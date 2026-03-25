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हिंदी न्यूज़शिक्षाArmy Recruitment New Rule:सेना भर्ती में नया नियम लागू,ग्रेजुएट जवानों को मिली बड़ी राहत;जल्द बनेंगे अफसर

Army Recruitment New Rule:सेना भर्ती में नया नियम लागू,ग्रेजुएट जवानों को मिली बड़ी राहत;जल्द बनेंगे अफसर

Army Recruitment New Rule:भारतीय सेना ने ट्रेनिंग नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए ग्रेजुएट जवानों के लिए अफसर बनने का रास्ता आसान कर दिया है.जानें क्या है नया नियम?

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 25 Mar 2026 06:35 PM (IST)
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भारतीय सेना में अफसर बनने का सपना देखने वाले जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सेना ने अपने ट्रेनिंग सिस्टम में बदलाव किया है, जिससे अब ग्रेजुएट जवानों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. यह फैसला खासतौर पर सेना में अफसरों की कमी को देखते हुए लिया गया है.

ACC एंट्री स्कीम में क्या हुआ बदलाव?

आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री स्कीम के तहत अब बड़ा बदलाव किया गया है.पहले इस स्कीम के जरिए अफसर बनने के लिए जवानों को लंबा ट्रेनिंग प्रोसेस पूरा करना पड़ता था. इसमें 3 साल की पढ़ाई और उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग शामिल थी. लेकिन अब इस प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया है.नए नियमों के अनुसार, जो जवान पहले से ग्रेजुएट हैं, उन्हें अब 3 साल की पढ़ाई नहीं करनी होगी. उन्हें सीधे ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे लगभग 1.5 साल में ही अफसर बन सकेंगे.इससे समय की काफी बचत होगी और योग्य जवानों को जल्दी मौका मिलेगा.

किन जवानों को मिलेगा फायदा?
यह बदलाव खासतौर पर ग्रेजुएट जवानों के लिए किया गया है. यानी जो सैनिक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उन्हें अब पहले जैसी लंबी पढ़ाई से नहीं गुजरना पड़ेगा.
हालांकि, जो जवान केवल 12वीं पास हैं, उनके लिए नियम पहले जैसे ही रहेंगे.उन्हें अभी भी ACC में 3 साल की पढ़ाई और फिर 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी. यानी उनके लिए कुल 4 साल का समय लगेगा.

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पहले और अब के नियमों में अंतर
पहले ग्रेजुएट और 12वीं पास दोनों तरह के जवानों के लिए एक ही प्रक्रिया थी. सभी को देहरादून स्थित ACC में 3 साल पढ़ाई करनी होती थी और उसके बाद भारतीय सैन्य अकादमी  में 1 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी.लेकिन अब यह फर्क साफ कर दिया गया है. ग्रेजुएट जवानों को सीधे ट्रेनिंग का मौका मिलेगा, जिससे उनका करियर तेजी से आगे बढ़ सकेगा.यह बदलाव सेना के सिस्टम को और ज्यादा लचीला और आधुनिक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है.

इस नए नियम का सबसे बड़ा फायदा जवानों को मिलेगा. अब उन्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वे जल्दी अपने करियर में आगे बढ़ सकेंगे.इसके अलावा, यह फैसला जवानों के मनोबल को भी बढ़ाएगा. उन्हें लगेगा कि उनकी पढ़ाई और मेहनत की कदर हो रही है और उन्हें आगे बढ़ने का सही मौका मिल रहा है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
JObs Indian Army ACC Entry 2026 Army Officer Training Rules Army Recruitment New Rule
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