हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना का जीना हराम कर देंगे तुलसी के बच्चे, वृंदा बनेगी जुड़वां बच्चों की मां

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना का जीना हराम कर देंगे तुलसी के बच्चे, वृंदा बनेगी जुड़वां बच्चों की मां

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक के बाद एक कई धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसने दर्शकों के दिमाग को हिलाकर रख दिया है. शो में तुलसी और मिहिर के अलग होने से कहानी एकदम बदल गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Dec 2025 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है.वहीं, तुलसी के हिस्से तो सिर्फ रोना ही रह गया है. क्योंकि, उसके लिए ये हजम करना मुश्किल हो गया है कि मिहिर ने उसे धोखा दिया है. शांति निकेतन से तुलसी के जाते ही नॉयना की एंट्री गायत्री घर में करवाती है.

गायत्री कहती है कि मिहिर और नॉयना को शादी कर लेनी चाहिए, वरना वो जान दे देगी. हालांकि, मिहिर कहता है कि उसे नॉयना से प्यार नहीं है. वहीं शादी की बात सुनकर ऋतिक का खून खौल जाता है.वहीं, मिहिर के भाई भी आपस में लड़ने लगते हैं. इसी बीच शो में बड़ा धमाका होने वाला है.

शांति निकेतन में डेरा डालेगी नॉयना

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि गायत्री के फोर्स करने के बाद नॉयना संग शादी करने के लिए मिहिर राजी हो जाता है. हालांकि, नॉयना से मिहिर दूरी बनाने की कोशिश करेगा.अब शांति निकेतन में ही नॉयना अपना डेरा डालने वाली है.

वो तुलसी के बच्चों के मन में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करेगी. हालांकि, ऐसा करके नॉयना बुरा फंस जाएगी. नॉयना को ऋतिक खूब खरीखोटी सुनाने वाला है.वहीं, तुलसी के बच्चे नॉयना को अपनी मां के रूप में एक्सेप्ट करने से साफ इंकार करने वाले हैं.

नॉयना की वजह से मिहिर अपने ही घर में अकेला पड़ जाएगा. वो तुलसी को बहुत मिस करने वाला है.तुलसी अब अंगद के साथ रहना शुरू कर देगी. चॉल में तुलसी अपना गम छिपाने की कोशिश करेगी. तुलसी बार-बार इस बात के बारे में सोचेगी कि आखिर मिहिर उसे धोखा कैसे दे सकता है.अपने दिल को समझाने के बाद तुलसी अब खुद का बिजनेस करेगी.

बिजनेस करने के बाद तुलसी के अच्छे दिन की शुरुआत होगी. शो में जल्द ही 6 साल का लीप दिखाया जाएगा.लीप के बाद तुलसी, अंगद और वृंदा की अपनी छोटी सी अलग दुनिया होगी. जल्द ही वृंदा जुड़वां बच्चों को जन्म देगी.वहीं, शांति निकेतन में नॉयना का रहना तुलसी के बच्चे मुश्किल कर देंगे. जल्द ही वो शांति निकेतन से बाहर निकल जाएगी.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: परिवार के सामने राही के खिलाफ जहर उगलेगी माही, अनुपमा और रजनी में होगा दुश्मनी का आगाज

Published at : 19 Dec 2025 08:05 AM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
महाराष्ट्र
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
मूवी रिव्यू
Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi Review: संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ जरूरी मैसेज भी देती है
दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी रिव्यू: संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ जरूरी मैसेज भी देती है
स्पोर्ट्स
बीमारी ने बिगाड़ी युजवेंद्र चहल की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!
बीमारी ने बिगाड़ी युजवेंद्र चहल की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!
Advertisement

वीडियोज

किराया मांगने पर...सजा-ए-मौत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे | KFH
अभद्र टिप्पणी से मचा तूफान, Syed Imtiaz Jaleel बोले– 'हाथ तोड़ देंगे' | Nitish Hizab Controversy
Mangal Lakshmi:Adit और Kusum निकले Georgia की गलियों में सैर के लिए #sbs
Janhit with Chitra Tripathi: हे राम.. बापू पर कागज फेंक घमासान! | VB-G RAM G Bill | MGNREGA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
महाराष्ट्र
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
मूवी रिव्यू
Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi Review: संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ जरूरी मैसेज भी देती है
दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी रिव्यू: संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ जरूरी मैसेज भी देती है
स्पोर्ट्स
बीमारी ने बिगाड़ी युजवेंद्र चहल की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!
बीमारी ने बिगाड़ी युजवेंद्र चहल की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!
मध्य प्रदेश
MP News: पेंशन के नाम पर ठगी के बाद दलित किसान ने किया कुछ ऐसा, सुन कर रह जाएंगे दंग
पेंशन के नाम पर ठगी के बाद दलित किसान ने किया कुछ ऐसा, सुन कर रह जाएंगे दंग
हेल्थ
परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे  
परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे  
ट्रेंडिंग
बच्चा है या ढोलक, बस लुढ़का ही जा रहा है... मासूम का वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
बच्चा है या ढोलक, बस लुढ़का ही जा रहा है... मासूम का वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
जनरल नॉलेज
India’s Most Expensive Vegetable: यह है भारत की सबसे महंगी सब्जी, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?
यह है भारत की सबसे महंगी सब्जी, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget