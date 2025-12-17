150 रुपये वाली बीयर की बोतल पर कितना लगता है टैक्स, जानें किसका कितना हिस्सा?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेज150 रुपये वाली बीयर की बोतल पर कितना लगता है टैक्स, जानें किसका कितना हिस्सा?

Tax On Beer Bottle: 150 रुपये की बीयर आप खरीदते हैं स्वाद के लिए, लेकिन बोतल खोलते ही असली खेल टैक्स का शुरू हो जाता है. हैरानी की बात यह है कि आधी कीमत बीयर की नहीं, सरकार की होती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 17 Dec 2025 02:35 PM (IST)
गर्मी हो या दोस्तों की महफिल, 150 रुपये की बीयर आम आदमी के लिए सबसे आसान और लोकप्रिय विकल्प मानी जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस 150 रुपये में से असली बीयर की कीमत कितनी है और टैक्स कितना? शराब पर GST नहीं लगता, फिर भी दाम आसमान क्यों छूते हैं? दरअसल, हर राज्य अपनी मर्जी से टैक्स वसूलता है और यहीं से बीयर की बोतल सरकार के खजाने तक की पूरी कहानी शुरू होती है.

दुकान के काउंटर पर रखी 150 रुपये की बीयर देखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसकी कीमत के पीछे एक जटिल टैक्स ढांचा काम करता है.
भारत में शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है, यानी केंद्र सरकार का इसमें सीधा टैक्स नहीं लगता है. इसका पूरा नियंत्रण राज्यों के हाथ में है और यही वजह है कि एक ही ब्रांड की बीयर अलग-अलग राज्यों में अलग कीमत पर मिलती है.
Published at : 17 Dec 2025 02:34 PM (IST)
