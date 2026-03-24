कौन रखता है भारतीय सेनाओं के जहाजों और विमानों के नाम, जानें क्या है इसके नियम

नौसेना के पास एक खास निकाय है. इसे आंतरिक नामकरण समिति कहा जाता है. इसका नेतृत्व नौसेना स्टाफ के सहायक प्रमुख करते हैं. इसमें इतिहास, पुरातत्व और परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं. यह विशेषज्ञ इस बात को पक्का करते हैं कि चुने गए नाम ऐतिहासिक रूप से समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से रेलेवेंट होने चाहिए.