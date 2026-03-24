एक्सप्लोरर
कौन रखता है भारतीय सेनाओं के जहाजों और विमानों के नाम, जानें क्या है इसके नियम
Indian Armed Forces Name: भारत के युद्धपोत, लड़ाकू विमान और मिसाइलों के नाम यूं ही नहीं रखे जाते. आइए जानते हैं क्या होती है इसकी प्रक्रिया.
Indian Armed Forces Name: क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के युद्धपोत, लड़ाकू विमान और मिसाइलों के दमदार नाम कौन तय करता है? यह कोई मनमाना या फिर प्रतीकात्मक फैसला नहीं होता. दरअसल इसके पीछे एक पूरी व्यवस्था काम करती है. आइए जानते हैं क्या होती है यह व्यवस्था.
1/6
2/6
Published at : 24 Mar 2026 06:53 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत से ज्यादा ईरान में हैं चाय के शौकीन, जानें हर साल कितने किलो चाय पी जाते हैं ईरानी
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत के किन शहरों में तैयार होती है आपकी रसोई की लाइफलाइन LPG गैस? जान लें पूरी डिटेल
जनरल नॉलेज
6 Photos
सस्ता और महंगा क्यों होता है क्रूड ऑयल, जानें पर्दे के पीछे कौन चलाता है पूरा सिस्टम?
जनरल नॉलेज
6 Photos
सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला में लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में किसकी बादशाहत, कौन बेचता है इसमें नंबर वन?
जनरल नॉलेज
7 Photos
1 घंटे में कितनी बिजली खाता है इंफ्रारेड कुकटॉप, इंडेक्शन और LPG से सस्ता या महंगा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
बिहार का सबसे अमीर नेता कौन, जानें नेटवर्थ और कहां-कहां से होती है कमाई?
जनरल नॉलेज
कमाई के मामले में किस राज्य के लोग सबसे आगे, इनके सामने कहां टिकते हैं दिल्ली वाले?
जनरल नॉलेज
आम भारतीय से 2.5 गुना ज्यादा कमाते हैं दिल्ली वाले, जानें कितनी है एवरेज सालाना कमाई?
जनरल नॉलेज
देश में निर्वाचन क्षेत्र बढ़े तो किस राज्य में बढ़ेंगी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, कैसे बदलेगा सियासी नक्शा?
Advertisement
प्रेम कुमारJournalist
Opinion