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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजOrigin of Middle East Name: गल्फ कंट्रीज को सबसे पहले किसने कहा था मिडिल ईस्ट, कैसे लोकप्रिय हुआ यह नाम?

Origin of Middle East Name: गल्फ कंट्रीज को सबसे पहले किसने कहा था मिडिल ईस्ट, कैसे लोकप्रिय हुआ यह नाम?

Who Named Middle East First: मिडिल ईस्ट इस वक्त ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रही जंग की वजह से चर्चा में है. लेकिन क्या आपको पता है कि इसका नाम मिडिल ईस्ट किसने दिया था.

By : निधि पाल  | Updated at : 25 Mar 2026 06:28 PM (IST)
Who Named Middle East First: मिडिल ईस्ट इस वक्त ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रही जंग की वजह से चर्चा में है. लेकिन क्या आपको पता है कि इसका नाम मिडिल ईस्ट किसने दिया था.

Who Named Middle East First: आज जब ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जंग के शोले भड़क रहे हैं, तो पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट (Middle East) पर टिकी हैं. यह क्षेत्र अपनी बेशुमार दौलत, कच्चे तेल और रणनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नक्शे पर दिखने वाले इन देशों के समूह को मिडिल ईस्ट ही क्यों कहा जाता है? यह नाम किसी स्थानीय सुल्तान या राजा ने नहीं दिया था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा पश्चिमी नजरिया और औपनिवेशिक इतिहास छिपा है.

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मिडल ईस्ट शब्द का जन्म आज से लगभग 124 साल पहले हुआ था. सन 1902 में अमेरिकी नौसैनिक रणनीतिकार अल्फ्रेड थायेर माहन (Alfred Thayer Mahan) ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था. माहन एक सैन्य विचारक थे और वे ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को ध्यान में रखकर नक्शों का अध्ययन कर रहे थे.
मिडल ईस्ट शब्द का जन्म आज से लगभग 124 साल पहले हुआ था. सन 1902 में अमेरिकी नौसैनिक रणनीतिकार अल्फ्रेड थायेर माहन (Alfred Thayer Mahan) ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था. माहन एक सैन्य विचारक थे और वे ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को ध्यान में रखकर नक्शों का अध्ययन कर रहे थे.
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उन्होंने भारत और फारस की खाड़ी (Persian Gulf) के बीच पड़ने वाले इस महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक क्षेत्र का वर्णन करने के लिए मिडल ईस्ट शब्द गढ़ा था. यह नाम पूरी तरह से यूरोपीय-केंद्रित सोच का नतीजा है. उस दौर में ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय शक्तियां दुनिया पर राज करती थीं. उनके लिए लंदन दुनिया का केंद्र था.
उन्होंने भारत और फारस की खाड़ी (Persian Gulf) के बीच पड़ने वाले इस महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक क्षेत्र का वर्णन करने के लिए मिडल ईस्ट शब्द गढ़ा था. यह नाम पूरी तरह से यूरोपीय-केंद्रित सोच का नतीजा है. उस दौर में ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय शक्तियां दुनिया पर राज करती थीं. उनके लिए लंदन दुनिया का केंद्र था.
Published at : 25 Mar 2026 06:28 PM (IST)
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Middle East Middle East War Iran-Israel-US War Middle East Name

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