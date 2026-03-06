LIVE: नेपाल में वोटों की गिनती जारी, जेन-जी विद्रोह के बाद पहला चुनाव, जानें किसकी बनेगी सरकार

नेपाल में आम चुनाव के बाद आज शुक्रवार (6 मार्च) को वोटों की गिनती जारी है. नेपाल की प्रतिनिधि सभा के चुनाव गुरुवार (5 मार्च) को संपन्न हुए. इसके बाद देर रात से ही काउंटिंग शुरू हो गई. चुनाव आयोग ने मतगणना शुरू होने के 24 घंटे के भीतर सीधे 165 सीटों (एफपीटीपी) के रिजल्ट जारी करने का दावा किया है. साथ ही ये भी बताया है कि पहाड़ी क्षेत्रों से मतपेटियों को इकट्ठा करके मतगणना स्थलों तक लाने में कम से कम 1 दिन लग जाता है, इसलिए बाकी रिजल्ट बाद में घोषित किए जाएंगे.

जेन-जी विद्रोह के बाद नेपाल में पहला आम चुनाव

द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने उम्मीद जताई है कि इस बार मतदान का प्रतिशत 65 फीसदी से अधिक रहने की संभावना है. नेपाल में प्रतिनिधि सभा के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से 77 जिलों में 23 हजार केंद्रों पर मतदान शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चला. ये पिछले साल सितंबर में जेन-जी विद्रोह के बाद नेपाल में हो रहा पहला आम चुनाव है.

नेपाल चुनाव की बड़ी बातें-

नेपाली चुनाव आयोग के अनुसार इस चुनाव में 18,903,689 पंजीकृत मतदाता हैं. अधिकतर उम्मीदवार 41 साल से अधिक आयु के हैं, जबकि 1,925 उम्मीदवार 41 से 60 साल के और 425 वरिष्ठ नागरिक हैं. 201 उम्मीदवार 30 साल या उससे कम उम्र के हैं. 165 सांसद फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम के तहत चुने जाएंगे, जबकि बाकी 110 सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से भरी जाएंगी.

8-9 सितंबर 2025 को हुए जेन जी आंदोलन में 77 लोगों की मौत हुई. इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा. 2022 के चुनाव में 61.63 प्रतिशत वोटिंग हुई थी और उससे पहले 2017 में 68.67 प्रतिशत मतदान हुआ था.