सभी 10 टीमों के कप्तानों ने जमकर की मस्ती, अय्यर-रहाणे ने लगाए ठहाके, तस्वीरें हुई वायरल
IPL 2026 Captains: 25 मार्च को आईपीएल 2026 की सभी 10 टीमों के कप्तान बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स में एकत्रित हुए. सभी कप्तानों ने खूब सारी मस्ती की.
IPL 2026 Captains Meet: 28 मार्च से IPL 2026 का आगाज होने वाला है, जहां सबसे पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद से होगी. उससे पहले बुधवार को सभी 10 टीमों के कप्तान मुंबई में इकट्ठा हुआ. बता दें कि सभी 10 कप्तान बीसीसीआई की बैठक में शामिल होने मुंबई पहुंचे थे. इसी बीच श्रेयस अय्यर से लेकर ऋषभ पंत और रियान पराग समेत सभी 10 कप्तानों की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स की नई जर्सी में दिखे, जिसपर लाल और नीली धारियां हैं. यह इंडियन प्रीमियर लीग के लिए ऐतिहासिक क्षण भी रहा क्योंकि 19 साल के इतिहास में पहली बार कप्तानों की मीटिंग में एक भी विदेशी कप्तान नहीं दिखा. सनराइजर्स हैदराबाद के नियमित कप्तान पैट कमिंस हैं, लेकिन उनकी चोट की वजह से ईशान किशन को अंतरिम कप्तान बनाया गया था.
Captains, camaraderie, and a lot of good vibes 🏏 😊— IndianPremierLeague (@IPL) March 25, 2026
📸 📸 With the 🔟 #TATAIPL skippers in Mumbai 👌 pic.twitter.com/olJE080Yj6
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत भी ठहाके लगाते नजर आए. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ काला चश्मा लगाकर किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे. बताते चलें कि इस बार राजस्थान रॉयल्स की कमान 24 साल के रियान पराग के हाथों में है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के कप्तान रजत पाटीदार का लंबे बालों वाला लुक बहुत शानदार लग रहा है. पाटीदार की ही कप्तानी में बेंगलुरू ने IPL 2025 का खिताब जीता था. हार्दिक पांडया और ईशान किशन ने भी खूब मस्ती की और ऋषभ पंत कुर्सी पर बैठकर बल्ले से बड़ा शॉट खेलते हुए नजर आए. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल, गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान संभालने वाले अजिंक्य रहाणे ने भी खूब मस्ती की.
March 25, 2026
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The TEN Captains have assembled in Mumbai 😎— IndianPremierLeague (@IPL) March 25, 2026
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