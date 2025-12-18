शाहरुख खान आईपीएल से जुड़ा सबसे बड़ा बॉलीवुड नाम है. उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कोलकाता नाइट राइडर्स में 55% की हिस्सेदारी रखती है. शाहरुख खान के जुड़ाव ने कोलकाता नाइट राइडर्स को व्यावसायिक रूप से सबसे सफल आईपीएल टीमों में से एक बना दिया है.