अनंत अंबानी ने मेसी को गिफ्ट की वो घड़ी जिसके दुनिया में बने हैं सिर्फ 12 पीस, कीमत और फीचर्स सुनकर उड़ जाएंगे होश

जो चीज इस घड़ी को काफी अलग बनाती है वह इसकी दुर्लभता. रिचर्ड मिल ने इस एशिया एडिशन की दुनिया भर में सिर्फ 12 यूनिट ही बनाई हैं. एक बार बिक जाने के बाद ये घड़ियां दोबारा कभी बाजार में नहीं बेची जाती. इनकी कमी ही समय के साथ इनकी कीमत को बढ़ा देती है. यही वजह है कि यह घड़ी एक लग्जरी चीज और एक लॉन्ग टर्म एसेट दोनों बन जाती है.