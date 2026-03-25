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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपाक क्रिकेटर इमाद वसीम की पर्सनल लाइफ में बवाल, एक्स वाइफ ने नई पत्नी को सोशल मीडिया पर किया एक्सपोज

पाक क्रिकेटर इमाद वसीम की पर्सनल लाइफ में बवाल, एक्स वाइफ ने नई पत्नी को सोशल मीडिया पर किया एक्सपोज

Imad Wasim Controversy: एक वायरल पोस्ट में एक्स वाइफ ने ऐसे आरोप लगाए हैं, जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा गरमा दिया है. सोशल मीडिया पर एक्स वाइफ ने काफी कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 25 Mar 2026 06:47 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक बार फिर रिश्तों का विवाद सुर्खियों में है और इस बार मामला जुड़ा है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर Imad Wasim की निजी जिंदगी से. उनकी एक्स वाइफ और मौजूदा पत्नी के बीच चल रही जुबानी जंग अब खुलेआम सोशल मीडिया पर आ गई है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. एक वायरल पोस्ट में एक्स वाइफ ने ऐसे आरोप लगाए हैं, जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा गरमा दिया है. खास बात यह है कि यह विवाद सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बच्चों को लेकर भी गंभीर बातें सामने आई हैं.

एक्स वाइफ का बड़ा आरोप

Sannia Ashfaq ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर Nyla Rajah पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने अपनी पोस्ट में दावा किया कि इमाद वसीम की नई पत्नी उनके बच्चों में से एक को अपने पास रखना चाहती हैं. इस बात पर उन्होंने गुस्से में काफी तीखी भाषा का इस्तेमाल किया और साफ कहा कि वह ऐसा कभी नहीं होने देंगी. इतना ही नहीं, सानिया अशफाक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में इमाद वसीम की नई वाइफ को बाजारी औरत तक कह दिया, जिसके बाद इस स्टोरी को डिलीट कर दिया गया, हालांकि ये इंस्टाग्राम स्टोरी करीब 8 घंटे तक लाइव रही.

 
 
 
 
 
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वायरल हुआ इंस्टाग्राम पोस्ट

सन्निया का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. हालांकि यह स्टोरी कुछ घंटों बाद डिलीट कर दी गई, लेकिन तब तक यह इंटरनेट पर फैल चुकी थी. लोगों ने इस पर जमकर रिएक्शन दिए और मामला चर्चा का विषय बन गया. Imad Wasim और सन्निया अशफाक की शादी साल 2019 में हुई थी और उनके तीन बच्चे भी हैं. दिसंबर 2025 में दोनों अलग हो गए. इसके बाद इमाद ने महज दो महीने के अंदर Nyla Rajah से शादी कर ली, जिससे विवाद और बढ़ गया.

 
 
 
 
 
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गंभीर आरोपों ने बढ़ाई चिंता

मामला तब और गंभीर हो गया जब सन्निया ने अपने एक्स हसबैंड पर यह आरोप लगाया कि उन्हें जबरन अबॉर्शन के लिए मजबूर किया गया था. हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से फैल गया. एबीपी लाइव वायरल हो रहे दावों की पुष्टि नहीं करता, खबर सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर लिखी गई है.

 
 
 
 
 
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यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर

सोशल मीडिया पर बंटी राय

इस पूरे मामले पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आ रही है. कुछ लोग सन्निया के समर्थन में हैं और उन्हें न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे निजी मामला मानकर सार्वजनिक रूप से इस तरह के आरोप लगाने को गलत बता रहे हैं. हालांकि पाकिस्तान से इस तरह की खबरें आना कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई पाकिस्तानी सितारों के रिश्ते सोशल मीडिया का ड्रामा बन चुके हैं.

यह भी पढ़ें: पगलू पापा के लिए बेटे ने PM मोदी से लगाई गुहार, शुगर कम करने की सलाह पर पीएम का जवाब हुआ वायरल

Published at : 25 Mar 2026 06:47 PM (IST)
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