वड़ा में बीच में क्यों किया जाता है छेद? जानें इस साउथ इंडियन डिश में छिपा साइंस

जब मेदु वड़ा बनाया जाता है, तो उसका बैटर उड़द दाल से तैयार किया जाता है और यह काफी गाढ़ा होता है. अगर वड़ा के बीच में छेद न हो, तो वड़ा अंदर से पूरी तरह नहीं पक पाएगा. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी वड़ा के बीच में छेद होना फायदेमंद माना जाता है. इस डिजाइन की वजह से वड़ा तलते समय फटता नहीं है और समान रूप से पकता है. यही कारण है कि मेदु वड़ा खाने में ज्यादा स्वादिष्ट और लजीज लगता है..