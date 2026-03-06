हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ONGC में निकली भर्ती, 12 लाख होगी सैलरी; इस डेट तक करना होगा अप्लाई

ONGC की तरफ से एडवांस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ATI), गोवा में विभिन्न हेड पदों पर भर्ती निकाली गई है. जिसके लिए 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 06 Mar 2026 09:08 AM (IST)
ONGC की तरफ से एडवांस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ATI), गोवा में विभिन्न हेड पदों पर भर्ती निकाली गई है. जिसके लिए 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं.

देश की प्रमुख ऊर्जा कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ने गोवा स्थित अपने एडवांस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ATI) में विभिन्न हेड पदों पर भर्ती की घोषणा की है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 23 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इंटरव्यू की तारीख बाद में घोषित की जाएगी.

हेड (कैटरिंग), हेड (हाउसकीपिंग) और हेड (कंसीर्ज) पदों के लिए होटल या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में स्नातक डिग्री अनिवार्य है. संबंधित क्षेत्र में विशेष प्रमाणपत्र होने पर वरीयता दी जाएगी. सेवा क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव जरूरी है, जिसमें कम से कम 2 वर्ष 3-स्टार या उससे अधिक रेटिंग वाले होटल या रिसॉर्ट में काम करने का अनुभव होना चाहिए.
हेड (हॉर्टिकल्चर) पद के लिए हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या फ्लोरीकल्चर एवं लैंडस्केपिंग में स्नातक या डिप्लोमा जरूरी है. इस क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 2 वर्ष बागवानी या गार्डन डिजाइन का अनुभव शामिल होना चाहिए. होटल या रिसॉर्ट में काम करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.
Published at : 06 Mar 2026 09:08 AM (IST)
