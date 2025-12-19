महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई है. फडणवीस ने बिना नाम लिए चव्हाण पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और ऐसे बयानों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है.

दरअसल, 7 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के पहले दिन पाकिस्तान के साथ हुई हवाई झड़प को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि इस ऑपरेशन में भारत को पूर्ण पराजय का सामना करना पड़ा. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया और विपक्ष व सत्तापक्ष आमने-सामने आ गए.

देवली की सभा में फडणवीस का जवाब

गुरुवार (18 दिसंबर) को देवली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बयान पर तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं को क्या हो गया है. कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने यह दावा कर दिया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में भारत पाकिस्तान से हार गया.”

फडणवीस ने आगे कहा कि उस नेता ने यह भी कहा, "भारतीय लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हुए और यहां तक कह दिया कि सेना का आकार घटाया जाना चाहिए, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है."

‘मानसिक संतुलन खो बैठे हैं कुछ लोग’

मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा, “असल में ऐसे लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं. इसलिए हम उनसे कुछ कह भी नहीं सकते. ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान न दिया जाए." फडणवीस का कहना था कि देश की सेना और सुरक्षा बलों पर सवाल उठाना देश के मनोबल को तोड़ने जैसा है.

इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस बार-बार सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गैर-जिम्मेदार बयान देती है.