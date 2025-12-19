भारत में बड़ी संख्या में लोग विदेश जाने का सपना देखते हैं. वजह साफ है अच्छा जीवन स्तर और भविष्य के लिए मजबूती. अधिकतर लोग अमेरिका, कनाडा या खाड़ी देशों की ओर देखते हैं, लेकिन यूरोप के पास स्थित एक छोटा सा इलाका जिब्राल्टर अब भारतीयों के लिए एक नया और चौंकाने वाला विकल्प बनता जा रहा है.

जिब्राल्टर यूरोप के दक्षिणी सिरे पर मौजूद एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, जो सीधे स्पेन की सीमा से जुड़ा हुआ है. आकार में यह जगह बहुत छोटी है, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत मानी जाती है. यहां की आय का बड़ा हिस्सा पर्यटन,फाइनेंस, बैंकिंग, शिपिंग और ऑनलाइन गेमिंग जैसे सेक्टर्स से आता है.

जिब्राल्टर की करेंसी और भारतीय रुपये की कीमत

जिब्राल्टर में जिब्राल्टर पाउंड का इस्तेमाल होता है, जिसे GIP कहा जाता है. भारतीय रुपये की तुलना में इसकी कीमत काफी ज्यादा है. वाइस डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक एक जिब्राल्टर पाउंड की कीमत लगभग 120 रुपये से ज्यादा बैठती है. इसका मतलब यह है कि यहां की रकम भारत से कहीं ज्यादा मजबूत वैल्यू रखती है. अगर आपके पास 2000 जिब्राल्टर पाउंड हैं तो यह रकम भारतीय रुपये में 2 लाख 41 हजार से ज्यादा बैठती है.

5 साल में कितनी कमाई हो सकती है

अब अगर इसी सैलरी को लंबे समय के लिए देखा जाए तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले नजर आते हैं. 2,000 पाउंड की मासिक आय साल में 24,000 पाउंड होती है. 5 साल में यह रकम 2,40,000 पाउंड तक पहुंच जाती है. जब इसे भारतीय रुपये में बदला जाता है तो कुल कमाई 1 करोड़ 44 लाख 92 हजार 760 रुपये के आसपास पहुंच जाती है. यह गणना केवल सैलरी की है, अगर निवेश सही तरीके से किया जाए तो कुल संपत्ति इससे कहीं ज्यादा हो सकती है.

जिब्राल्टर में भारतीयों के लिए काम के अवसर

जिब्राल्टर की अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर पर आधारित है, इसलिए यहां प्रोफेशनल स्किल्स की काफी मांग रहती है. बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, आईटी, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन कसीनो, होटल और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में भारतीयों के लिए अच्छे अवसर मौजूद हैं. चूंकि यहां अंग्रेजी भाषा का व्यापक उपयोग होता है, इसलिए भारतीयों के लिए काम करना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है.

