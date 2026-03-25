ईरान-US की जंग रुकी तो कितने दिन में नॉर्मल होगी क्रूड ऑयल की सप्लाई, जानें कितना लगेगा वक्त?

मिडिल ईस्ट इस समय बहुत बड़ी जंग की आग में जल रहा है. हर दिन हालात और गंभीर होते जा रहे हैं. मिसाइलें, ड्रोन हमले और मौत का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी तरफ शांति और बातचीत की उम्मीद भी बनी हुई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि ईरान के साथ डील अब दूर नहीं है और बातचीत में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. इस बीच, अमेरिका अपने सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात करने की तैयारी कर रहा है और बातचीत के जरिए समझौते की कोशिशें भी जारी हैं.

हालांकि, सवाल यह है कि अगर युद्ध तुरंत रुक भी जाए, तो क्या वैश्विक तेल बाजार और क्रूड ऑयल की सप्लाई तुरंत नॉर्मल हो जाएगी. तो आइए जानते हैं कि ईरान-US की जंग रुकी तो क्रूड ऑयल की सप्लाई कितने दिन में नॉर्मल होगी और कितना वक्त लगेगा.

क्रूड ऑयल की सप्लाई कितने दिन में नॉर्मल होगी और कितना वक्त लगेगा

अगर ईरान और अमेरिका के बीच जंग तुरंत रुक भी जाए तो विशेषज्ञों के अनुसार क्रूड ऑयल की सप्लाई तुरंत नार्मल नहीं होगी. विशेषज्ञों का कहना है कि तेल आपूर्ति को पूरी तरह से स्थिर होने में महीनों का समय लग सकता है. तेल विश्लेषक का कहना है कि तेल आपूर्ति की रिकवरी का पहला कदम फारस की खाड़ी में जहाजरानी सेवाओं को बहाल करना होगा. अगर युद्ध आज ही रुक जाए तब भी जहाजरानी सामान्य होने में लगभग 2 सप्ताह लग सकते हैं. इसके बाद तेल उत्पादन को सामान्य स्तर पर लौटने में 2 महीने और लग सकते हैं. युद्ध रुकने के बाद भी खतरे खत्म नहीं होंगे. ईरान और उसके समर्थक समूह होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना सकते हैं. यह छोटे ड्रोन और कम लागत वाले हथियारों से भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं.

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तेल भंडार और उत्पादन की स्थिति

युद्ध के कारण खाड़ी देशों में तेल भंडारण की क्षमता तेजी से भर रही है. सऊदी अरब में भंडारण लगभग पूरी सीमा तक भर चुका है. अगर जगह पूरी तरह खत्म हो जाए, तो उत्पादन रोकना पड़ सकता है. इराक में भंडारण क्षमता जल्दी समाप्त हो रही है. उत्पादन पहले ही 70 प्रतिशत घटकर 13 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है. होर्मुज जलडमरूमध्य से माल ढुलाई बाधित होने के कारण तेल को दूसरी जगह भेजना मुश्किल है. हालांकि, कुछ पाइपलाइन विकल्प मौजूद हैं, लेकिन सुरक्षा और भंडारण की समस्याएं बनी हुई हैं. अंतरराष्ट्रीय तेल विश्लेषकों का कहना है कि युद्ध तुरंत रुकने के बावजूद तेल आपूर्ति सामान्य होने में महीनों लग सकते हैं.

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