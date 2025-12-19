प्राचीन ग्रीस में हाथ मिलाने को डेक्सियोसिस के नाम से जाना जाता था. यह समानता, दोस्ती और आपसी सम्मान का प्रतीक था. ग्रीक मूर्ति और लेखों में जिसमें होमर के महाकाव्य भी शामिल हैं, अक्सर योद्धाओं और सहयोगियों के बीच संबंधों को दिखाने के लिए हाथ मिलाने का इस्तेमाल किया जाता था.