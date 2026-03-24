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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकौन रखता है भारतीय सेनाओं के जहाजों और विमानों के नाम, जानें क्या है इसके नियम

कौन रखता है भारतीय सेनाओं के जहाजों और विमानों के नाम, जानें क्या है इसके नियम

Indian Armed Forces Name: भारत के युद्धपोत, लड़ाकू विमान और मिसाइलों के नाम यूं ही नहीं रखे जाते. आइए जानते हैं क्या होती है इसकी प्रक्रिया.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 24 Mar 2026 06:53 PM (IST)
Indian Armed Forces Name: भारत के युद्धपोत, लड़ाकू विमान और मिसाइलों के नाम यूं ही नहीं रखे जाते. आइए जानते हैं क्या होती है इसकी प्रक्रिया.

Indian Armed Forces Name: क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के युद्धपोत, लड़ाकू विमान और मिसाइलों के दमदार नाम कौन तय करता है? यह कोई मनमाना या फिर प्रतीकात्मक फैसला नहीं होता. दरअसल इसके पीछे एक पूरी व्यवस्था काम करती है. आइए जानते हैं क्या होती है यह व्यवस्था.

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नामकरण की प्रक्रिया का औपचारिक प्रबंधन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है. इसमें तीनों सेनाओं की शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं. इससे यह पक्का होता है कि हर नाम राष्ट्रीय मूल्य, सैन्य परंपरा और रणनीतिक पहचान के मुताबिक हो.
नामकरण की प्रक्रिया का औपचारिक प्रबंधन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है. इसमें तीनों सेनाओं की शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं. इससे यह पक्का होता है कि हर नाम राष्ट्रीय मूल्य, सैन्य परंपरा और रणनीतिक पहचान के मुताबिक हो.
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नौसेना के पास एक खास निकाय है. इसे आंतरिक नामकरण समिति कहा जाता है. इसका नेतृत्व नौसेना स्टाफ के सहायक प्रमुख करते हैं. इसमें इतिहास, पुरातत्व और परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं. यह विशेषज्ञ इस बात को पक्का करते हैं कि चुने गए नाम ऐतिहासिक रूप से समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से रेलेवेंट होने चाहिए.
नौसेना के पास एक खास निकाय है. इसे आंतरिक नामकरण समिति कहा जाता है. इसका नेतृत्व नौसेना स्टाफ के सहायक प्रमुख करते हैं. इसमें इतिहास, पुरातत्व और परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं. यह विशेषज्ञ इस बात को पक्का करते हैं कि चुने गए नाम ऐतिहासिक रूप से समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से रेलेवेंट होने चाहिए.
Published at : 24 Mar 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force Indian Army Indian NAVY

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