न कहीं एक डेटा सेंटर की चिमनी से पानी भाप बनकर उड़ रहा होता है. ये पानी आपके पीने, खेतों की सिंचाई या शहर की सप्लाई का हो सकता है. आखिर डेटा सेंटर में कितना पानी खपता है...

आखिर डेटा सेंटर को इतना पानी क्यों चाहिए?

डेटा सेंटर कोई ऑफिस नहीं, बल्कि हजारों सर्वरों से भरे बड़े-बड़े हॉल होते हैं. ये सर्वर चौबीसों घंटे गर्मी उगलते हैं. अगर इन्हें ठंडा न किया जाए तो ये पिघल जाएंगें. इसी ठंडक के लिए बहुत सारा पानी इस्तेमाल होता है. कूलिंग टावरों में वाष्पीकरण के जरिये या फिर बिजली पैदा करने वाले थर्मल प्लांट में, क्योंकि डेटा सेंटर बिजली के बिना मर जाएंगे.

एक डेटा सेंटर रोज कितना पानी पी जाता है?

अमेरिकी संस्था एनवायर्नमेंटल एंड एनर्जी स्टडी इंस्टीट्यूट (EESI) की रिपोर्ट के मुताबिक, एक औसत 100 मेगावाट क्षमता वाला हाइपरस्केल डेटा सेंटर हर दिन 30 से 50 लाख गैलन पानी खपत करता है. इसे लीटर में बदलें तो यह 1.1 करोड़ से 1.9 करोड़ लीटर प्रतिदिन होता है. इसे ऐसे समझें:

  • एक इंसान को रोजाना पीने के लिए 3-4 लीटर पानी चाहिए.
  • एक अकेला 100 मेगावाट का डेटा सेंटर रोज इतना पानी खर्च करता है, जो 30 लाख से 50 लाख लोगों की रोज की पीने की जरूरत पूरी कर सकता है.
  • एक डेटा सेंटर की रोज की पानी की खपत, 2 करोड़ की आबादी वाले मुंबई शहर की एक दिन की पीने की पानी की जरूरत के एक बड़े हिस्से के बराबर बैठती है.

गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कैसे शहरों के पानी पी गए?

अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियों की ही बात करें तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं:

  • गूगल ने अपनी 2023 की एनवॉयर्नमेंटल रिपोर्ट में बताया कि उसके दुनिया भर के डेटा सेंटरों और ऑफिसों ने उस साल 5.6 अरब गैलन पानी का इस्तेमाल किया. यानी करीब 21,200 करोड़ लीटर. इसमें से अकेले अमेरिका के द डल्स शहर में स्थित गूगल के एक डेटा सेंटर ने हर दिन 15 लाख गैलन (करीब 57 लाख लीटर) पानी पिया. यह उस पूरे इलाके की कुल जलापूर्ति का 29% था.
  • माइक्रोसॉफ्ट के एरिजोना के गुडइयर शहर वाले डेटा सेंटर ने 2022 में 5.6 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी इस्तेमाल किया, जबकि वह इलाका सूखे की मार झेल रहा था.

डेटा सेंटर के एक दिन का पानी, पूरे मौसम की फसल के बराबर

भारतीय कृषि के मामले में एक एकड़ गेहूं की फसल को पूरे सीजन में (बुवाई से कटाई तक) लगभग 20-25 लाख लीटर पानी की जरूरत होती है. अब गूगल के द डल्स वाले डेटा सेंटर का ही उदाहरण लें, जो रोजाना 57 लाख लीटर पानी खर्च करता है. यानी, यह एक अकेला डेटा सेंटर हर दिन इतना पानी पीता है जितने से लगभग ढाई एकड़ गेहूं की पूरी फसल पैदा की जा सकती है.

अगर पूरे साल का हिसाब लगाएं तो इस डेटा सेंटर का सालाना पानी 200 करोड़ लीटर से ऊपर होगा, जो 800-1000 एकड़ गेहूं के पूरे सीजन की सिंचाई के बराबर है. यह किसी छोटे-मोटे किसान की नहीं, बल्कि एक बड़े कृषि फार्म की पानी की जरूरत है.

AI की प्यास: एक चैटबॉट से बात करने पर कितना पानी उड़ा?

नेचर पेपर में छपी रिसर्च स्टडी के मुताबिक, GPT-4 जैसे एक बड़े लेंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने में अनुमानित 70 लाख लीटर ताजा पानी खर्च होता है. जब आप उस चैटबॉट से 10 से 50 सवाल पूछ लेते हैं, तो इतनी ही बातचीत में आधा लीटर पानी की बोतल   भाप बनकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है.

इसे स्विमिंग पूल से तुलना करके देखें तो एक ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल में लगभग 25 लाख लीटर पानी आता है. GPT-4 को ट्रेन करने में करीब तीन ओलंपिक स्विमिंग पूल जितना पानी खर्च हुआ. दुनिया भर में जितने लोग रोजाना AI चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हर दिन दर्जनों स्विमिंग पूल का पानी भाप बन रहा है.

भारत में डेटा सेंटर की बाढ़ के लिए क्या हम तैयार हैं?

भारत में डेटा सेंटर उद्योग विस्फोटक रफ्तार से बढ़ रहा है. NASSCOM की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में भारत में डेटा सेंटरों की कुल क्षमता 950 मेगावाट थी, जो 2026 तक बढ़कर 1,700 मेगावाट होने का अनुमान है. अगर एक सामान्य अनुमान लगाएं कि हर 100 मेगावाट डेटा सेंटर रोजाना औसतन 1.5 करोड़ लीटर पानी खर्च करता है, तो:

  • 2024 में भारत के सभी डेटा सेंटर रोज लगभग 14 करोड़ लीटर पानी खर्च कर रहे थे.
  • 2026 तक यह आंकड़ा 25 करोड़ लीटर प्रतिदिन से पार जा सकता है.

