सोशल मीडिया पर एक बार फिर रिश्तों का विवाद सुर्खियों में है और इस बार मामला जुड़ा है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर Imad Wasim की निजी जिंदगी से. उनकी एक्स वाइफ और मौजूदा पत्नी के बीच चल रही जुबानी जंग अब खुलेआम सोशल मीडिया पर आ गई है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. एक वायरल पोस्ट में एक्स वाइफ ने ऐसे आरोप लगाए हैं, जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा गरमा दिया है. खास बात यह है कि यह विवाद सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बच्चों को लेकर भी गंभीर बातें सामने आई हैं.

एक्स वाइफ का बड़ा आरोप

Sannia Ashfaq ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर Nyla Rajah पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने अपनी पोस्ट में दावा किया कि इमाद वसीम की नई पत्नी उनके बच्चों में से एक को अपने पास रखना चाहती हैं. इस बात पर उन्होंने गुस्से में काफी तीखी भाषा का इस्तेमाल किया और साफ कहा कि वह ऐसा कभी नहीं होने देंगी. इतना ही नहीं, सानिया अशफाक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में इमाद वसीम की नई वाइफ को बाजारी औरत तक कह दिया, जिसके बाद इस स्टोरी को डिलीट कर दिया गया, हालांकि ये इंस्टाग्राम स्टोरी करीब 8 घंटे तक लाइव रही.

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वायरल हुआ इंस्टाग्राम पोस्ट

सन्निया का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. हालांकि यह स्टोरी कुछ घंटों बाद डिलीट कर दी गई, लेकिन तब तक यह इंटरनेट पर फैल चुकी थी. लोगों ने इस पर जमकर रिएक्शन दिए और मामला चर्चा का विषय बन गया. Imad Wasim और सन्निया अशफाक की शादी साल 2019 में हुई थी और उनके तीन बच्चे भी हैं. दिसंबर 2025 में दोनों अलग हो गए. इसके बाद इमाद ने महज दो महीने के अंदर Nyla Rajah से शादी कर ली, जिससे विवाद और बढ़ गया.

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गंभीर आरोपों ने बढ़ाई चिंता

मामला तब और गंभीर हो गया जब सन्निया ने अपने एक्स हसबैंड पर यह आरोप लगाया कि उन्हें जबरन अबॉर्शन के लिए मजबूर किया गया था. हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से फैल गया. एबीपी लाइव वायरल हो रहे दावों की पुष्टि नहीं करता, खबर सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर लिखी गई है.

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सोशल मीडिया पर बंटी राय

इस पूरे मामले पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आ रही है. कुछ लोग सन्निया के समर्थन में हैं और उन्हें न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे निजी मामला मानकर सार्वजनिक रूप से इस तरह के आरोप लगाने को गलत बता रहे हैं. हालांकि पाकिस्तान से इस तरह की खबरें आना कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई पाकिस्तानी सितारों के रिश्ते सोशल मीडिया का ड्रामा बन चुके हैं.

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