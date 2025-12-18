एक्सप्लोरर
अनंत अंबानी ने मेसी को गिफ्ट की वो घड़ी जिसके दुनिया में बने हैं सिर्फ 12 पीस, कीमत और फीचर्स सुनकर उड़ जाएंगे होश
Ambani Gifts Messi Richard Mille: ग्लोबल फुटबॉल आइकॉन लियोनेल मेस्सी वंतारा वाइल्डलाइफ रेस्क्यू सेंटर पहुंचे. अनंत अंबानी ने उन्हें काफी महंगी घड़ी तोहफे में दी है. आइए जानते हैं घड़ी की कीमत.
Ambani Gifts Messi Richard Mille: ग्लोबल फुटबॉल आईकॉन लियोनेल मेस्सी मंगलवार को जामनगर में अनंत अंबानी के वंतारा वाइल्डलाइफ रेस्क्यू सेंटर पहुंचे. अनंत अंबानी और राधिका मरचेंट के साथ वे महा आरती में शामिल हुए और उनका भव्य स्वागत किया गया. इसी बीच अनंत अंबानी ने मेस्सी को एक ऐसी एक्सक्लूसिव घड़ी तोहफे में दी जिसकी दुनिया भर में सिर्फ 12 पीस मौजूद हैं. आइए जानते हैं क्या है इस घड़ी की कीमत और इसके फीचर्स.
1/6
2/6
Published at : 18 Dec 2025 11:36 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
अनंत अंबानी ने मेसी को गिफ्ट की वो घड़ी जिसके दुनिया में बने हैं सिर्फ 12 पीस, कीमत और फीचर्स सुनकर उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
7 Photos
मिलेनियल्स पर काम का प्रेशर ज्यादा या Gen Z पर, दबाव हैंडल करने में कौन ज्यादा बेहतर?
जनरल नॉलेज
6 Photos
यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
हरियाणा
कला जगत के युग का अंत, स्टैच्यू ॲाफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन
इंडिया
हर साल 2 लाख लोग छोड़ रहे भारत, किन देशों को बना रहे ठिकाना, केंद्र सरकार ने किया खुलासा
क्रिकेट
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
अनंत अंबानी ने मेसी को गिफ्ट की वो घड़ी जिसके दुनिया में बने हैं सिर्फ 12 पीस, कीमत और फीचर्स सुनकर उड़ जाएंगे होश
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion