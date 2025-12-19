हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP News: पेंशन के नाम पर ठगी के बाद दलित किसान ने किया कुछ ऐसा, सुन कर रह जाएंगे दंग

MP News: पेंशन के नाम पर ठगी के बाद दलित किसान ने किया कुछ ऐसा, सुन कर रह जाएंगे दंग

MP News: पेंशन के नाम पर धोखाधड़ी से टूटे दलित बुजुर्ग किसान ने टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट गेट पर आत्महत्या का प्रयास किया. पुलिस ने समय रहते जान बचाई, प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 19 Dec 2025 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पेंशन के नाम पर धोखाधड़ी से आहत एक दलित बुजुर्ग किसान ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के मेन गेट पर आत्महत्या का प्रयास किया. 

किसान का आरोप है कि उसकी वृद्धावस्था पेंशन चालू कराने के बहाने उसकी दो एकड़ जमीन अपने नाम करवा ली गई. घटना टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट में हुई, जहां समय रहते पुलिस जवानों ने किसान को बचा लिया. वहीं दलित किसान के द्वारा की गई ये हरकत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

क्या है पूरा मामला?

टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक दलित बुजुर्ग किसान ने चैनल गेट पर पतली सूती तौलिया बांधकर फांसी लगाने का प्रयास किया. किसान प्रशासन से लगातार शिकायतों के बाद भी सुनवाई न होने से नाराज था. गेट पर तैनात पुलिस जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए किसान को नीचे उतारा और तौलिया हटाकर उसकी जान बचाई. मौके पर मौजूद लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए और किसान को न्याय दिलाने की मांग की.

धोखाधड़ी का पूरा मामला

जिले के कुर्राई गांव निवासी छत्ता अहिरवार को कुछ दिन पहले मऊरानीपुर निवासी कृपेंद्र सिंह और उसके साथियों ने बहला-फुसलाकर घर से ले जाया. आरोप है कि उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन चालू कराने का झांसा देकर बुजुर्ग को जतारा रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचाया. वहां बिना पढ़े-लिखे किसान से धोखे से दो एकड़ जमीन की रजिस्ट्री पर अंगूठा निशानी लगवा ली गई. आरोपियों ने किसान को यह कहकर गुमराह किया कि ये दस्तावेज पेंशन से जुड़े कागज हैं और प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

शिकायत और प्रशासन की प्रतिक्रिया

जब छत्ता अहिरवार को जमीन अपने नाम से निकल जाने की सच्चाई पता चली, तो उसने टीकमगढ़ जिला प्रशासन से लेकर भोपाल तक शिकायतें कीं. किसान का कहना है कि बार-बार गुहार लगाने के बावजूद उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई. इसी हताशा और नाराजगी में उसने कलेक्ट्रेट गेट पर जान देने का प्रयास किया. घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेने और जांच के आदेश देने की बात कही है. पुलिस ने किसान को सुरक्षित रखते हुए पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है.

और पढ़ें
Published at : 19 Dec 2025 06:50 AM (IST)
Tags :
MP News Tikamgarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
पंजाब
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection: घटती जा रही है कपिल शर्मा की फिल्म की कमाई, 1 करोड़ कमान में भी बेलने पड़ रहे हैं पापड़
घटती जा रही है कपिल शर्मा की फिल्म की कमाई, 1 करोड़ कमान में भी बेलने पड़ रहे हैं पापड़
क्रिकेट
Ricky Ponting Birthday: एक महान क्रिकेटर और कप्तान, रिकी पोटिंग होना क्यों मुश्किल है, जानिए
Ricky Ponting Birthday: एक महान क्रिकेटर और कप्तान, रिकी पोटिंग होना क्यों मुश्किल है, जानिए
Advertisement

वीडियोज

किराया मांगने पर...सजा-ए-मौत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे | KFH
अभद्र टिप्पणी से मचा तूफान, Syed Imtiaz Jaleel बोले– 'हाथ तोड़ देंगे' | Nitish Hizab Controversy
Mangal Lakshmi:Adit और Kusum निकले Georgia की गलियों में सैर के लिए #sbs
Janhit with Chitra Tripathi: हे राम.. बापू पर कागज फेंक घमासान! | VB-G RAM G Bill | MGNREGA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
पंजाब
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection: घटती जा रही है कपिल शर्मा की फिल्म की कमाई, 1 करोड़ कमान में भी बेलने पड़ रहे हैं पापड़
घटती जा रही है कपिल शर्मा की फिल्म की कमाई, 1 करोड़ कमान में भी बेलने पड़ रहे हैं पापड़
क्रिकेट
Ricky Ponting Birthday: एक महान क्रिकेटर और कप्तान, रिकी पोटिंग होना क्यों मुश्किल है, जानिए
Ricky Ponting Birthday: एक महान क्रिकेटर और कप्तान, रिकी पोटिंग होना क्यों मुश्किल है, जानिए
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
ट्रेंडिंग
CLAT 2026 टॉपर गीताली गुप्ता का वीडियो वायरल, ऑल इंडिया रैंक देख हुईं इमोशनल
CLAT 2026 टॉपर गीताली गुप्ता का वीडियो वायरल, ऑल इंडिया रैंक देख हुईं इमोशनल
हेल्थ
Coffee Health Risks: कॉफी से भी हो सकता है कैंसर, खतरा पता लगते ही इन 10 राज्यों के बाजारों से हटा दिया गया सारा माल
कॉफी से भी हो सकता है कैंसर, खतरा पता लगते ही इन 10 राज्यों के बाजारों से हटा दिया गया सारा माल
नौकरी
सरकारी नौकरी का मौका, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बड़ी भर्ती; जानें पूरी डिटेल्स
सरकारी नौकरी का मौका, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बड़ी भर्ती; जानें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget