ONGC में निकली भर्ती, 12 लाख होगी सैलरी; इस डेट तक करना होगा अप्लाई
ONGC की तरफ से एडवांस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ATI), गोवा में विभिन्न हेड पदों पर भर्ती निकाली गई है. जिसके लिए 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं.
देश की प्रमुख ऊर्जा कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ने गोवा स्थित अपने एडवांस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ATI) में विभिन्न हेड पदों पर भर्ती की घोषणा की है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 23 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इंटरव्यू की तारीख बाद में घोषित की जाएगी.
06 Mar 2026
नौकरी
