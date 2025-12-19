क्या किसानों को अब 6 हजार नहीं 12 हजार मिलेंगे? 22वीं किस्त आने से पहले जानें बड़ा अपडेट

PM kisan 22nd installment update: 2019 में किसानों के हित के लिए शुरू की गई पीएम किसान योजना की अब तक 21 किस्तें आ चुकी हैं. इन किस्तों से अब तक लगभग 4.09 लाख करोड़ से ज्यादा की राशी भेजी जा चुकी है. इस योजना की अब 22वीं किस्त का लोग इंतजार कर रहे हैं. इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये मिलते हैं. इस रकम को तीन किस्तों में किसानों के बैंक में सीधे दिए जाता है. हालांकि, अधिक आय वाले किसानों को इससे बाहर रखा गया है. इस योजना का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनके पास खेती की जमीन है और उन्हें आर्थिक रूप से मदद की जरूरत है.

2024 में रकम को बढ़ाने का दिया था सुझाव

दिसंबर 2024 में संसद की समिति द्वारा सुझाव दिया गया था कि इस रकम को 12000 कर दिया जाए. इसके कारण कई लोगों के मन इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या 22वीं किस्त आने से पहले इस रकम को 6000 से बढ़ाकर 12000 कर दिया जाएगा?

राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किया क्लियर

किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने इस पर उठ रहे सवालों को क्लियर कर दिया है. उन्होंने कहा कि अभी सरकार के पास इस रकम को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं हैं. अभी यह रकम 6000 रुपये ही रहेगी.

फार्मर रजिस्ट्रेशन के सवालों को करें क्लियर

इसी बीच एक और सवाल किसान के बीच है कि क्या लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी की जरूरत है? दरअसल, फार्मर आईडी अभी सभी के लिए जरूरी नहीं है. वह राज्य जिनमें फार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य चालू हो रखा है, उन्हीं राज्यों में इनकी जरूरत है. अभी फिलहाल 14 राज्यों नें यह कार्य चालू किया गया है. वह राज्य जिनमें काम चालू नहीं हुआ है, वहां पर बिना फार्मर आईडी के भी लाभ उठाया जा सकता है.

22वीं किस्त के आने का समय

पिछलों किस्तों के बीच अंतर को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि 21वीं किस्त के बाद 22वीं किस्त को जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में सीधे किसानों के बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. अगर आपको पीएम किसान योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के बारे में जानना हैं तो इनकी अधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए अपडेट पर नजरों को बनाए रखे. किसी भी तरह की अफवाहों से बचें.

