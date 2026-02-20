भारत का पहला इलेक्ट्रिसिटी प्लांट कहां लगा, कितनी थी उसकी क्षमता?

1880 के दशक में यहां बिजली का प्रयोग शुरू हुआ. उस समय शहर की सड़कों पर गैस लैंप जलते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी जगह बिजली के बल्बों ने लेना शुरू किया. बताया जाता है कि 1882 के आसपास यहां संगठित रूप से बिजली उत्पादन की शुरुआत हुई थी. यही भारत का पहला बिजलीघर माना जाता है.