अब इसकी तुलना इंसानों की जरूरत से कीजिए. 25 करोड़ लीटर पानी 8 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजाना पीने की जरूरत के बराबर है. यानी सिर्फ दो साल बाद भारत के डेटा सेंटर इतना पानी पीएंगे जो 24 करोड़ आबादी वाले पूरे उत्तर प्रदेश के एक-तिहाई लोगों की प्यास बुझा सकता है.

मजेदार बात यह है कि ये डेटा सेंटर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में लग रहे हैं, जहां पहले से पानी की किल्लत है.

क्या इस पानी की बर्बादी का कोई हल है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, टेक कंपनियों पर अब दबाव बढ़ रहा है. गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक 'वाटर पॉजिटिव' होने का वादा किया है, यानी जितना पानी खर्च करेंगे, उससे ज्यादा साफ करके लौटाएंगे. नए डेटा सेंटरों में अब 'एयर कूलिंग' और 'लिक्विड इमर्शन कूलिंग' जैसी तकनीकें आ रही हैं, जिनमें पानी का इस्तेमाल लगभग जीरो हो जाता है.

रिसाइकल किए गए गंदे पानी और समुद्री पानी से कूलिंग की भी योजनाएं बन रही हैं. फिलहाल तो सच्चाई यही है कि हमारा डिजिटल जीवन एक अनदेखी प्यास पर चल रहा है.

अगली बार जब आप अपने फोन पर कोई वीडियो देखेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे या AI से कोई मजेदार तस्वीर बनाने को कहेंगे, तो एक पल के लिए रुकिएगा. पर्दे के पीछे किसी डेटा सेंटर का कूलिंग टावर आपकी इस छोटी सी ख्वाहिश पूरा करने के लिए शायद किसी किसान के खेत का पानी भाप बना रहा होगा. यह बहस तकनीक बनाम प्रकृति की नहीं है, बल्कि हमारी सोच की है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 15 Jul 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
Farming Global Warming Microsoft Nasscom Google Water Consumption TRENDING WORLD NEWS AI Data Center Artificial Intelligance Data Centre Water Consumption Data Centre Heat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक टोक Audio
Explained: AI डेटा सेंटर की बढ़ती तलब! एक सवाल पूछने पर जितना पानी उड़ता है, उतने से कितने लोगों की प्यास बुझ सकती है?
AI से एक सवाल पूछने पर जितना पानी उड़ता है, उतने से कितने लोगों की प्यास बुझ सकती है?
टेक टोक Audio
BJP नेता ने रोहिणी आचार्य को बताया 'देश की बेटी', बोले- 'लालू परिवार में जिस तरह उनका अपमान हुआ...'
BJP नेता ने रोहिणी आचार्य को बताया 'देश की बेटी', बोले- 'लालू परिवार में जिस तरह उनका अपमान हुआ...'
टेक टोक Audio
AI मॉडल और टूल्स क्यों बनाना चाहती हैं भारतीय कंपनियां? सरकार ने भी दिया हजारों करोड़ का बजट
AI मॉडल और टूल्स क्यों बनाना चाहती हैं भारतीय कंपनियां? सरकार ने भी दिया हजारों करोड़ का बजट
टेक टोक Audio
बेड पर लड़के की गोद में चढ़कर बैठ गई लड़की, लोगों ने पूछ लिया- ऐसे भी लव होता है क्या?
बेड पर लड़के की गोद में चढ़कर बैठ गई लड़की, लोगों ने पूछ लिया- ऐसे भी लव होता है क्या?
Advertisement

वीडियोज

MG Hector Hawk PHEV vs Toyota Innova Hycross hybrid | #mghector #toyotainnova #autolive
Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Advertisement
Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी को मिला 25 हजार 446 करोड़ का तोहफा, 6 लेन के दो एलिवेडेट कॉरिडोर बनाएगी सरकार, इन जिलों को होगा फायदा
यूपी को मिला 25 हजार 446 करोड़ का तोहफा, 6 लेन के दो एलिवेडेट कॉरिडोर बनाएगी सरकार, इन जिलों को होगा फायदा
इंडिया
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
क्रिकेट
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
इंडिया
Explained: ब्रिटेन की व्हिस्की से पाउडर-क्रीम तक! क्या सस्ता हुआ और किसकी बढ़ेगी डिमांड, भारत-UK FTA से आपको क्या फायदा?
ब्रिटेन की व्हिस्की से लेकर पाउडर-क्रीम तक! भारत-UK FTA से क्या सस्ता हुआ और आपको क्या फायदा?
विश्व
अमेरिका ने घेरा होर्मुज तो रूस ने दी तगड़ी चेतावनी, कहा- 'वादा तोड़ा, ईरान के खिलाफ US की...'
अमेरिका ने घेरा होर्मुज तो रूस ने दी तगड़ी चेतावनी, कहा- 'वादा तोड़ा, ईरान के खिलाफ US की...'
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: अब BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का रद्द होगा नामांकन? कोर्ट जा रही RJD, जानें मामला
बांकीपुर उपचुनाव: अब BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का रद्द होगा नामांकन? कोर्ट जा रही RJD, जानें मामला
ABP NEWS
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
ABP NEWS
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
ABP NEWS
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
ABP NEWS
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
ABP NEWS
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
Embed widget