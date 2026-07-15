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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासीबीएसई OSM मार्किंग से छात्रों की निराशा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगी सुधार के उपायों पर रिपोर्ट

सीबीएसई OSM मार्किंग से छात्रों की निराशा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगी सुधार के उपायों पर रिपोर्ट

Supreme Court CBSE: कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जजों को बताया कि इस छात्र की व्यक्तिगत मार्कशीट से जुड़े मुद्दों को सुलझा लिया गया है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 15 Jul 2026 02:08 PM (IST)
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सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में सामने आई तकनीकी गड़बड़ियों और मूल्यांकन से जुड़े विवादों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को निर्देश दिया है कि वह सुधार के लिए किए जा रहे उपायों की पूरी जानकारी दें. एक सप्ताह बाद मामले की दोबारा सुनवाई होगी.

एक छात्र की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, "युवा छात्रों में बहुत निराशा है. इसे देखा जाना चाहिए." बेंच के सदस्य जोयमाल्या बागची ने कहा, "व्यवस्था में कुछ समस्याएं धीरे-धीरे सामने आ रही हैं. हम चाहते हैं कि उनके समाधान में आप हमारी सहायता करें."

'सुलझ गया है मार्कशीट का मुद्दा' 

कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जजों को बताया कि इस छात्र की व्यक्तिगत मार्कशीट से जुड़े मुद्दों को सुलझा लिया गया है. मेहता ने कोर्ट को यह भी बताया कि मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी एस राधा चौहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है.

पिछले महीने OSM प्रणाली में सामने आई समस्याओं की जांच के लिए एक सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया था. कमिटी को तकनीकी खामियों के कारण मूल्यांकन में हुई दिक्कतों की जांच करने को कहा गया है. साथ ही उसे OSM सिस्टम की खरीद प्रक्रिया और टेंडर शर्तों की समीक्षा का ज़िम्मा भी दिया गया है.

मूल्यांकन की गड़बड़ियों के सामने आने के बाद सीबीएसई में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया था. इसके तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया गया. अब मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी दखल दिया है. कोर्ट के रुख को देखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने अनुरोध किया कि उन्हें कमिटी और सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी देने का अवसर दिया जाए. जजों ने इस पर सहमति जताई और मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया.

यह भी पढ़ें : Explained: ब्रिटेन की व्हिस्की से पाउडर-क्रीम तक! क्या सस्ता हुआ और किसकी बढ़ेगी डिमांड, भारत-UK FTA से आपको क्या फायदा?

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 15 Jul 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
CBSE INDIA SUPREME COURT
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