हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIPL 2026: बॉलीवुड के किन-किन सितारों के पास IPL टीम, जानें किस टीम में कितना हिस्सा?

IPL 2026: बॉलीवुड के किन-किन सितारों के पास IPL टीम, जानें किस टीम में कितना हिस्सा?

IPL 2026: आईपीएल 2026 को लेकर फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उन बॉलीवुड सितारों के बारे में जिनके पास खुद की आईपीएल टीम है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 18 Dec 2025 06:21 PM (IST)
IPL 2026: आईपीएल 2026 को लेकर फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उन बॉलीवुड सितारों के बारे में जिनके पास खुद की आईपीएल टीम है.

IPL 2026: आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में रिकॉर्ड तोड़ बोलियों के बाद अब फैंस का दिल एक बार फिर से खिलाड़ियों से हटकर फ्रेंचाइजी के पीछे के पावरफुल चेहरों पर चला गया है. पिछले कुछ सालों में आईपीएल ने न सिर्फ कॉरपोरेट दिग्गजों को बल्कि बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े सितारों को भी आकर्षित किया है. आइए जानते हैं उन बॉलीवुड सितारों के बारे में जो आईपीएल में टीम ओन करते हैं.

1/6
शाहरुख खान आईपीएल से जुड़ा सबसे बड़ा बॉलीवुड नाम है. उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कोलकाता नाइट राइडर्स में 55% की हिस्सेदारी रखती है. शाहरुख खान के जुड़ाव ने कोलकाता नाइट राइडर्स को व्यावसायिक रूप से सबसे सफल आईपीएल टीमों में से एक बना दिया है.
शाहरुख खान आईपीएल से जुड़ा सबसे बड़ा बॉलीवुड नाम है. उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कोलकाता नाइट राइडर्स में 55% की हिस्सेदारी रखती है. शाहरुख खान के जुड़ाव ने कोलकाता नाइट राइडर्स को व्यावसायिक रूप से सबसे सफल आईपीएल टीमों में से एक बना दिया है.
2/6
जूही चावला अपने पति जय मेहता के साथ मेहता ग्रुप के जरिए कोलकाता नाइट राइडर्स में बाकी 45 परसेंट हिस्सेदारी की मालिक हैं. वैसे तो शाहरुख खान सार्वजनिक चेहरा हैं लेकिन जूही चावला भी 2008 में लीग की शुरुआत से ही गहराई से जुड़ी हुई है.
जूही चावला अपने पति जय मेहता के साथ मेहता ग्रुप के जरिए कोलकाता नाइट राइडर्स में बाकी 45 परसेंट हिस्सेदारी की मालिक हैं. वैसे तो शाहरुख खान सार्वजनिक चेहरा हैं लेकिन जूही चावला भी 2008 में लीग की शुरुआत से ही गहराई से जुड़ी हुई है.
Published at : 18 Dec 2025 06:20 PM (IST)
Tags :
Shah Rukh Khan KKR IPL 2026 IPL Franchise Ownership

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: संजय राउत का बड़ा बयान, 'अजित पवार से शरद पवार गुट का गठबंधन...'
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच होगा गठबंधन? संजय राउत का बड़ा बयान
बॉलीवुड
इन 7 हसीनाओं को 'धुरंधर' में किया नहीं किया गया नोटिस, लिस्ट में सारा अर्जुन से सौम्या टंडन तक शामिल
'धुरंधर' में इन 7 हसीनाओं की खूबसूरती का भी नहीं चला जादू, लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल
क्रिकेट
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Rajasthan News: उदयपुर में दिखा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने पकड़ा तब लोगों ने ली राहत की सांस
Nitish Kumar Hijab Row: नीतीश कुमार ने खींचा जिस लड़की का हिजाब उसने क्यों छोड़ा बिहार? |ABPLIVE
VB–G RAM G Bill: भारी हंगामे के बीच लोकसभा कल तक स्थगित | Parliament Session | Opposition
VB-G Ram G Yojana Row: लोकसभा में जी राम जी बिल फाड़कर फेंकने की Inside Story!|ABPLIVE
DELHI AIR POLLUTION: या तो BS-6 या फिर U-Turn! सरकार ने लागु किए नए नियम |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: संजय राउत का बड़ा बयान, 'अजित पवार से शरद पवार गुट का गठबंधन...'
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच होगा गठबंधन? संजय राउत का बड़ा बयान
बॉलीवुड
इन 7 हसीनाओं को 'धुरंधर' में किया नहीं किया गया नोटिस, लिस्ट में सारा अर्जुन से सौम्या टंडन तक शामिल
'धुरंधर' में इन 7 हसीनाओं की खूबसूरती का भी नहीं चला जादू, लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल
क्रिकेट
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
यूटिलिटी
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
हेल्थ
Nasal Cancer: ये 10 सिग्नल दिखें तो हो जाएं अलर्ट, वरना नाक में हो जाएगा कैंसर, 90% लोग मान लेते हैं मामूली दिक्कत
ये 10 सिग्नल दिखें तो हो जाएं अलर्ट, वरना नाक में हो जाएगा कैंसर, 90% लोग मान लेते हैं मामूली दिक्कत
ट्रेंडिंग
भाई ने खरीदी डिफेंडर और इस औरत को सबसे पहले बैठाया, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
भाई ने खरीदी डिफेंडर और इस औरत को सबसे पहले बैठाया, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget