150 रुपये वाली बीयर की बोतल पर कितना लगता है टैक्स, जानें किसका कितना हिस्सा?
Tax On Beer Bottle: 150 रुपये की बीयर आप खरीदते हैं स्वाद के लिए, लेकिन बोतल खोलते ही असली खेल टैक्स का शुरू हो जाता है. हैरानी की बात यह है कि आधी कीमत बीयर की नहीं, सरकार की होती है.
गर्मी हो या दोस्तों की महफिल, 150 रुपये की बीयर आम आदमी के लिए सबसे आसान और लोकप्रिय विकल्प मानी जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस 150 रुपये में से असली बीयर की कीमत कितनी है और टैक्स कितना? शराब पर GST नहीं लगता, फिर भी दाम आसमान क्यों छूते हैं? दरअसल, हर राज्य अपनी मर्जी से टैक्स वसूलता है और यहीं से बीयर की बोतल सरकार के खजाने तक की पूरी कहानी शुरू होती है.
Published at : 17 Dec 2025 02:34 PM (IST)
