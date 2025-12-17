अगर दूसरे ऑफिस की लड़की को छेड़ा तो क्या लगेगा PoSH, जानें क्या हैं नियम?

दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस जी. के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई शामिल थे, उन्होंने साफ कहा कि पीड़ित महिला को शिकायत दर्ज कराने के लिए आरोपी के डिपार्टमेंट की आईसीसी के पास जाने की जरूरत नहीं है. महिला अपने ही वर्कप्लेस की आईसीसी में शिकायत दर्ज करा सकती है. भले ही आरोपी किसी दूसरे डिपार्टमेंट या कंपनी में काम करता हो.