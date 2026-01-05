उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव को देखते हुए अपनी पीडीए फॉर्मूले को धार देने शुरू कर दिया है. इसी क्रम में पार्टी की ओर से राजधानी लखनऊ के बाद सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा माने जाने वाले वाराणसी में PDA पंचांग का विमोचन किया गया. जिसमें पंचांग के साथ देश के अनेक महापुरुषों से जुड़ी प्रमुख तिथियों का भी जिक्र है.

वाराणसी में पीडीए पंचांग के विमोचन के दौरान समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय नेता के साथ-साथ एमएलसी आशुतोष सिंन्हा, सपा नेता डा. अजय चौरसिया और प्रदेश के अन्य नेता भी मौजूद रहे. सपा ने कहा कि इस पंचांग के माध्यम से लोग तिथियों के साथ महापुरुषों को भी प्रतिदिन याद कर सकेंगे.

सपा ने किया PDA पंचांग का विमोचन

वाराणसी का दक्षिणी विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट माना जाता है .यह सांस्कृतिक आधार पर भी काशी शहर का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है. वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से रविवार के दिन क्षेत्रीय नेता और सपा एमएलसी की मौजूदगी में PDA पंचांग का विमोचन इसी दक्षिणी विधानसभा में किया गया.

इस दौरान डॉ अजय चौरसिया ने कहा कि यह पंचांग सभी को एक साथ जोड़ने का काम करेगा क्योंकि इसमें सभी हमारे मार्गदर्शक और देश के अनेक महापुरुषों की जयंती और महत्वपूर्ण तिथियों का जिक्र है. इस PDA पंचांग के माध्यम से लोग प्रतिदिन उन्हें याद कर सकेंगे.

PDA पंचांग के सहारे 2027 का सफर!

2024 में PDA फैक्टर हिट होने के बाद 2027 में समाजवादी पार्टी इसी फॉर्मूला के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है. आमतौर पर हिंदू परंपराओं में अलग-अलग पंचांग में लोग प्रमुख तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. लेकिन, अब समाजवादी पार्टी द्वारा शुरू किए गए इस PDA पंचांग की मदद से अनेक राजनेताओं और महापुरुषों के बारे में भी लोग जान सकेंगे.

समाजवादी पार्टी का ये पीडीए पंचांग 2027 के चुनावी सफर के लिए कितना असरदार होगा यह आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा. लेकिन, अभी तो पार्टी इस फॉर्मूले के दम पर चुनावी जीत का दम भर रही है.