झारखंड तक कैसे पहुंचा द्वितीय विश्व युद्ध का 227 किलो का जिंदा बम, तब कहां-कहां लड़ी गई थी जंग?

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झारखंड की स्वर्णरेखा नदी के किनारे अचानक उस समय मौत का खौफ पसर गया, जब रेत के नीचे से द्वितीय विश्व युद्ध काल के दो विशालकाय बम बरामद हुए. करीब 80 साल से भी ज्यादा समय से जमीन में दबे ये बम आज भी इतने शक्तिशाली थे कि एक छोटा शहर तबाह कर सकते थे. मिट्टी और बालू की परतों के नीचे छिपे ये जिंदा बम न केवल इतिहास की गवाही दे रहे हैं, बल्कि उस दौर की भीषण जंग की यादें भी ताजा कर रहे हैं.

स्वर्णरेखा नदी में मिला 80 साल पुराने दो बम

पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा इलाके में स्वर्णरेखा नदी के किनारे उस समय हड़कंप मच गया जब अवैध बालू खनन के दौरान खुदाई में दो भारी-भरकम लोहे के गोले दिखाई दिए. शुरुआत में इन्हें साधारण कबाड़ समझा गया, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय के विशालकाय बम हैं. इन बमों का वजन 227-227 किलो है और ये पूरी तरह से जिंदा थे. जैसे ही इस बात की खबर फैली, पूरे इलाके को खाली करा लिया गया और भारतीय सेना की बम निरोधक टीम को इस बेहद जटिल ऑपरेशन के लिए बुलाया गया.

अमेरिकी तकनीक और 'AN-M64' की पहचान

सेना के विशेषज्ञों ने जब इन बमों की जांच की, तो उन पर AN-M64 और Made in USA लिखा पाया गया. AN-M64 एक प्रसिद्ध अमेरिकी मिसाइल बम है, जिसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर हवाई हमलों के लिए किया जाता था. विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये बम लगभग 80 वर्षों से नदी की रेत में दबे हुए थे. इन बमों के आकार और वजन को देखते हुए यह साफ है कि इन्हें किसी लड़ाकू विमान से गिराने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन तकनीकी खराबी या बालू में गिरने के कारण ये उस समय फट नहीं पाए.

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झारखंड तक कैसे पहुंचे विश्व युद्ध के बम?

यह सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर झारखंड के इस सुदूर इलाके में अमेरिकी बम कैसे पहुंचे? हालांकि इस पर कोई पुख्ता दस्तावेज अभी सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह क्षेत्र किसी पुराने प्लेन क्रैश का गवाह रहा होगा. उस समय मित्र राष्ट्रों (अमेरिका और ब्रिटेन) के विमान बर्मा (म्यांमार) और चीन के मोर्चों पर जाने के लिए भारत के पूर्वी हिस्सों के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करते थे. संभव है कि किसी दुर्घटना के दौरान ये बम स्वर्णरेखा नदी में गिर गए हों और समय के साथ बालू की परतों के नीचे दफन हो गए.

द्वितीय विश्व युद्ध के वे मोर्चे जहां मची थी तबाही

द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी संघर्ष था. मुख्य रूप से यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अटलांटिक और प्रशांत महासागरों में लड़े गए इस युद्ध ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था. धुरी शक्तियों (जर्मनी, इटली, जापान) और मित्र राष्ट्रों (ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस) के बीच हुए इस वैश्विक युद्ध में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई. पोलैंड पर जर्मन आक्रमण से शुरू हुई यह जंग धीरे-धीरे दुनिया के हर कोने तक फैल गई, जिसमें पर्ल हार्बर पर हमले से अमेरिका भी सीधे तौर पर कूद पड़ा.

एशिया और प्रशांत महासागर

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एशिया और प्रशांत महासागर में भी भीषण हवाई और जमीनी हमले हुए थे. जापान, चीन, फिलीपींस और बर्मा (म्यांमार) जैसे देश इस युद्ध के केंद्र में थे. भारत का पूर्वी हिस्सा, जिसमें बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्य शामिल थे, मित्र राष्ट्रों के लिए एक प्रमुख बेस (आधार) के रूप में काम करता था. यही वजह है कि आज भी कभी-कभी ओडिशा, झारखंड या मणिपुर के जंगलों और नदियों में उस दौर के अनफटे बम या विमानों के मलबे मिल जाते हैं, जो उस समय के भीषण संघर्ष की याद दिलाते हैं.

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