एक्सप्लोरर
भारत का पहला इलेक्ट्रिसिटी प्लांट कहां लगा, कितनी थी उसकी क्षमता?
बिजली की शुरुआत सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं थी, बल्कि यह आधुनिक भारत की नींव रखने वाली घटना थी. आइए जानें कि किस देश में सबसे पहले बिजली घर बना था और उसकी पावर कितनी थी.
आज बिजली हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा बन चुकी है, जिसके बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल है. घर की रोशनी से लेकर मोबाइल चार्ज करने तक सब कुछ इसी पर टिका है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में पहली बार बिजली कहां जली थी? किस शहर ने सबसे पहले अंधेरे को पीछे छोड़ा? और उस दौर में बने पहले बिजलीघर की ताकत आखिर कितनी थी? इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है.
1/7
2/7
Published at : 20 Feb 2026 08:37 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
अब फ्लाइट में बदतमीजी करना पड़ेगा भारी, जानें आरोपी के खिलाफ पहले क्या होती थी कार्रवाई?
जनरल नॉलेज
7 Photos
शराब के साथ हमेशा क्यों खाई जाती है नमकीन चीज, क्या मीठा खाने से दोगुना हो जाता है नशा?
जनरल नॉलेज
7 Photos
एआई समिट में लगाना है अपना काउंटर, जानिए कितने लगते हैं पैसे और क्या होता है पूरा प्रोसेस?
जनरल नॉलेज
10 Photos
पैदल चलने वालों को सड़क पर दाएं चलना चाहिए या बाएं, जानें दुनिया के किस देश में क्या नियम?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
ओलंपिक पदक जीतते ही खिलाड़ियों को क्या-क्या मिलता है, जानें कौन सा देश रहा सबसे ज्यादा इनाम?
जनरल नॉलेज
इस ग्रह पर होती है कांच की बारिश, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
जनरल नॉलेज
किस देश ने बनाई थी सबसे पहले सिगरेट, जानें कैसे हुआ था इसका आविष्कार?
जनरल नॉलेज
क्या पाकिस्तानियों के बैंक खातों से खुद कट जाती है जकात, किन लोगों के खातों में होती है यह कटौती?
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion