स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है.वहीं, तुलसी के हिस्से तो सिर्फ रोना ही रह गया है. क्योंकि, उसके लिए ये हजम करना मुश्किल हो गया है कि मिहिर ने उसे धोखा दिया है. शांति निकेतन से तुलसी के जाते ही नॉयना की एंट्री गायत्री घर में करवाती है.

गायत्री कहती है कि मिहिर और नॉयना को शादी कर लेनी चाहिए, वरना वो जान दे देगी. हालांकि, मिहिर कहता है कि उसे नॉयना से प्यार नहीं है. वहीं शादी की बात सुनकर ऋतिक का खून खौल जाता है.वहीं, मिहिर के भाई भी आपस में लड़ने लगते हैं. इसी बीच शो में बड़ा धमाका होने वाला है.

शांति निकेतन में डेरा डालेगी नॉयना

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि गायत्री के फोर्स करने के बाद नॉयना संग शादी करने के लिए मिहिर राजी हो जाता है. हालांकि, नॉयना से मिहिर दूरी बनाने की कोशिश करेगा.अब शांति निकेतन में ही नॉयना अपना डेरा डालने वाली है.

वो तुलसी के बच्चों के मन में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करेगी. हालांकि, ऐसा करके नॉयना बुरा फंस जाएगी. नॉयना को ऋतिक खूब खरीखोटी सुनाने वाला है.वहीं, तुलसी के बच्चे नॉयना को अपनी मां के रूप में एक्सेप्ट करने से साफ इंकार करने वाले हैं.

नॉयना की वजह से मिहिर अपने ही घर में अकेला पड़ जाएगा. वो तुलसी को बहुत मिस करने वाला है.तुलसी अब अंगद के साथ रहना शुरू कर देगी. चॉल में तुलसी अपना गम छिपाने की कोशिश करेगी. तुलसी बार-बार इस बात के बारे में सोचेगी कि आखिर मिहिर उसे धोखा कैसे दे सकता है.अपने दिल को समझाने के बाद तुलसी अब खुद का बिजनेस करेगी.

बिजनेस करने के बाद तुलसी के अच्छे दिन की शुरुआत होगी. शो में जल्द ही 6 साल का लीप दिखाया जाएगा.लीप के बाद तुलसी, अंगद और वृंदा की अपनी छोटी सी अलग दुनिया होगी. जल्द ही वृंदा जुड़वां बच्चों को जन्म देगी.वहीं, शांति निकेतन में नॉयना का रहना तुलसी के बच्चे मुश्किल कर देंगे. जल्द ही वो शांति निकेतन से बाहर निकल जाएगी.

