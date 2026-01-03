एक्सप्लोरर
वड़ा में बीच में क्यों किया जाता है छेद? जानें इस साउथ इंडियन डिश में छिपा साइंस
मेदु वड़ा के बीच में छेद सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान से जुड़ा कारण है. छेद होने से वड़ा अच्छे से पकता है, कम तेल सोखता है और ज्यादा कुरकुरा बनता है, जिससे उसका स्वाद और बढ़ जाता है.
दक्षिण भारत का खाना आज सिर्फ भारत के दक्षिणी हिस्से तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह अब पूरे भारत की रसोइयों और प्लेटों तक पहुंच चुका है. आज आपको भारत के हर हिस्से, खासकर नॉर्थ इंडिया में, दक्षिण भारतीय खाने के स्टॉल आसानी से दिख जाएंगे.
Published at : 03 Jan 2026 07:37 PM (IST)
