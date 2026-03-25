उन्होंने भारत और फारस की खाड़ी (Persian Gulf) के बीच पड़ने वाले इस महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक क्षेत्र का वर्णन करने के लिए मिडल ईस्ट शब्द गढ़ा था. यह नाम पूरी तरह से यूरोपीय-केंद्रित सोच का नतीजा है. उस दौर में ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय शक्तियां दुनिया पर राज करती थीं. उनके लिए लंदन दुनिया का केंद्र था.