ONGC में निकली भर्ती, 12 लाख होगी सैलरी; इस डेट तक करना होगा अप्लाई

हेड (कैटरिंग), हेड (हाउसकीपिंग) और हेड (कंसीर्ज) पदों के लिए होटल या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में स्नातक डिग्री अनिवार्य है. संबंधित क्षेत्र में विशेष प्रमाणपत्र होने पर वरीयता दी जाएगी. सेवा क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव जरूरी है, जिसमें कम से कम 2 वर्ष 3-स्टार या उससे अधिक रेटिंग वाले होटल या रिसॉर्ट में काम करने का अनुभव होना चाहिए.