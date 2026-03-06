हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Nepal Election Result 2026 Live: नेपाल में वोटों की गिनती जारी, जेन-जी विद्रोह के बाद पहला चुनाव, जानें किसकी बनेगी सरकार

Nepal Election Result 2026 Live: नेपाल में वोटों की गिनती जारी, जेन-जी विद्रोह के बाद पहला चुनाव, जानें किसकी बनेगी सरकार

Nepal Election Result 2026 Live: भारत के खास पड़ोसी नेपाल में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए और आज वोटों की गिनती जारी है. पिछले साल सितंबर में हुए जेन-जी विद्रोह के बाद ये पहला आम चुनाव है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Mar 2026 08:28 AM (IST)

LIVE

Key Events
Nepal Election Result 2026 Live: नेपाल में वोटों की गिनती जारी, जेन-जी विद्रोह के बाद पहला चुनाव, जानें किसकी बनेगी सरकार
जेन-जी विद्रोह के बाद नेपाल में पहला चुनाव
Source : https://x.com/

Background

नेपाल में आम चुनाव के बाद आज शुक्रवार (6 मार्च) को वोटों की गिनती जारी है. नेपाल की प्रतिनिधि सभा के चुनाव गुरुवार (5 मार्च) को संपन्न हुए. इसके बाद देर रात से ही काउंटिंग शुरू हो गई. चुनाव आयोग ने मतगणना शुरू होने के 24 घंटे के भीतर सीधे 165 सीटों (एफपीटीपी) के रिजल्ट जारी करने का दावा किया है. साथ ही ये भी बताया है कि पहाड़ी क्षेत्रों से मतपेटियों को इकट्ठा करके मतगणना स्थलों तक लाने में कम से कम 1 दिन लग जाता है, इसलिए बाकी रिजल्ट बाद में घोषित किए जाएंगे. 

जेन-जी विद्रोह के बाद नेपाल में पहला आम चुनाव
द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने उम्मीद जताई है कि इस बार मतदान का प्रतिशत 65 फीसदी से अधिक रहने की संभावना है. नेपाल में प्रतिनिधि सभा के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से 77 जिलों में 23 हजार केंद्रों पर मतदान शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चला. ये पिछले साल सितंबर में जेन-जी विद्रोह के बाद नेपाल में हो रहा पहला आम चुनाव है.

नेपाल चुनाव की बड़ी बातें-
नेपाली चुनाव आयोग के अनुसार इस चुनाव में 18,903,689 पंजीकृत मतदाता हैं. अधिकतर उम्मीदवार 41 साल से अधिक आयु के हैं, जबकि 1,925 उम्मीदवार 41 से 60 साल के और 425 वरिष्ठ नागरिक हैं. 201 उम्मीदवार 30 साल या उससे कम उम्र के हैं. 165 सांसद फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम के तहत चुने जाएंगे, जबकि बाकी 110 सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से भरी जाएंगी. 

8-9 सितंबर 2025 को हुए जेन जी आंदोलन में 77 लोगों की मौत हुई. इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा. 2022 के चुनाव में 61.63 प्रतिशत वोटिंग हुई थी और उससे पहले 2017 में 68.67 प्रतिशत मतदान हुआ था. 

08:27 AM (IST)  •  06 Mar 2026

Nepal Election Result 2026 Live: शुरूआती रुझानों में RSP का जलवा, 23 सीटों पर आगे

शुरुआती रुझानों के मुताबिक नेपाल में 23 सीटों पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) आगे चल रही है, जबकि नेपाली कांग्रेस और CPN-UML तीन-तीन सीटों पर आगे हैं. मतों की गिनती गुरुवार देर रात शुरू हुई थी. उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक मतों की गिनती पूरी हो जाएगी.

08:12 AM (IST)  •  06 Mar 2026

Nepal Election Result 2026 Live: शुरुआती रुझानों में बालेन्‍द्र शाह आगे

झापा निर्वाचन क्षेत्र-5 में शुरुआती काउंटिंग के रुझानों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार बालेन्‍द्र शाह आगे चल रहे हैं. बसबारी स्कूल मतदान केंद्र और गौरादहा ग्रामीण नगरपालिका के मोती स्कूल मतदान केंद्र में पड़े 1,400 वोटों में शाह को 814 वोट मिले हैं. सीपीएन-यूएमएल के उम्मीदवार और नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली 384 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

Load More
Tags :
Balendra Shah Sushila Karki Nepal Election Result 2026
New Update
