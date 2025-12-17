एक्सप्लोरर
अगर दूसरे ऑफिस की लड़की को छेड़ा तो क्या लगेगा PoSH, जानें क्या हैं नियम?
पीड़ित महिला को शिकायत दर्ज कराने के लिए आरोपी के डिपार्टमेंट की आईसीसी के पास जाने की जरूरत नहीं है. महिला अपने ही वर्कप्लेस की आईसीसी में शिकायत दर्ज करा सकती है.
हाल ही में वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और क्लियर फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी महिला के साथ उसके वर्कप्लेस पर किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से यौन उत्पीड़न किया जाता है जो उसके अपने डिपार्टमेंट या कंपनी का कर्मचारी नहीं है, तब भी वह महिला अपने ही वर्कप्लेस के इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के सामने PoSH एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है. इस फैसले से PoSH कानून की व्याख्या और मजबूत मानी जा रही है.
Published at : 17 Dec 2025 07:46 PM (IST)
