हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन थीं भारत की पहली महिला आईएएस से लेकर पायलट-जज और आईपीएस? विमेंस डे पर देखें लिस्ट

कौन थीं भारत की पहली महिला आईएएस से लेकर पायलट-जज और आईपीएस? विमेंस डे पर देखें लिस्ट

इंटरनेशनल विमेंस डे उन महिलाओं को याद करने का अवसर माना जाता है, जिन्होंने अपने साहस और कामयाबी से इतिहास रचा था. वहीं आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 06 Mar 2026 08:07 AM (IST)
Preferred Sources

हर साल दुनिया भर में 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है. यह दिन उन महिलाओं को याद करने का अवसर माना जाता है, जिन्होंने अपने साहस और कामयाबी से इतिहास रचा था. वहीं आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है, लेकिन एक समय था जब प्रशासन, न्यायपालिका और  पुलिस जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के मौजूदगी बहुत कम थी. ऐसे दौर में कुछ महिलाओं ने समाज की तय सीमाओं को चुनौती दी और ऐसे पदों पर पहुंची, जहां पहले केवल पुरुषों का ही दबदबा माना जाता था. ऐसे में इस बार इंटरनेशनल महिला दिवस के मौके पर चलिए आज हम आपको ऐसी महिलाओं के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में पहचान बनाकर आगे आने वाली पीढियां के लिए रास्ता खोला.

कौन थी भारत की पहली महिला आईएएस अफसर?

अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी. उन्होंने 1951 में भारतीय प्रशासनिक सेवा ज्वाइन की. उस समय महिलाओं का प्रशासनिक सेवा में आना आसान नहीं था. वहीं इंटरव्यू के दौरान भी उन्हें दूसरी सेवा चुनने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस में जाने का फैसला किया. उन्होंने मद्रास कैडर में अपनी सेवा शुरू की और अपने करियर में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई. 1982 में एशियन गेम्स के आयोजन और मुंबई के न्हावा शेवा पोर्ट के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है. वहीं उन्हें 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था.

कौन थी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी?

भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी. किरण बेदी 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी. उन्होंने अपने करियर में कई जरूरी पदों पर काम किया. दिल्ली में ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर तिहाड़ जेल में सुधारों तक उन्होंने कई जरूरी किए. तिहाड़ जेल में सुधारात्मक कदमों के लिए किरण बेदी को 1994 में रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड मिला. बाद में किरण बेदी ने संयुक्त राष्ट्र में भी जिम्मेदारी निभाई और पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी बनी.

ये भी पढ़ें-क्या होती है GPS Spoofing, जानें क्यों है यह खतरनाक और यूएई को क्या है इससे खतरा

कौन थी भारत की पहली महिला जज?

अन्ना चांडी भारत की पहली महिला हाई कोर्ट जज थी. उन्हें 1959 में केरल हाई कोर्ट में नियुक्त किया गया. इससे पहले वह देश की पहली महिला न्यायिक अधिकारी भी बनी थी. जब अदालत में महिलाओं की मौजूदगी लगभग न के बराबर थी, तब उन्होंने कानून की पढ़ाई की और न्यायपालिका में अपनी जगह बनाई. माना जाता है कि अन्ना चांडी ने अपने करियर में कई जरूरी फैसले दिए और महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर मजबूत आवाज भी उठाई थी.

कौन थी देश की पहली महिला पायलट?

सरला ठकराल भारत की पहली महिला पायलट थी. साल 1936 में महज 21 साल की उम्र में उन्होंने पायलट लाइसेंस हासिल किया और अकेले विमान उड़ाया. उसे दौर में एविएशन को सिर्फ पुरुषों का पेशा माना जाता था, लेकिन सरला ने यह सोच बदली थी. उन्होंने लाहौर फ्लाइंग क्लब से ट्रेनिंग ली और करीब 1000 घंटे की उड़ान पूरी की. वहीं सरला ठकराल के पति के निधन के बाद दूसरे विश्व युद्ध के कारण उनका कमर्शियल पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया. लेकिन उन्होंने कला के क्षेत्र में नई पहचान बनाई थी.

ये भी पढ़ें-दो बार दफनाया गया था यह मुगल बादशाह, जानें पहली बार क्यों खोदी गई थी कब्र?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 06 Mar 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
International Womens Day First Woman IAS Officer First Woman IPS Officer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कौन थीं भारत की पहली महिला आईएएस से लेकर पायलट-जज और आईपीएस? विमेंस डे पर देखें लिस्ट
कौन थीं भारत की पहली महिला आईएएस से लेकर पायलट-जज और आईपीएस? विमेंस डे पर देखें लिस्ट
जनरल नॉलेज
Countries Ruled By Persia: दुनिया के किन देशों पर था फारस का राज, ईरान बनने तक कैसे सिमट गईं इसकी सीमाएं?
दुनिया के किन देशों पर था फारस का राज, ईरान बनने तक कैसे सिमट गईं इसकी सीमाएं?
जनरल नॉलेज
Car Door Slamming Rule: इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz: क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जानें कैसे मिला था इसे इसका यह नाम?
क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जानें कैसे मिला था इसे इसका यह नाम?
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं जियांग ज़ुएक़िन? पहले ही कर दी थी अमेरिका-ईरान युद्ध की भविष्यवाणी, बताया जा रहा चीन का नास्त्रेदमस
कौन हैं जियांग ज़ुएक़िन? पहले ही कर दी थी अमेरिका-ईरान युद्ध की भविष्यवाणी, बताया जा रहा चीन का नास्त्रेदमस
पंजाब
Gurdaspur News: हथियार दिखाकर जौहरी के परिवार को बनाया बंधक, 3 करोड़ रुपये लूटे
पंजाब के गुरदासपुर में जौहरी के परिवार को बंधक बनाया, 3 करोड़ रुपये लूटे
क्रिकेट
Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह की वो 12 गेंदें, जिसने टीम इंडिया की जीत पर लगाई मुहर, आखिरी स्पेल बना टर्निंग प्वाइंट
जसप्रीत बुमराह की वो 12 गेंदें, जिसने टीम इंडिया की जीत पर लगाई मुहर, आखिरी स्पेल बना टर्निंग प्वाइंट
इंडिया
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत... ईरान के ऐलान ने अमेरिका-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, अब क्या करेंगे ट्रंप?
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत! ईरान के ऐलान ने US-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, क्या करेंगे ट्रंप?
धर्म
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
जनरल नॉलेज
Car Door Slamming Rule: इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
हेल्थ
30 साल हो गई उम्र तो जरूर कराएं ये टेस्ट, विमेंस डे पर खुद को दें ये तोहफा
30 साल हो गई उम्र तो जरूर कराएं ये टेस्ट, विमेंस डे पर खुद को दें ये तोहफा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget