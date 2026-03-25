हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMiddle East War Impact: मिडिल ईस्ट से आती हैं एसी की कौन-सी चीजें, जिनकी कमी से बढ़ने वाले हैं दाम?

Middle East War Impact: मिडिल ईस्ट से आती हैं एसी की कौन-सी चीजें, जिनकी कमी से बढ़ने वाले हैं दाम?

Middle East War से भारत में तेल, गैस, ड्राई फ्रूट्स और उर्वरकों की कमी होने वाली है. पैकेजिंग और कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण दवाएं और रोजमर्रा का सामान काफी महंगा हो जाएगा.

By : निधि पाल | Updated at : 25 Mar 2026 05:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Middle East War: पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में गहराता युद्ध का साया (Middle East War) केवल दो देशों की सरहदों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आपकी रसोई और मासिक बजट पर पड़ने वाला है. भारत अपनी जरूरत की कई बुनियादी चीजों के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है. वहां छिड़ी Iran Israel and US War के कारण न केवल ईंधन महंगा होगा, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली दवाओं से लेकर खाने-पीने के सामान तक की कीमतें आसमान छूने वाली हैं. यह आर्थिक सुनामी सप्लाई चेन टूटने की वजह से आने वाली है, जिसे समझना हर उपभोक्ता के लिए बेहद जरूरी है.

मिडिल ईस्ट से आने वाली किन चीजों के बढ़ेंगे दाम? 

मिडिल ईस्ट के तनाव का सबसे पहला और गहरा प्रहार कच्चे तेल (Crude Oil) और प्राकृतिक गैस पर होगा. दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते होती है. युद्ध के कारण इस मार्ग के बाधित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, जिससे भारत में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी (CNG) की कीमतें बढ़ना तय है. जब परिवहन महंगा होगा, तो माल ढुलाई की लागत बढ़ने से बाजार की हर छोटी-बड़ी चीज महंगी हो जाएगी.

ड्राई फ्रूट्स और पकवानों का स्वाद होगा कड़वा

भारत में मेवों की एक बड़ी खेप ईरान और आसपास के देशों से आती है. बादाम, पिस्ता और खजूर जैसी चीजों की आपूर्ति रुकने या कम होने से दिल्ली की खारी बावली जैसे प्रमुख थोक बाजारों में कीमतें तेजी से बढ़ने लगी हैं. त्योहारों और शादी-ब्याह के सीजन में ड्राई फ्रूट्स की मांग अधिक होती है, ऐसे में युद्ध की स्थिति इन खास व्यंजनों के जायके को जेब पर भारी बना सकती है.

यह भी पढ़ें: US-इजरायल और ईरान की जंग से कितनी पीछे हो जाएगी दुनिया, जानें क्या होगा नुकसान?

पैकेजिंग मटेरियल में 40 प्रतिशत की भारी बढ़त

जंग का एक बड़ा असर उन चीजों पर भी पड़ रहा है जो सीधे तौर पर दिखाई नहीं देतीं, जैसे पैकेजिंग मटेरियल. पेट रीजन और अन्य पैकिंग सामग्री की लागत में 40 प्रतिशत तक का उछाल आने की आशंका है. प्लास्टिक की बोतलों से लेकर खाने-पीने के पैकेट तक, सभी की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी. इसका सीधा मतलब यह है कि साबुन, तेल, बिस्किट और अन्य एफएमसीजी (FMCG) उत्पादों के दाम भी कंपनियां बढ़ाने पर मजबूर होंगी. 

खेती-किसानी और खाद पर संकट के बादल

भारत खेती के लिए जरूरी उर्वरकों, विशेषकर यूरिया और डीएपी के लिए काफी हद तक मिडिल ईस्ट के देशों पर निर्भर है. युद्ध के कारण इन उर्वरकों की सप्लाई चेन टूटने से खेती की लागत बढ़ जाएगी. अगर किसानों को समय पर और किफायती दामों में खाद नहीं मिली, तो इसका असर अनाज और सब्जियों के उत्पादन पर पड़ेगा. अंततः यह संकट आम आदमी की थाली तक पहुंचेगा और खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा.

दवाएं और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी होंगे महंगे

सिर्फ खाना-पीना ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं और तकनीक भी इस युद्ध की चपेट में हैं. दवाओं को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई रसायनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है. कच्चे माल की कमी के कारण जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं. इसके अलावा, मेटल और केमिकल्स की कमी से निर्माण और निर्माण क्षेत्र से जुड़ी अन्य गतिविधियों पर भी ब्रेक लग सकता है, जिससे विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी.

यह भी पढ़ें: ईरान-US की जंग रुकी तो कितने दिन में नॉर्मल होगी क्रूड ऑयल की सप्लाई, जानें कितना लगेगा वक्त?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 25 Mar 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
Petrol Diesel Price Crude Oil Prices Middle East War Iran Israel America War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Middle East War Impact: मिडिल ईस्ट से आती हैं एसी की कौन-सी चीजें, जिनकी कमी से बढ़ने वाले हैं दाम?
मिडिल ईस्ट से आती हैं एसी की कौन-सी चीजें, जिनकी कमी से बढ़ने वाले हैं दाम?
जनरल नॉलेज
UCC Bill Gujarat: देश के किन राज्यों में लिव-इन में रहने पर कराना होता है रजिस्ट्रेशन, देख लीजिए लिस्ट
UCC Bill Gujarat: देश के किन राज्यों में लिव-इन में रहने पर कराना होता है रजिस्ट्रेशन, देख लीजिए लिस्ट
जनरल नॉलेज
झारखंड तक कैसे पहुंचा द्वितीय विश्व युद्ध का 227 किलो का जिंदा बम, तब कहां-कहां लड़ी गई थी जंग?
झारखंड तक कैसे पहुंचा द्वितीय विश्व युद्ध का 227 किलो का जिंदा बम, तब कहां-कहां लड़ी गई थी जंग?
जनरल नॉलेज
ईरान-US की जंग रुकी तो कितने दिन में नॉर्मल होगी क्रूड ऑयल की सप्लाई, जानें कितना लगेगा वक्त?
ईरान-US की जंग रुकी तो कितने दिन में नॉर्मल होगी क्रूड ऑयल की सप्लाई, जानें कितना लगेगा वक्त?
Advertisement

वीडियोज

खार्ग द्वीप बना नया रणक्षेत्र...ईरान ने तैनात की मिसाइलें!
अब EV पर मिलेगा बड़ा फायदा! नई EV Policy में ₹1 लाख तक सब्सिडी | Auto Live
ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: 'अब मुद्दा सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं रहा, बल्कि...', सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की ट्रंप को चेतावनी
'अब मुद्दा सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं रहा, बल्कि...', सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की ट्रंप को चेतावनी
महाराष्ट्र
जितेंद्र आव्हाड का बड़ा दावा, 'CM फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए 38 विधायक...'
जितेंद्र आव्हाड का बड़ा दावा, 'CM फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए 38 विधायक...'
क्रिकेट
दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम गंभीर के पक्ष में सुनाया फैसला, AI के गलत इस्तेमाल पर उठाई थी आवाज
दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम गंभीर के पक्ष में सुनाया फैसला, AI के गलत इस्तेमाल पर उठाई थी आवाज
विश्व
'अमेरिका के साथ नहीं होगी कोई बात...', पाकिस्तान की जमीन से ईरान ने ट्रंप को दिया कड़ा संदेश
'अमेरिका के साथ नहीं होगी कोई बात...', पाकिस्तान की जमीन से ईरान ने ट्रंप को दिया कड़ा संदेश
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' ने सिर्फ तीन दिन में ही 'बॉर्डर 2' को चटा दी थी धूल, सनी देओल की फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन कर लिया क्रॉस
'धुरंधर 2' ने सिर्फ तीन दिन में ही 'बॉर्डर 2' को चटा दी थी धूल, सनी देओल की फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन कर लिया क्रॉस
फूड
Homemade Raisins: घर में अंगूर से कैसे बना सकते हैं किशमिश, एक किलो बनाने के लिए कितना अंगूर होना जरूरी?
घर में अंगूर से कैसे बना सकते हैं किशमिश, एक किलो बनाने के लिए कितना अंगूर होना जरूरी?
हेल्थ
Covid Variant 2026: आ गया कोरोना का 'सुपर वेरिएंट', क्या फेल हो जाएगी आपकी वैक्सीन? वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा
आ गया कोरोना का 'सुपर वेरिएंट', क्या फेल हो जाएगी आपकी वैक्सीन? वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा
यूटिलिटी
एथेनॉल के चूल्हे चलाना कितना फायदेमंद, जानें ये एलपीजी सिलेंडर से कितने पड़ते हैं सस्ते?
एथेनॉल के चूल्हे चलाना कितना फायदेमंद, जानें ये एलपीजी सिलेंडर से कितने पड़ते हैं सस्ते?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget