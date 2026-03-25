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Origin of Middle East Name: गल्फ कंट्रीज को सबसे पहले किसने कहा था मिडिल ईस्ट, कैसे लोकप्रिय हुआ यह नाम?
Who Named Middle East First: मिडिल ईस्ट इस वक्त ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रही जंग की वजह से चर्चा में है. लेकिन क्या आपको पता है कि इसका नाम मिडिल ईस्ट किसने दिया था.
Who Named Middle East First: आज जब ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जंग के शोले भड़क रहे हैं, तो पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट (Middle East) पर टिकी हैं. यह क्षेत्र अपनी बेशुमार दौलत, कच्चे तेल और रणनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नक्शे पर दिखने वाले इन देशों के समूह को मिडिल ईस्ट ही क्यों कहा जाता है? यह नाम किसी स्थानीय सुल्तान या राजा ने नहीं दिया था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा पश्चिमी नजरिया और औपनिवेशिक इतिहास छिपा है.
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Published at : 25 Mar 2026 06:28 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion